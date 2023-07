Intervista a Elvio Gerardi: quanto l’amore per la musica spinga a realizzare un sogno

Il panorama musicale italiano è fatto di sfaccettature ed emoziona spesso la voglia di molti artisti di emergere. In questa occasione ci siamo soffermati su Elvio Gerardi, che ha avuto modo di raccontarsi attraverso un’interessante intervista

Nato a Roma il 1/08/1981, l’artista ha toccato diversi punti della sua vita. Dal rapporto con la musica al suo primo singolo. Non sono mancate le “confessioni” sui progetti futuri e, in conclusione, la sua voglia di farsi conoscere fuori dal contesto prettamente canoro. Un autentico viaggio tra note ed emozioni.

Intervista: Elvio Gerardi si racconta

La musica, come ogni forma d’arte, è a tutti gli effetti una cura per le anime fragili. Qual è il tuo rapporto con essa?

Ciao Giovanni, per prima cosa vorrei ringraziarti per avermi chiesto di fare questa intervista. La musica è un qualcosa che mi accompagna sin da quando ero piccolo e fai bene a definirla una cura. Nel corso della mia vita ha giocato un ruolo fondamentale per il mio benessere, ricordo alcune situazioni passate, anche quando ero solo un bambino, in cui il mio stato d’animo non era proprio positivo… E la musica in qualche modo alleviava quel dolore o quella carenza che avevo.

Ho avuto una infanzia stupenda, però anche i bambini, tutti, hanno dei momenti più felici e meno felici. Quando ne avevo bisogno, la musica era lì, pronta ad aiutarmi senza chiedere nulla in cambio. I primi approcci ci furono nel 1987-88, avevo soltanto 6 anni ed ascoltavo molti album appartenenti a mio fratello, dai Queen a Michael Jackson per poi passare da Zucchero ai Depeche Mode. Non c’era un genere ben chiaro nella mia testa, ascoltavo tutto con interesse. Però un giorno mi sono imbattuto in un album dalla copertina affascinante, molto colorata.

Ricordo il viola, il giallo… E questo strano “esserino” disegnato al centro, che sembrava un piccolo astronauta stilizzato con le antenne e l’espressione perplessa. In alto c’era scritto U2-Zooropa, anche il nome mi attraeva, era una sorta di calamita. Quello fu il primo album che ascoltai dalla prima all’ultima canzone senza stancarmi o senza trovare una canzone che mi piaceva leggermente meno, a differenza degli altri artisti che avevo già sentito, Zooropa mi era entrato in testa così tanto che lo ascoltai nuovamente, ancora e ancora, fino a consumare la cassetta per una intera estate.

A differenza degli altri artisti, gli U2 fecero breccia in me sin da subito in modo molto naturale come se già fossero parte di me. Dopo poco ero corso nei negozi a comprare tutti gli album degli U2 per sentire altro e saziare la mia voglia di conoscerli meglio. Da allora mi accompagnano, li ho seguiti in circa 30 concerti in tutta Europa, sono diventato un collezionista di tutto ciò che li riguarda, insomma un vero e proprio fan. Però mi mancava qualcosa… Nella mia testa c’era qualcosa che mi sfuggiva. Oltre a sentire la musica avevo la necessità anche di suonarla e cantarla, quindi mi avvicinai al pianoforte, alla chitarra ed al canto, avevo il desiderio di crearla io direttamente.

Nel corso degli anni ho preso parte ad alcune formazioni del background romano, un po’ come chitarrista e un po’ come cantante, fin poi a raggiungere il mio obiettivo che era quello di fondare un tributo agli U2 e lo feci nel 2015 a cui diedi il nome di Zooropa.

Con loro andai avanti per circa 3 anni e mezzo. È stato un periodo in cui appresi tante cose, come le prime esperienze live importanti. Si era creata una situazione molto bella, piena di risate e complicità tra noi della band. Poi un giorno arrivò una chiamata da parte dei Silver&Gold, uno dei tributi agli U2 piu longevi e importanti che ogni fan degli U2 conosce.

Non ci pensai un attimo a dirgli di sì e con un batter di ciglia ero diventato il loro frontman. Questa cosa aggiunse altro valore al mio lato artistico poiché grazie a loro ho potuto calcare alcuni dei palchi più prestigiosi del centro Italia e fui anche spronato nel migliorarmi a livello artistico intraprendendo uno studio professionale del canto che tutt’oggi seguo.

