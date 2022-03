Aiutarvi a proteggere Windows deve andare di pari passo con l’aiutarvi a trasmettere sicurezza informatica nel vostro PC

La sicurezza è una delle maggiori insicurezze che inquiete l’uomo ed in questo periodo di insicurezze ne abbiamo già troppe, la “Sicurezza informatica” è una di quelle, per chi è un tecnico del settore ma anche per chi se ne avvicina per necessità.

Grazie al mio aiuto aumenteremo la “sicurezza informatica”, da profano mi informo, da tecnico vi informo.

Quali sono i migliori antivirus gratis, quali sono gli antivirus gratis che mi possono proteggere.

La “Sicurezza informatica”: antivirus free – lo faccio per voi

Ho cercato e trovato tantissimi antivirus gratis, li ho provati, testato le loro caratteristiche. Ci sono a disposizione sul web migliaia di file malware nuovi e vecchi, per vari sistemi operativi per PC da Windows 7 a Windows 10, dai quali dobbiamo necessariamente proteggerci. Ho messo i vari sistemi operativi davanti a sfide, come quelle davanti alle quali mi metteva il professore di spionaggio informatico, ma pochi hanno superato la prova per rientrare nei migliori antivirus gratis.

Dal detto: “Chi cerca trova”, ora condivido con voi il mio successo, il tutto free, perché come voi cerco le cose free ed efficaci per Windows, per il mio Pc, per la mia sicurezza informatica.

Provate a fare un download di alcuni degli antivirus free che aiutano la nostra sicurezza informatica.

Alcuni sono difficili da scaricare, difficili nella procedura di installazione, per poi trovare la sorpresa che di free c’è ben poco.

Allora si passa avanti, perché noi vogliamo solo i migliori antivirus free.

“Sicurezza informatica”: antivirus free per tutte le nostre esigenze e non solo

Ma, Perché nella vita c’è sempre un Mah e perché nelle parole del libro “I no che ci aiutano a crescere” di Asha Phillips, io ci metterei anche come pari-titolo “I Ma che ci aiutano a crescere”, non tutto il free basta per le nostre aspettative o non tutto il free ricopre le caratteristiche che ci aspettiamo da un antivirus che ci protegga veramente.

Ogni antivirus gratis ha delle limitazioni che portano a proteggerci ed essere sicuri ma ancora a renderci le notti insonni. Magari dormiamo comunque su due cuscini, ma un giorno potremmo svegliarci con delle piccole o grandi belle sorprese, legate ad un tasto che non abbiamo premuto per accettare un aggiornamento o un sistema di sicurezza aggiuntivo al costo di una caramella.

Così consiglio sempre di spendere qualche centesimo per ottenere una protezione completa per un software antivirus premium che offra la protezione contro ogni tipo di funzionalità aggiuntive come una VPN e malware: un parental control, una password manager o un monitoraggio del dark web e metterli nella lista dei migliori antivirus free non è stato un gioco da ragazzi.

Nessun antivirus gratis può trasmettere una sicurezza informatica completa per il tuo Pc, per internet o per il tuo Windows, ma piuttosto che lasciare le mie periferiche in mano a spioni curiosi e manipolatori, il gratis che vi consiglio e da numeri uno. Lascio a voi la scelta se completare la vostra protezione e le notti insonni al costo di un caffè.

I miei migliori antivirus gratuiti per Windows del 2022