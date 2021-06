Guardiamo insieme le migliori VPN per gaming su Windows sul mercato odierno basandoci sui seguenti fattori: Performance, funzionalità e costo

Per molti gamer l’associazione gaming e VPN è una specie di ossimoro, soprattutto quando si tratta di giochi impegnativi dal punto di vista di grafica o memoria.

La verità è che un VPN o un Virtual Private Network può presentare molteplici vantaggi sia per gamer incalliti ma anche per giocatori più casual.

Partiamo dalla premessa che anche i migliori VPN sul mercato oggi possono incidere purtroppo negativamente sulle prestazioni di certi giochi. Incremento di lag e interferenza con la connettività sono i sintomi più comuni ma i lati positivi comunque restano tantissimi.

Le migliori VPN per gaming su Windows nel 2021

Innanzitutto, lo scopo primario di un VPN è la protezione dei propri dati. Molti VPN (tra cui quelli che valuteremo ora) possono permetterti di entrare a piacimento in vari server globali, nascondere e cambiare dati IP e proteggere da vari tipi di hackeraggi, doxxing, swatting, attacchi DDOS e qualsiasi altro cyber-crimine nefando.

Anche se esistono VPN per ogni sistema operativo questo articolo focalizzerà su VPN per Windows 10, ma anche 7 e 8. Detto tutto questo buttiamoci a capofitto nel recensire i migliori VPN per gaming su Windows.

1) ExpressVPN per gaming – migliore VPN globale

Questo VPN si prende il primo posto nella nostra lista grazie alle sue funzionalità estremamente ben arrotondate. Per prima cosa è forse il VPN per gaming più indicato per uso globale. Con oltre 3000 server in 94 paesi che includono 2 server ad alta velocità in Italia, ExpressVPN è spesso indicato come il VPN più affidabile in particolare nel nostro paese.

Questo VPN è quindi perfetto sia per gamer più sedentari che viaggiatori frequenti che cercano una connessione sicura e rapida in qualsiasi angolo del mondo.

Per quanto riguarda puramente il gaming, ExpressVPN non ha rivali (soprattutto in Ovest Europa) grazie alle sue eccellenti speed, ping bassissima e potenti funzionalità mirate alla privacy. Come detto nell’intro, un lato negativo di un VPN può essere una forte incidenza sulla latency. Ma nel caso di un VPN con così tanti server sparsi per il mondo come ExpressVPN, un collegamento ad un host strategicamente posizionato può addirittura migliorare la velocità in-game rispetto ad un browser standard.

Una sottoscrizione garantisce la connessione simultanea di 5 dispositivi che è meno di altri VPN, ma qui entra in gioco l’altissima rapidità e stabilità di connessione. Se cumuliamo a queste funzionalità una protezione della privacy tramite la fidatissima tecnologia TrustServer, una installazione facilissima (basta creare una VPN con Windows 10), un uso estremamente intuitivo e un customer service sempre disponibile possiamo capire perché ExpressVPN è spesso indicato come il miglior VPN per gaming su Windows nel 2021. Questo meritato riconoscimento fa che sia uno dei più costosi però, l’unica nota negativa che riusciamo a trovare.

2) NordVPN per gaming – VPN con upload e download più veloci

Indubbiamente un peso massimo quando si parla di gaming VPN, sopratutto su Windows 10 ma anche versioni antecedenti. Questo VPN viene spesso indicato per le sue altissime performance e soprattutto la elevatissima e consistente velocità di upload, download e torrent. Se si parla puramente delle sue capacità come gaming VPN la ping score è impressionante.

Sparso su più di 5700 server in 59 paesi, NordVPN gode di una grandissima popolarità e di un marchio sinonimo di affidabilità che utilizza tecnologie in costante sviluppo (per esempio l’integrazione dell’ultimo protocollo WireGuard VPN ovvero NordLynx) per garantire una connessione veloce e anonima.

NordVPN è la base per moltissimi gamer e le sue funzionalità sono quasi troppe da elencare, ma lo facciamo comunque: Sbloccare giochi non ancora usciti (per esempio dal Giappone) o addirittura censurati, sbloccare skin e altri unlockables in-game, trovare prezzi di gioco più bassi da paese a paese e protezione contro attacchi DDOS utilizzando anche kill switch e split tunneling sono solo alcune delle validissime funzioni che offre NordVPN (premettendo che molti VPN premium offrono questi servizi ma con diverso grado di efficacia).

Le uniche due pecche che possiamo denotare sono un prezzo abbastanza alto (comunque presentando delle migliori offerte annuali di ExpressVPN) e una performance comunque minore per quanto riguarda server Europei.

3) IPVanish – Migliore VPN cost-friendly

Per finire abbiamo un ottimo VPN le cui caratteristiche migliori sono: Privacy migliorata (IPVanish usa crittografia AES a 256 bit insieme al protocollo standard OpenVPN), un’interfaccia estremamente intuitiva e una compatibilità estesa a praticamente ogni sistema operativo e piattaforma streaming con l’eccezione di HBO GO e Hulu.

Per quanto riguarda il gaming, alcune liste considerano IPVanish primo nella sua categoria visto che non impedisce quasi per nulla la larghezza di banda in numerosi server globali, questo lo rende perfetto per una connessione VPN su Windows 10. IPVanish conferisce una libertà online comprensiva dandoti totale controllo del tuo indirizzo IP e dandoti accesso sicuro a siti, giochi e app proibiti o comunque vincolati. Il tutto mentre i tuoi dati vengono continuamente criptati e tenuti al sicuro.

La qualità più lampante è però il prezzo molto più competitivo rispetto ai VPN recensiti prima. Questo abbassamento repentino di costo ovviamente porta a dei cali di prestazione per quanto riguarda stabilità di connessione e velocità, ma con 1600 server in più di 70 paesi che includono ben 21 server ad alta velocità in Italia e 250gb di archiviazione criptata SugarSync per ogni sottoscrizione, il payoff è molto valido.

Queste features più la sua interfaccia user-friendly e un customer service disponibile via mail e chat 24 ore al giorno fa di IPVanish una degnissima scelta budget.

In conclusione?

In conclusione, reiteriamo che il miglior VPN per gaming su Windows nel 2021 rimane ExpressVPN. Inoltre, ognuno dei VPN elencati e compatibile con la Cisco VPN client sempre su Windows 10.