In poche parole, la musica mi accompagna da sempre e mi aiuta da sempre.

L’intervista ad Elvio Gerardi continua. Dalle tribute band al percorso da solista. Cosa ti ha spinto a scrivere “Senza esagerare”?

Il passaggio è stato naturale, una conseguenza di quello che ero diventato. Negli anni avevo scritto molto per quelle situazioni del background romano che ti dicevo, però non avevo mai sentito la necessità personale di esporre i miei pensieri sotto forma di una canzone, quindi molte rimasero chiuse dentro una cartella senza mai veder luce. “Senza Esagerare” nasce da una situazione personale che affrontai nel 2008, una frequentazione che ebbi con una ragazza, una storia iniziata bene e finita in ossessione. Mi ritrovai vittima di stalking senza accorgermene. All’epoca questa parola “stalking” era appena uscita o poco conosciuta. Poi era abbastanza inusuale sentire che un uomo, in questo caso io, era la vittima.

L’anno scorso ne parlai con il mio vocal coach, Moreno Delsignore, durante una delle nostre usuali lezioni, lui mi disse di mandargli il materiale che avevo e nel giro di 2/3 settimane la canzone prese forma e con essa la voglia di raccontare la mia storia, invece quella di altri. Avevo raggiunto un livello artistico e personale tale che mi ha concesso di darmi il permesso, avevo preso consapevolezza che era giunto il momento di essere me stesso sotto tutti i punti di vista.

Molte volte le persone, specie quelle con un animo fragile, tendono a nascondersi oppure a far finta di essere qualcun altro per compiacere da chi sono circondati, ecco, posso dire che non ho più bisogno di nascondermi o camuffarmi e non ho più paura di vivere a pieno la vita. Tutta questa consapevolezza e vicissitudini, hanno dato vita al mio percorso da solista.

Elvio Gerardi, l’obiettivo a lungo termine e la sua vita fuori dal campo artistico

Qual è l’obiettivo di questo singolo e quali sono, adesso, i tuoi obiettivi futuri?

Il singolo all’inizio è nato senza alcun obiettivo, è stata una mia scommessa con me stesso. Ero già soddisfatto di quello che facevo con il tributo agli U2, non avevo pensato ad obiettivi. Questo però era il mio pensiero finché non ho inciso la canzone. Già durante la registrazione avvertivo delle “vibrazioni” particolari, un qualcosa che non avevo mai provato. Ed il primo ascolto, dopo averla incisa ha spalancato in me un altro Elvio, una nuova prospettiva di me. Avevo voglia di farne altre e altre ancora. Appena “Senza Esagerare” è stata rilasciata su tutte le piattaforme digitali ha riscosso un consenso che non avrei mai immaginato. Con mio piacevole stupore ne ho subito parlato con la mia etichetta discografica che non ha perso tempo nel farmi scrivere altre canzoni che verranno incise a breve. Il mio obiettivo è quello di farne almeno 8-10 per comporre un EP e partire con il relativo tour.

, prima di questo avrò da affrontare le finali di Sanremo Rock, grazie a “Senza Esagerare” sono stato selezionato per farne parte , sarà una bellissima esperienza e, a prescindere da come andrà, già il fatto di essere stato scelto è un’enorme soddisfazione.

Chi c’è oltre al musicista e cantante: chi è Elvio Gerardi nella vita di tutti i giorni e fuori da questa intervista?

Una persona molto semplice ma allo stesso tempo ambiziosa, un padre di famiglia con la testa sulle spalle, che ha avuto la fortuna di risvegliare il suo lato artistico. Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di incontrare e incrociare molte persone nella mia vita che mi hanno aiutato a farmi diventare quello che sono oggi, o per dir meglio, a farmi rendere conto di chi realmente sono in questo determinato momento. In conclusione mi definirei un ragazzo fortunato, passami il termine ragazzo… Ho un animo giovane e pieno di voglia di fare. Questo è solo l’inizio del nuovo Elvio Gerardi, spiegato in questa intervista.

Elvio Gerardi, obiettivi e sogni

Un’importante intervista, che racconta la bellezza della musica, la sua forza e la voglia di un “ragazzo” cresciuto, che si è riscoperto bambino grazie al suo lato artistico.

Elvio Gerardi, persona dall’animo fragile e al contempo forte, che desidera formarsi e innamorarsi – giorno dopo giorno – della musica. Ecco anche i suoi contatti social, dove è possibile seguirlo.