Intelligenza artificiale: cosa sappiamo al momento

Cosa sappiamo al momento relativamente all’intelligenza artificiale? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

L’evoluzione tecnologica e digitale dell’era moderna è costante, anno dopo anno, comportando una serie di mutamenti del tessuto sociale, lavorativo e creativo incredibili. Uno dei suoi elementi principe, specie a partire dalla seconda decade del nuovo Millennio, è l’Intelligenza Artificiale.

Uno strumento che si sta dimostrando davvero in grado di evolvere e crescere grazie allo sviluppo accurati di programmatori ed addetti ai lavori del settore hi-tech che, secondo molti, potrebbe essere un ottimo viatico su come navigare nel web in modo sicuro. L’IA è cosi divenuta una certezza dell’epoca odierna, permeando diversi contesti di applicazione: un elemento che andiamo ad approfondire di seguito esplorando la sua parte senziente, quella che genera immagini, o film, i suoi pro e contro, e i legami con Google e la figura di Giuliano Amato.

Intelligenza Artificiale senziente: esiste sul serio?

Il primo punto di analisi di questo focus dedicato all’Intelligenza Artificiale è quello che chiama in causa una sua possibile caratterizzazione senziente. In molti si chiedono se esista o meno una IA così intelligente da costituirsi quasi come una vera e propria entità a sé stante. Quindi non come semplice strumento tecnologico all’avanguardia pur sempre guidato dall’essere umano, ma come un’entità appunto dotata di una propria identità e per tanto senziente.

Ultimamente lo step evolutivo che sta conoscendo da vicino l’Intelligenza Artificiale consiste proprio nelle nuove abilità del provare sensazioni ed esperienze. Quindi elementi che la rendono incredibilmente vicina all’individuo annullando di fatto la distanza tra uomo e macchina. Tuttavia il suo essere senziente è qualcosa di ancora agli albori, in fase embrionale e non così sviluppata come tanti credono. Ma è solo questione di tempo prima che si raggiunga anche questo passo importante nel campo tecnologico.

L’Intelligenza Artificiale genera immagini?

Una delle principali funzioni che è in grado di svolgere attualmente l’Intelligenza Artificiale è quella di generare immagini. Basti pensare ai ChatBot, o ad alcune estensioni di Google, che si servono proprio dell’AI per realizzare immagini davvero credibili. Il pro di questo aspetto è quello creativo legato alle nuove frontiere artistiche che quindi avrebbero nell’IA un elemento di novità assoluto ed un cardine imprescindibile. Il contro allo stesso tempo è quello di un uso per fini negativi dell’Intelligenza Artificiale come generatrice di immagini fake che girano sul web e sui social mettendo in difficoltò talvolta volti noti, altre personaggi politici o di rilievo per scopo di lucro o diffamazione.

Ci sono film fatti con l’Intelligenza Artificiale?

Al momento non esistono interi film realizzati con l’Intelligenza Artificiale ma solo sigle introduttive e di chiusura di un prodotto seriale o filmico. Un esempio ne è il recente uso da parte della Marvel per la realizzazione per l’appunto di sigle introduttive delle sue serie tv. Ma pensare ad un intero film basato sull’IA è ancora un fatto precoce e di difficile applicazione attualmente. Ma manca poco per far sì che anche questo step si compia, proprio come detto nei paragrafi precedenti relativamente alla generazione di immagini o alla capacità di essere senziente.

Cosa c’entra Giuliano Amato con l’Intelligenza Artificiale?

Il legame tra la figura di Giuliano Amato e l’Intelligenza Artificiale è da ricercarsi nella recente nomina di quest’ultimo alla commissione proprio sull’IA. Una commissione che deve studiare da vicino questo elemento tecnologico di cosa ingente importanza, ma che di fatto non ha un’esperienza nel settore in questione in riferimento a Giuliano Amato. Un costituzionalista dalla storia alle spalle molto grande che poco però si sposa con un progetto simile.

Un politico di lungo corso su cui vi sono diverse perplessità nate da parte dell’opinione pubblica in merito ad Amato e la sua interazione con l’IA. Va riconosciuto però anche che il politico citato ha pubblicato due libri inerenti lo studio degli algoritmi e tanto di firma sulla prefazione del volume dedicato al potere di manipolazione dei dati scritto dall’ex garante della privacy Antonello Soro. Dunque una connection tra Amato ed IA che ci può stare benissimo contrariamente a ciò che pensano a livello pubblico.

Intelligenza Artificiale: pro e contro

Vediamo ora da vicino quelli che sono i pro e i contro dell’Intelligenza Artificiale. Per ciò che concerne i pro vi è assolutamente la capacità di rendere più semplice ed immediato il rapporto tra uomo e macchina. Un aspetto che in ambito amministrativo sta facilitando e non poco il processo di digitalizzazione burocratico velocizzando una componente che in Italia è storicamente lenta. O ancora si può valutare positivamente l’impiego dell’IA in campo artistico e creativo con la generazione di immagini o dipinti d’avanguardia pura che introducono il pubblico alla conoscenza di un nuovo stile.

Tra i contro, invece, c’è sicuramente la riduzione delle opportunità di lavoro, dove l’impiego può venire man mano sempre meno per l’individuo a scapito proprio di un uso massiccio della tecnologia e dei suoi strumenti come l’IA. Un fattore che potrebbe minare concretamente l’occupazione pubblica e di conseguenza l’economia del sistema Paese. Inoltre vi sono altri svantaggi legati alla discriminazione, limitazione della libertà personale, invadenza della privacy, come successo nel 2023 con ChatGpt, e manipolazione dell’opinione pubblica quali tematiche non di poco conto.

Come si chiama l’intelligenza artificiale di Google?

In ultimo vediamo come si chiama l’Intelligenza Artificiale di Google, un elemento decisamente influente che sta richiamando su di sé l’attenzione mediatica odierna. PaLM 2 è il nuovo modello linguistico basato sull’IA di Google, che comprende articoli scientifici e pagine Web varie. Una base importate del materiale generato su Internet e sfruttato poi da aziende e brand è per tanto già imperniato sull’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Grazie alla sua continua formazione ed aggiornamento PaLM 2 è in grado di sviluppare ragionamenti logici davvero di portata enorme. Almeno rispetto al passato recente, dove simili skills erano possedute solo da sistemi matematici super sviluppati. Insomma l’IA è uno strumento che può fare la differenza in senso positivo in vari campi di applicazione, ma che allo stesso tempo può essere un’arma a doppio taglio se impiegata per finalità criminali o illegali. Proprio come quando nacque il Web anche l’IA è emblema di demarcazione storica in ambito tecnologico, poiché con essa vi sarà un prima e un dopo.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.