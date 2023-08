La miglior versione di poker esistente? Senza dubbio è quella online

Indipendentemente dalla modalità di fruizione che si sceglie, il poker è il gioco di carte più amato in assoluto a livello internazionale. La grande fase di espansione di cui gode negli ultimi anni, però, è dovuta anche ai vantaggi innegabili offerti da internet

Quando fece la sua prima comparsa in formato moderno poco meno di due secoli fa, non ci volle molto per capire che il poker era un gioco che sarebbe entrato nella storia. Al suo successo, contribuiscono infatti alcune caratteristiche intrinseche, tra le quali si distinguono per importanza la possibilità di scegliere tra un impressionante numero di varianti, la velocità relativa delle mani, l’esistenza di tornei rinomati a livello internazionale e delle regole basiche piuttosto semplici da imparare e mettere in pratica.

Se la sua fama era già evidente agli inizi, è accresciuta ulteriormente nel corso degli anni fino a raggiungere i livelli attuali. Per comprendere meglio le varie fasi della sua incredibile evoluzione, sarà dunque inevitabile aprire questo articolo con un breve resoconto dei momenti più importanti che hanno dato forma alla sua storia.

Tra questi, ci si concentrerà proprio sul periodo attuale, che vede circa 100 milioni di giocatori provenienti da ogni parte del mondo dedicarvisi annualmente solo nella sua versione online. Se un risultato del genere è possibile, quali sono le ragioni principali?

Questo è quello che si cercherà di comprendere a seguire. Nel farlo, si realizzerà inevitabilmente una comparazione con la sua alternativa tradizionale, ossia quella praticata nei casinò fisici.

La storia del poker, in breve

Il primo antenato del poker è un tipo di domino diffuso presso la corte cinese dell’imperatore Mu-Tsung nel secolo X d.C. Un altro gioco con caratteristiche simili sarebbe anche l’As-nas persiano del secolo XVII d.C.

Per assistere all’apparizione ufficiale del poker moderno si è dovuto invece attendere fino al 1858, data in cui venne pubblicato il suo primo regolamento negli Stati Uniti. Già all’inizio di quel secolo, però, le prime versioni di questo gioco erano già ampiamente popolari oltreoceano grazie all’opera d’importazione portata a termine da militari francesi o da marinai provenienti proprio dalla Persia.

Dopo aver vissuto un boom straordinario durante la Guerra di Secessione del 1861-65, il poker ha avuto uno dei suoi momenti di maggior espansione negli anni settanta del secolo XX. In particolare, si fa qui riferimento al 1971, anno in cui il Texas Hold’em venne scelto come protagonista indiscusso delle neonate World Series of Poker di Las Vegas.

La popolarizzazione di internet a partire dagli anni novanta e ilo concomitante sviluppo tecnologico che vide la diffusione degli smartphone, poi, contribuì al successo di cui gode tutt’oggi. Da ricordare, inoltre, che la vittoria di Chris Moneymaker – un contabile alle prime armi – del Main Event delle WSOP nel 2003 fece avvicinare immediatamente centinaia di migliaia di persone al fantastico mondo del poker.

Tutti i vantaggi del poker online

Numerose varianti

In primo luogo, grazie alla struttura del web, un casinò online non deve sottostare a nessun tipo di limitazione fisica rispetto a uno tradizionale. Questo comporta inevitabilmente che in questi ultimi il numero di tavoli e di posti a sedere per concedersi una mano sia ridotto.

Chi predilige invece la modalità virtuale ha a disposizione una gamma di varianti pressoché illimitata; queste includono, per esempio, il Texas Hold’em, l’Omaha e l’Omaha in versione Hi/Lo. Come se questo non bastasse, accedendo al sito che viene presentato a seguire, ci si renderà anche conto che su di esso è possibile prendere parte a un gran numero di tornei; uno di questi è il Mystery Bounty, che prevede che venga assegnata una taglia variabile sulla testa di ogni giocatore. Ovviamente, questo sito risulta essere il migiore nel mercato italiano proprio per il numero di opzioni messe a disposizione per i propri utenti. Oltre ai sopra citati, molto popolare è anche la versione classica, che ha portato questo sito all’apice del mercato dell’online poker.

