Le professioni del futuro nel settore tech: formazione e opportunità di lavoro

Il futuro è digitale e il mondo del lavoro sta cambiando molto velocemente. Scopriamo quali sono le figure professionali più richieste

L’arrivo dell’era digitale ha creato nuove esigenze in ambito professionale, richiedendo figure professionali altamente qualificate.

Era digitale e nuove professioni

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente spinto in questa direzione, con la diffusione dello smart working e una rapida digitalizzazione di varie sfaccettature della società, modificando di conseguenza il mondo del lavoro.

Vediamo, quindi, quali sono le qualifiche più richieste e che saranno molto preziose e indispensabili nel prossimo futuro.

I settori emergenti nell’era digitale

Come abbiano accennato la digitalizzazione ha interessato diversi settori, da quelli pubblici a quelli privati, rimodulando le esigenze e le richieste, e portando alla nascita di nuovi settori emergenti e all’evoluzione di altri già esistenti.

Per quanto riguarda il settore tech, ha visto negli ultimi anni una crescita prepotente, grazie a una sempre più importante innovazione tecnologica, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione dal punto di vista sociale.

Settore tech e opportunità di lavoro

Il processo di digitalizzazione ha visto nascere nuove figure professionali, sempre più richieste.

Vediamo alcune tra le qualifiche che sono più richieste dalle aziende in ambito tecnologico.

Digital Marketing Specialist

Questo professionista si occupa del settore marketing da un punto di vista digitale, promuovendo brand, prodotti o servizi tramite siti web e piattaforme social, per raggiungere un’ampia platea di pubblico.

Il Digital Marketing Specialist, quindi, si occupa della promozione digitale in tutte le sue fasi, pianificando le diverse campagne pubblicitarie, analizzando i dati e aggiornando le strategie di marketing sulla base delle risposte del pubblico, individuando la migliore strategia digitale.

E-commerce Specialist

La nuova era digitale ha coinvolto anche il settore delle vendite, portando alla nascita di una moderna figura professionale: l’ E-commerce Specialist, cioè il responsabile degli acquisti attraverso le piattaforme online, ad oggi una delle posizioni professionali meglio retribuite del nostro Paese.

Video game designer

Nel settore tech uno dei rami che ha presentato una crescita continua è sicuramente quello legato al mondo dei videogiochi.

Proprio per questo motivo una delle figure professionali più richieste è quella del video game designer, un professionista preparato nella creazione di contenuti di gioco che possano rispondere alle esigenze del pubblico più o meno giovane.

Network Administrator

Il Network Administrator, o amministratore di rete, è formato per gestire e sistemare le strutture di rete, verificandone la sicurezza e la funzionalità, e configurando le diverse componenti hardware e software.

Sviluppatore app

Questo professionista, come suggerisce la qualifica, si occupa nello specifico di realizzare applicazioni da utilizzare tramite smartphone o tablet, verificando tutte le fasi, dalla creazione fino alla verifica della nuova app.

Sviluppatore di siti web

Lo sviluppatore di siti web è in grado di progettare e gestire siti internet, utilizzando i vari linguaggi di programmazione (HTML, JavaScript etc) e lavorando sia sulla parte front-end, cioè l’interfaccia utente del sito, che back-end, cioè la parte “invisibile” del sito, che si occupa del lato gestionale.

Corsi di formazione professionale nel settore tech

Se si desidera entrare in questo innovativo ramo del mondo del lavoro è possibile ottenere le competenze necessarie e le certificazioni richieste attraverso corsi di formazione specifici.

