Lavorare subito: quali sono i profili professionali più richiesti nel 2022

Si sente spesso parlare dei cosiddetti “lavori del futuro” in riferimento alle professioni che saranno maggiormente richieste nei prossimi anni: analizzando i dati raccolti nell’ultimo anno dagli istituti statistici è evidente che si possa parlare di “lavori del presente” a proposito delle occupazioni che sono balzate in cima alla classifica delle offerte di lavoro.

A fare il punto della situazione è lo studio Tech Cities 2022 promosso da Experis di ManpowerGroup: secondo questo report le figure maggiormente ricercate e meglio retribuite sono quelle che vanno incontro alle nuove esigenze del mercato, un mercato sempre più tech e digital. Ecco i lavori più richiesti di questi ultimi anni!

Offerte di lavoro Ict: dal Big Data Specialist al Java Developer

Uno dei profili più richiesti è quello del Cloud developer: si tratta di un professionista che progetta e costruisce l’architettura del cloud secondo le esigenze a cui dovrà sopperire la struttura. Rimanendo nell’ambito tech passiamo a scoprire il ruolo del full stack developer, un esperto della programmazione a tutto tondo, in grado di gestire autonomamente un progetto, dall’inizio alla fine, gestendo client, server e database.

Il settore It è sicuramente l’ambito in cui specializzarsi se si desidera lavorare subito e con ottimo risultato: ce lo dicono le ricerche di data scientist, data architect, big data specialist, cioè di figure che si occupano di analizzare e organizzare grandi quantità di dati, organizzandoli in modo da poter essere letti e compresi da tutti.

Sempre più spesso, poi, si sente parlare di cyber security, quella branca del settore informatico che cura la sicurezza dei dati condivisi all’interno delle reti aziendali e su internet da qualsiasi attacco informatico: i profili emergenti da questo punto di vista sono quelli del cyber security consultant, penetration tester, ethical hacker.

Continuando a spulciare tra i risultati dello studio condotto sui “lavori più richiesti del momento” troviamo il devops engineer: questo ruolo è assegnato ad un coordinatore che mette in comunicazione reparti diversi assicurandone la sinergia al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Una delle figure professionali che continua ad essere richiestissima è quella del Java Developer, lo sviluppatore specializzato nel linguaggio Java, uno dei più diffusi al mondo. Per lavorare come sviluppatore Java è necessario acquisire competenze specifiche attraverso corsi di formazione online mirati all’inserimento immediato come quello proposto da bitCamp, nato dalla solida esperienza nella consulenza Ict di Matrix Consulting Group.

Il sistema bitCamp ha messo insieme le competenze necessarie per poter lavorare fin da subito come Java Developer e l’identikit dello sviluppatore richiesto dalle principali aziende del settore: il risultato è un corso intensivo di otto settimane full-time basato sul metodo di apprendimento learning by doing, che permette l’applicazione pratica immediata delle nozioni teoriche. A guidare la didattica sono docenti-programmatori dalla notevole esperienza e in costante aggiornamento per offrire agli studenti la migliore formazione e un confronto continuo sulle novità dei linguaggi di programmazione in evoluzione quotidiana.

bitCamp ha pensato ad una formazione a 360° gradi: gli studi effettuati sul mondo del lavoro sottolineano quanto non sia sufficiente possedere solo le competenze tecniche relative ad una determinata professione. Per poter rispondere pienamente alle richieste di lavoro del settore Ict è necessario sviluppare altre abilità: per questo motivo bitCamp ha pensato ad ulteriori servizi plus che si aggiungono alla formazione da Java Developer, come gli incontri di coaching per lo sviluppo delle soft skills e le lezioni di Business English con insegnanti madrelingua.

Il programma del corso per sviluppatore Java bitCamp è orientato all’acquisizione immediata delle nozioni teoriche e pratiche necessarie per l’inserimento immediato in realtà professionali di grande pregio: il team di Recruiters bitCamp è costantemente al lavoro per soddisfare le offerte di lavoro delle principali multinazionali proponendo i profili più adatti in uscita dal corso. Lavorare come Java Developer è una possibilità da cogliere al volo per trovare un’occupazione molto richiesta e ben retribuita: scopri di più sul corso bitCamp e costruisci una carriera ricca di soddisfazioni!