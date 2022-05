Scopriamo quali sono le rivoluzioni più grandi che hanno determinato l’innovazione tecnologica di giochi e videogiochi

L’innovazione tecnologica procede di pari passo con le rivoluzioni dei videogames e dei giochi online, presentandosi come un prequel della realtà virtuale ma soprattutto un lungo anticipo del Metaverso, ultima significativa evoluzione tecnologica che sta per entrare nella realtà quotidiana di tutti gli esseri umani.

Dalla costruzione dei primi videogiochi analogici fino alle grafiche più innovative, ogni passo tecnologico fatto in avanti ha rappresentato un salto verso il futuro e una rivoluzione tecnologica ad ampio raggio per ogni attività umana. Ecco quali sono le rivoluzioni più grandi che hanno determinato l’innovazione tecnologica di giochi e videogiochi.

Le console domestiche: da Atari a Nintendo, dalla Playstation alla Wii

Era il 1972 quando veniva creata la prima console di Atari con il Pong, gioco ispirato a Tennis for Two del 1952. Negli anni ’80 arrivarono Nintendo, Sega, Commodore 64 e 128, Amiga e anche i videogames portatili a rovinare la festa ma questo rappresentò un’ulteriore innovazione del processo tecnologico. Dalla Playstation alla Wii passando per X Box e tutte le altre console degli ultimi anni, l’esperienza di gioco ha presentato dei continui miglioramenti parallelamente alla grafica con un design sempre più realistico e curato nei minimi particolari.

I casino online

Basta un clic per giocare al blackjack online e questa sicuramente rappresenta una delle rivoluzioni tecnologiche più significative degli ultimi 20 anni. Infatti, dall’inizio del III millennio i casino online stanno spopolando in tutto il mondo perché, non solo, consentono di provare le stesse sensazioni di un casino tradizionale ma permettono anche di giocare dal vivo, in diretta con un vero croupier.

Minecraft e gli Open World Sand Box

Definiti anche come God Game, i videogames Open World Sand Box hanno ottenuto un notevole successo perché mettono davanti allo schermo dei giocatori la simulazione di un vero e proprio mondo con tutte le azioni e le loro conseguenze degli esseri che lo popolano. Minecraft non solo è il Re indiscusso di questa categoria ma è anche il videogioco più venduto di tutti i tempi con 238 milioni di copie.

I siti di scommesse sportive e gli sport virtuali

Dal Campionato Mondiale di Francia 1998 è possibile scommettere su una singola gara sportiva. Questa è stata una rivoluzione tecnologica importante per i siti di scommesse sportive come Betfair, che oggi forniscono anche tantissime news sugli sport e campionati più seguiti, oltre alle statistiche sempre aggiornate e alla possibilità (per gli utenti) di seguire live tutte le gare e match presenti nel palinsesto.

Gli Arcade e le sale giochi

Tutto iniziò da Spacewar! che fu il primo videogames distribuito su larga scala, era in 1962 e l’Uomo si preparava a mettere piede nello spazio ma il primo Arcade è arrivato nel 1971 ed è Galaxy Game. Gli Arcade hanno rivoluzionato per sempre la tecnologia dei videogiochi e negli anni successivi con l’arrivo di Pac Man nel 1977 e di Super Mario Bros nel 1985, è esploso il fenomeno videoludico.