Comodità e risparmio

Questo è probabilmente il beneficio più evidente per coloro che provano a cimentarsi nella modalità online dopo anni d’esperienza nei migliori casinò fisici del mondo. Nonostante infatti l’esperienza di entrare in una delle loro lussuose sale dovrebbe essere fatta almeno una volta nella vita, questi ultimi richiedono spesso una buona quantità di tempo e di denaro per essere raggiunti.

Coloro che scelgono il poker online, invece, non devono fare altro che collegarsi al sito di propria preferenza per iniziare a giocare direttamente dal browser. Sempre più persone, poi, stanno facendo affidamento alle app dedicate che i principali casinò italiani mettono a disposizione dei loro clienti per permettere loro di godere ancor di più della loro esperienza.

Grandi benefici economici

Un’altra caratteristica intrinseca dei casinò fisici riguarda il fatto che, per essere gestiti nel migliore dei modi, debbano incorrere in una serie di spese di gestione piuttosto ingenti. Questi costi, derivanti soprattutto dall’affitto di locali, stipendi da destinare al personale e utenze di vario tipo, sono notevolmente ridotti per uno online.

I soldi così risparmiati vengono investiti dagli stessi gestori per fidelizzare i propri clienti di vecchia data e per risultare più attraenti agli occhi di quelli nuovi. Questo si traduce nell’offerta di un’ampia gamma di bonus, come per esempio possono essere quelli di benvenuto, con o senza deposito.

Avversari di provenienza internazionale

Se, come anticipato, prima dell’esplosione di internet, per realizzare la maggior parte delle azioni tipiche della quotidianità ci si doveva muovere fisicamente, oggi è il mondo a essere accessibile dal luogo che più si preferisce. Questa massima, che è valida anche per quanto riguarda il settore del poker, comporta inevitabilmente che un maggior numero di opzioni e di persone siano letteralmente a portata di click.

In altri termini, quando l’unica maniera di giocare era quella di dirigersi verso una struttura tradizionale, si incontravano numerose persone, la maggior parte delle quali provenienti dal Paese d’appartenenza del casinò stesso. Su un sito web, invece, confluiscono potenzialmente non solo più giocatori, ma anche più persone di diversa nazionalità, il che rende le sfide ancor più avvincenti.

Relax assicurato

Senza dubbio, riuscire a partecipare a un torneo di poker importante in uno dei casinò più famosi del mondo è il sogno di qualunque persona che sia appassionata di questo magnifico gioco. Ciò nonostante, soprattutto quando non si sono ancora accumulati anni di esperienza, eventi di questo tipo sono difficilmente gestibili a causa delle forti emozioni che possono generare.

Per questa ragione, allenarsi online per un certo tempo è l’ideale, dato che permette di concentrarsi esclusivamente sulle carte che si hanno a disposizione e sulle giocate degli avversari. Quando ci si siede al tavolo di un casinò fisico, invece, si deve prestare anche un’attenzione particolare non solo al proprio linguaggio del corpo ma anche a quello degli avversari, che potrebbero tentare un bluff in qualsiasi momento.

Partite rapide

Secondo le statistiche, chi gioca a poker in formato offline può in media prendere parte a circa 35-40 mani in un’ora. Questa modalità, infatti, prevede la possibilità che ci si possa sedere solo a un tavolo alla volta e che si debba aspettare tutto il tempo necessario affinché il croupier e i propri avversari abbiano realizzato le loro mosse.

Online, invece, questo valore cresce enormemente, incrementando in maniera proporzionale al numero di tavoli ai quali si decide di giocare contemporaneamente. La velocità superiore delle partite non risulta solo in una minore probabilità di annoiarsi, ma anche nell’opportunità di esercitarsi maggiormente e di aggiudicarsi potenzialmente montepremi più ingenti.

Poker online: ecco quali sono i suoi benefici

Indipendentemente dalla modalità di fruizione che si sceglie, il poker è il gioco di carte più amato in assoluto a livello internazionale. La grande fase di espansione di cui gode negli ultimi anni, però, è dovuta anche ai vantaggi innegabili offerti da internet.

Come si è sottolineato in questo articolo, infatti, i casinò online mettono a disposizione dei loro clienti un numero superiore di varianti tra cui scegliere rispetto alle loro versioni fisiche, nonché una comodità e un risparmio maggiori. A questo, poi, si devono aggiungere altri vantaggi di tipo economico, l’opportunità di sfidarsi con persone provenienti da ogni parte del mondo, la possibilità di concedersi una partita con maggiore tranquillità e quella di completare più mani nello stesso arco di tempo.