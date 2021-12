La funzione segreta della carta da parati fotografica: espandere lo spazio

Gli sfondi per foto sono di nuovo al culmine della popolarità. Scopri come puoi espandere la tua stanza con la carta da parati fotografica

Sembra che l’era della carta da parati fotografica sia finita da tempo. Tuttavia, come dice il proverbio: “La storia si ripete”. Le carte da parati fotografiche stanno tornando ad essere popolari nel design d’interni per la casa. La tecnologia di produzione migliorata consente di utilizzare una qualità dell’immagine di prima classe ed è abbastanza facile da usare per la decorazione della parete.

Se hai intenzione di riattaccare la carta da parati nel tuo appartamento, puoi migliorare significativamente i tuoi interni. Le carte da parati fotografiche decorano perfettamente la stanza, nascondono tutti i difetti sulle pareti, enfatizzano gli accenti ed espandono visivamente lo spazio.

Suggerimenti per la scelta di sfondi fotografici

Se vuoi espandere visivamente un piccolo spazio nel tuo appartamento, devi prestare attenzione a diversi punti quando scegli uno sfondo fotografico:

Scegli carta da parati lucida. Riflettono perfettamente light e a causa di ciò, sembrerà che la stanza sia molto più grande di quanto non sia. Alcuni sfondi strutturati aggiungono profondità ed espandono la dimensione all’immagine. Vale la pena essere guidati dalla regola che le tonalità chiare espandono lo spazio, mentre quelle scure, al contrario, lo snodano. Se le pareti della tua stanza sono realizzate in colori chiari, puoi trovare carta da parati fotografica volumetrica scura che evidenzierà perfettamente gli accenti. Al contrario, se hai una stanza buia, allora è meglio scegliere carta da parati chiara, creando un contrasto nella stanza. Se vuoi scegliere qualcosa con colori ricchi e vivaci, scegli i colori che si abbineranno ai tuoi mobili o accessori.

Un trucco eccellente per l’espansione sono i modelli a strisce. Questa tecnica è utilizzata anche nell’abbigliamento. Se vuoi rendere i soffitti della tua stanza più alti, scegli strisce verticali e, se vuoi rendere la stanza più ampia, scegli strisce orizzontali.

Tema sfondo fotografico

Il disegno della carta da parati può aiutarti a ravvivare lo spazio e fonderti magnificamente con l’interior generale. Puoi scegliere diversi temi di carta da parati per i tuoi interni:

Tema urbanistico

Se il tuo appartamento o casa ha uno stile moderno nel loft o nel genere moderno, allora un tale orientamento quando si sceglie la carta da parati fotografica si adatterà perfettamente alla trama. Puoi scegliere tra immagini di architettura moderna, punti di riferimento importanti, ponti maestosi o archi. Un’opzione eccellente sarebbe se l’immagine è tridimensionale, in quanto ciò creerà profondità di spazio.

Immagini della natura

Se sei un fan dell’atmosfera naturale puoi scegliere la carta da parati con un’immagine di foreste o campi. Il tema nautico rinfrescherà anche lo spazio e gli darà leggerezza e facilità.

Apertura

Per l’espansione visiva, le immagini di finestre o scale sono perfette, che trasferiscono visivamente il proprietario in un altro spazio. Puoi scegliere tra le finestre aperte che si affacciano sul giardino o le scale che conducono a una posizione specifica. Questa tecnica crea la sensazione che la stanza non finisca dietro il muro, ma ha una continuazione.

Vista panoramica

Le immagini di grandi città con vista panoramica sono un ottimo strumento che ispirerà i residenti degli appartamenti. Una vista a volo d’uccello di Dubai o una vista panoramica da un ponte a San Francisco ingrandiranno perfettamente la stanza. Tali illustrazioni ti daranno un senso di illimitatezza.

Disegni 3D

Puoi posizionare immagini volumetriche sulla tua parete che creeranno illusioni ottiche. Tali immagini creeranno profondità e sarà anche impossibile distogliere gli occhi da loro. Per migliorare l’impatto, regola l’illuminazione che attirerà l’attenzione sull’illustrazione.

Carta da parati fotografica per la camera dei bambini

Quando crei l’interno di una stanza per bambini, devi prima di tutto essere guidato dagli interessi di tuo figlio.

Se hai un ragazzo, puoi invitarlo a scegliere le immagini di una mappa del mondo, dinosauri, personaggi dei cartoni animati preferiti, costruzioni Lego, auto sportive o pericolosi abitanti sottomarini sul muro.

Se hai una ragazza, puoi scegliere sfondi con principesse, animali nel loro habitat naturale, unicorni, castelli o forme geometriche.

La cosa più importante è che tali immagini daranno un ottimo umore ai tuoi figli, e saranno anche in grado di espandere una stanza per bambini piccoli.

Conclusione

Lo sfondo fotografico aiuterà in pochi secondi a trasformare una piccola stanza in una grande. Accentuano perfettamente l’interno della stanza e creano un’atmosfera estetica rilassata. Non ci sono restrizioni sull’use dello sfondo fotografico. Possono essere fatti nel soggiorno, nella camera da letto o in cucina.