iTop VPN: protezione della privacy e accesso a molteplici server in tutto il mondo

Se vi state chiedendo come proteggere i vostri dati personali mentre navigate in Internet senza rinunciare a una navigazione senza limiti, la risposta è iTop VPN

Fondata nel 2016, iTop crea strumenti e software per PC e dispositivi mobili, ora utilizzati e considerati affidabili da oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo. La mission di iTop, in quanto azienda orientata alla tecnologia, è garantire agli utenti un’esperienza digitale sicura e piacevole, grazie a software intuitivi, intelligenti, stabili e sicuri.

Il prodotto di punta di iTop, nonché quello che andremo a illustrare di seguito, è iTop VPN, VPN gratis per PC Windows, Android e iOS, che offre agli utenti una connessione ultraveloce, per permettere loro di fruire di tutti i loro contenuti preferiti, e una protezione completa della privacy. Insieme alla migliore crittografia disponibile, iTop VPN fornisce infatti accesso illimitato a videogiochi, musica, social media e servizi di streaming con limitazioni geografiche, da qualsiasi parte del mondo.

Scopriamo iTop VPN: VPN gratis, veloce e stabile perfetta per molteplici occasioni

Prima di illustrare nel dettaglio iTop VPN, ecco una breve introduzione di cos’è una VPN. Una VPN (Virtual Private Network) è una rete privata virtuale che crea un canale di dati privato e connette i dispositivi alla rete con blocchi di dati criptati, proteggendo i dati personali in maniera sicura e facendo sì che nessuno possa avere accesso a informazioni private o indirizzo IP. I vantaggi di usare un VPN sono molteplici: ci permette di trasferire i nostri dati in modo sicuro, di bypassare i limiti geografici e nasconde la nostra identità reale.

iTop VPN offre tutto questo: protegge la privacy e le informazioni sensibili degli utenti e allo stesso tempo, permette loro di avere accesso illimitato a qualsiasi contenuto online. Con oltre 1800 server di rete globali e più di 100 posizioni tra cui scegliere, offre protocolli di connessione TCP, UDP, HTTPS e abilita automaticamente la funzione di Kill Switch quando perde la connessione Internet, garantendo sempre una massima protezione dei dati sensibili. Inoltre, difende dagli attacchi DNS e fornisce uno strumento gratis per controllare l’IP del PC.

Inoltre, iTop VPN, grazie alla funzione di Accesso Rapido, permette agli utenti di connettersi rapidamente al server ottimale per iniziare il loro viaggio online. Gli utenti che si trovano in America, per esempio, possono connettersi al server “Italia” e accedere immediatamente a tutti i contenuti Netflix Italia. Gli utenti in Italia, cliccando su “Guarda BBC iPlayer”, possono guardare facilmente gli spettacoli di tendenza, anche non trovandosi fisicamente in Inghilterra.

Oltre a garantire accesso illimitato a qualsiasi contenuto, iTop VPN, con una doppia crittografia e non memorizzando mai i dati personali degli utenti, garantisce sempre una massima protezione della privacy. Inoltre, blocca gli annunci del browser, disabilita il monitoraggio dell’ISP e pulisce la cronologia del browser.

iTop VPN funziona su tutti i PC Windows, dispositivi Android e iOS, con tutte le sue funzionalità per ogni occasione, elencate nel dettaglio di seguito:

Sblocco di giochi popolari, servizi di streaming e social network : iTop VPN ha server VPN dedicati per sbloccare PUBG, Roblox e Call of Duty Warzone e risolvere i problemi di ping elevato. Con iTop VPN si può inoltre accedere allo streaming di Netflix, BBC iPlayer, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Paramount Plus e Peacock. Si può inoltre sbloccare WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook, Twitter e molti altri social network in qualsiasi parte del mondo.

: iTop VPN ha server VPN dedicati per sbloccare PUBG, Roblox e Call of Duty Warzone e risolvere i problemi di ping elevato. Con iTop VPN si può inoltre accedere allo streaming di Netflix, BBC iPlayer, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Paramount Plus e Peacock. Si può inoltre sbloccare WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook, Twitter e molti altri social network in qualsiasi parte del mondo. Protezione privacy del browser : iTop VPN scansiona e risolve i problemi della privacy per proteggere i dati privati degli utenti dal tracciamento.

: iTop VPN scansiona e risolve i problemi della privacy per proteggere i dati privati degli utenti dal tracciamento. Blocco Pubblicità e Rinforzo Sicurezza: iTop VPN blocca gli annunci indesiderati e dannosi per prevenire le infezioni da malware, e scansiona e corregge i punti deboli del sistema per impedire che il PC venga violato.

Disponibilità di iTop VPN

Questa VPN è disponibile per Windows, Android e iOS gratuitamente, tuttavia è presente anche una versione a pagamento, con abbonamenti di 2 anni, 6 mesi e 1 mese con sconti fino al 78%.

Con la versione a pagamento è possibile godere di tutte le funzionalità di iTop VPN, compresi più di 1800 server e 100 posizioni in tutto il mondo, per un’esperienza di navigazione veramente illimitata.

Non perdere altro tempo, scarica gratuitamente iTop VPN e provala subito!