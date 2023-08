Influencer diventati milionari: 5 casi di successo sui social

I social network possono permetterti di diventare veramente ricco? Ecco 5 casi di successo tra influencer che sono diventati imprenditori milionari

Quante volte ci siamo detti: “Cosa vuoi che sia un like sui social?”, dubitando anche dell’opportunità reale che dietro quel gesto diventato ormai così abitudinario potesse esserci un vero e proprio business. Certo, gli influencer sono figure sdoganate all’interno della nostra società, ma la grande novità degli ultimi tempi sono quelle figure che sanno unire al lavoro sui social anche delle vere e proprie attività imprenditoriali. Esperienze di cui tenere traccia proprio tenendo d’occhio i riferimenti social e non di questi attori del mondo commerciale, facendo sempre grande attenzione al tipo di connessione e utilizzando all’occorrenza anche VPN Italia – efficace in ogni angolo del globo. Abbiamo scelto cinque esempi di successo per raccontare come questo fenomeno in realtà sia diventato una strada sempre più battuta per raggiungere il successo.

Danny Lazzarin: partendo dal fisico si arriva a mettere in piedi una grande impresa

Il creator, diventato famoso per il suo amore per il fitness e per i contenuti social riguardo alla sua attività da bodybuilder, negli ultimi anni ha ampliato le sue competenze, tra vlog e collaborazioni con altri importanti youtuber italiani. Oggi, oltre allo studio di consulenze DL, Lazzarin conta su svariate palestre ed Energy, brand di scarpe e accessori. A ciò, si aggiunge una grande community online, con centinaia di migliaia di follower su tutte le piattaforme, arrivando ormai a sfiorare il milione anche su Instagram.

Martina Strazzer e l’arte dei gioielli partendo dai social

Martina Strazzer è una delle tiktoker italiane più conosciute: il suo profilo, infatti, vanta un milione e mezzo di follower e continua a essere uno dei più seguiti del nostro Paese. Non solo: la content creator è anche un’imprenditrice e alcuni anni fa ha creato il suo brand di gioielli che pubblicizza proprio attraverso i social, riuscendo così a conquistare fette di mercato inesplorate dalla concorrenza e diventando un riferimento anche in quest’ambito.

Gianluca Torre, anche vendere case può essere da influencer

Definito l’agente immobiliare dei VIP, grazie alle sue ampie conoscenze e doti comunicative che ha sviluppato in un passato da professionista della pubblicità. Oggi Gianluca è uno degli agenti di punta di un importante network internazionale di agenzie immobiliari. Con le giuste parole e qualche escamotage creativo, Gianluca riesce infatti a valorizzare al meglio le case che propone agli acquirenti, che si sentono immediatamente coinvolti e “a casa”. I risultati sono impressionanti, anche sui social, con un +922% di follower nel solo 2023.

Steven Basalari, quando far ballare le persone diventa un business da influencer

Figlio d’arte, Steven Basalari ha sempre dimostrato grande fiuto per gli affari, proprietario di una lunga lista di locali di tendenza, a partire dal famoso Number One di Corte Franca, a Brescia. Oggi è socio in una holding internazionale con sede a Dubai e investitore in attività di vario genere e titolare di diversi locali notturni. Su TikTok è diventato un vero e proprio influencer anche grazie alle attività gestite in giro per l’Italia, con numeri da fare invidia a molti: 689.000 follower soltanto su Instagram e una vita che, anche senza filtri, riesce a lasciare a bocca aperta milioni di utenti.

Dalle pellicole dei telefoni sui social al negozio preso d’assalto a Napoli

NewMartina, il nome del negozio di Napoli che ha conquistato la ribalta internazionale: il volto dell’account social è una ragazza che si limita a togliere le vecchie pellicole agli smartphone che i clienti portano in negozio, metterne di nuove e promuovere in prodotti in vendita sugli scaffali. Niente di più. Ma è bastato quello per portarla a 4.8 milioni di follower su TikTok: il più basilare e al tempo stesso efficace metodo di business al quale si potesse pensare, tornato a essere efficace anche nel 2023 in un mondo sempre connesso.

Dalla sezione web e social è tutto, secondo voi quale sarà il prossimo influencer a diventare milionario?