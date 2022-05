La nuova frontiera dei fan: i migliori casinò online con i personaggi più ricercati

Scopriamo come è possibile giocare ai vari giochi dei casinò in modo divertente grazie alle opportunità dei giochi a tema

A tutti noi, giocando su siti di scommesse e casinò online, è senz’altro capitato almeno una volta di imbatterci in alcuni di essi che presentano giochi a tema con personaggi davvero molto conosciuti e ricercati. Giocare su questi siti, anche se sembra una banalità, aiuta molto il giocatore a venire coinvolto in modo simpatico, e dunque ad apprezzare ancor di più le giocate.

Valeria Endrizzi, autore del nostro sito ed esperta di casinò a tema nel mercato italiano, ci illustra attraverso questo articolo alcuni dei migliori casinò online che presentano personaggi o comunque soggetti a tema per alcuni giochi: in altre parole, ci tuffiamo in un mondo di divertimento a tema, proprio come se fossimo in una sorta di parco divertimenti.

Una distinzione: giochi classici contro giochi a tema

Quando accediamo ad un sito di scommesse oppure ad un casinò sul Web, di solito cerchiamo subito la sezione dedicata a giochi come le slot machine, di sicuro i più gettonati. Proprio all’interno di questa sezione solitamente ci si apre davanti un’esplosione di colori, nomi e loghi divertenti.

Le slot machine sono sempre strutturate così, con personaggi colorati, scritte vivaci e titoli che ricordano videogiochi o giochi da tavolo. Ed è proprio in questo caso che dobbiamo fare una distinzione tra i giochi classici e i giochi a tema.

I giochi classici sono tutti quei giochi che non contengono alcuna “brandizzazione”. Pensiamo ad esempio al poker o alla roulette, o ancora al blackjack. Si tratta dei classici giochi intramontabili, che non possiedono un trademark specifico ma che vengono riproposti in ogni salsa dovunque.

Al contrario, i giochi a tema sono giochi molto diversi. Si possono distinguere perché, di solito, sono ben illustrati per l’appunto attraverso un personaggio specifico, oppure un titolo di un film, di una serie TV o di qualcosa di musicale. Il miglior casino online, di solito, li propone sempre.

Di solito troviamo questo tipo di giochi nella sezione delle già citate slot machine, le più gettonate dai provider di casinò online per quanto riguarda la sponsorizzazione con grandi pellicole, musica oppure serie TV famose in tutto il mondo.

I casinò con giochi a tema cinematografico

Di frequente all’interno dei casinò possiamo trovare giochi a tema cinematografico, molto più spesso quest’anno soprattutto tra i trends del 2022. All’interno di questi siti potrete trovare delle slot machine che sono state realizzate in collaborazione con grandi marchi cinematografici, diventati ormai veri e propri trend. Qui di seguito vi proponiamo una lista:

Bwin casinò: tra i casinò italiani più famosi vi è di sicuro quello di bwin, che propone alcuni giochi (in particolare slot machine) a tema cinematografico. Una è dedicata infatti a Narcos, celebre serie TV pubblicata da Netflix;; un’altra è dedicata invece a The Walking Dead, serie lunghissima prodotta da AMC a tema zombie e post-apocalisse. E’ presente inoltre la slot ispirata a Beowulf, celebre personaggio della mitologia nordica protagonista di un film di qualche anno fa.

William Hill: anche su William Hill troviamo le slot di Narcos e The Walking Dead, assieme a qualche altra slot particolare come Pride of Persia, ispirata a Prince of Persia, e Gladiator Jackpot, palesemente ispirata a Il Gladiatore.

888 Casinò: su questo provider potrete trovare la slot di Narcos Mexico, seguito (anzi, per certi versi prequel) del Narcos prima citato. Inoltre è presente la slot ufficiale del film Mad Max Fury Road, oltre a tutte le slot “Book of…”, sempre ispirate alla figura di Indiana Jones.

I casinò con giochi ispirati al mondo della musica

Proseguiamo quindi con i giochi ispirati al mondo della musica. Per essi possiamo citare i seguenti casinò italiani:

LeoVegas Casinò: al suo interno potrete trovare la slot Guns N’ Roses. Servono presentazioni? Semplicemente, la slot ufficiale di una delle rock band più famose di tutti i tempi (con tanto di colonna sonora).

StarVegas Casinò: restiamo sempre nell’ambito del rock con la slot ufficiale di Jimi Hendrix, leggendario chitarrista rock da molti ritenuto il migliore di sempre.

Betway Casinò: al suo interno, invece, troverete la slot The Phantom of the Opera, ispirata al celebre film ma anche e soprattutto al musical del 1986.

Le nostre conclusioni

Abbiamo visto una serie di casinò e di trends del 2022 per il mondo del betting online: è possibile giocare ai vari giochi dei casinò in modo divertente grazie alle opportunità dei giochi a tema. Ovviamente la nostra lista non è esaustiva, ma di sicuro sarà una guida perfetta per chi cerca siti di casinò dove provare questa tipologia di giochi.