Quando si gioca online, si è scoperti. L’identità è esposta, ed entrano in gioco anche altri fattori. Scopriamo la sicurezza del gioco digitale ai tempi delle frodi informatiche

Con un mondo sempre più connesso, dove 4,5 miliardi di persone utilizzano internet, il tema della sicurezza è di primaria importanza. Anche per via di uno sviluppo sempre più massiccio degli smartphone.

Vale in generale per ogni settore, sia esso legato all’e-commerce sia all’intrattenimento, come nel caso dei casinò online, probabilmente il canale di divertimento più sfruttato nell’ultimo anno e mezzo. Parecchio indicativo anche in termini propri di sicurezza informatica e tutela dell’utente.

La sicurezza nei casinò online



Quando si gioca online, si è scoperti. L’identità è esposta, ed entrano in gioco anche altri fattori: conti economici su tutti, generalmente i più violati nelle sempre più crescenti frodi informatiche. Il primo mezzo per capire di star giocando su un canale sicuro è proprio questo: la transazione economica è garantita.

Circuiti migliori e internazionali, pagamenti garantiti. Ma non finisce qui: la filiera del gioco online ha costruito un sistema di sicurezza garantito da vari sistemi di crittografia, in particolare quello SSL. L’assistenza clienti e il supporto al giocatore sono sempre garantiti h24.

Il tutto nel pieno rispetto del protocollo del gioco responsabile, oggi sia mission sia vision della filiera del gioco. Il giocatore non è mai lasciato solo con se stesso, ed il supporto è praticamente sempre garantito.

Gli stessi portali danno poi la possibilità di utilizzare vari strumenti e sistemi, come l’autoesclusione o i limiti di gioco, nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che il divertimento stia per sfociare in altro.

Un altro aspetto per rendersi conto di giocare su un portale sicuro è il numero di licenza legato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, garante del gioco in Italia. Infine il dominio che, generalmente, è .it. Quindi registrato in Italia.

Ciò significa quindi che solo i casinò del circuito AAMS/ADM sono sicuri e garantiti al 100%? Sul tema c’è bisogno di fare chiarezza.

La sicurezza nei casinò online non AAMS

Anche i migliori casinò online non AAMS hanno dalla loro la garanzia della sicurezza e l’avallo della trasparenza. Difatti su questi canali, non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si può giocare in semplicità e in sicurezza.

Non avere una licenza per il mercato italiano non significa esserne sprovvisti. La maggior parte dei migliori casinò online non AAMS il cui dominio è .com sono sicuri, infatti, possiedono una licenza internazionale ottenuta con probabilità nelle Antille Olandesi o a Malta, fatto che rende i casinò online sicuri ma anche vantaggiosi e redditizi.

Soprattutto perché la licenza è rilasciata dall’Unione Europea. L’unica cosa di cui non tengono conto questi casinò è l’autoesclusione permanente: sempre più giocatori scelgono canali non AAMS per questo motivo. Ma sempre in sicurezza.