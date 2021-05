Indirizzo IP: cos’è e perché è importante ?

L’indirizzo IP (Internet Protocol Address) è un codice numerico assegnato a tutti i dispositivi che accedono alla Rete per comunicare

L’indirizzo IP (Internet Protocol Address) è un codice numerico assegnato a tutti i dispositivi (PC, modem, stampanti, server, etc) che accedono alla Rete per navigare e/o comunicare all’interno di una LAN (una rete locale). L’indirizzo IP è quindi la chiave per accedere a Internet ed usufruire di tutti i suoi servizi. Si tratta di un elemento fondamentale che, per questioni di privacy o sicurezza, può essere nascosto. Scopriamo come e perché.

L’indirizzo IP: tipologie e utilità

L’IP può essere statico o dinamico. Il primo è quello più diffuso e viene impiegato per navigare online. Ogni volta che un utente accede a Internet, gli viene assegnato un indirizzo IP casuale. A compiere l’operazione è il suo Internet Service Provider. Oltre che quando ci si connette a Internet, l’IP cambia anche a intervalli regolari (in genere ogni 24 ore). L’IP è dinamico perché in questo modo riesce a garantire una maggior protezione della privacy agli utenti che accedono al Web. Se ti sei mai chiesto “perché il mio ip cambia ad ogni sessione di navigazione”, ecco svelato l’arcano. Gli indirizzi IP statici, invece, sono destinati ai server e alle LAN che devono essere sempre accessibili a tutti attraverso lo stesso URL. In ogni caso, il proprietario è libero di richiederne la modifica ogni volta che lo ritiene opportuno.

Come faccio a proteggere la mia privacy e a nascondere il mio IP?

Sebbene gli indirizzi IP non contengano dati sensibili, consentono di risalire all’Internet Provider dell’utente e determinare la posizione in cui il dispositivo è situato. Inoltre, quando si viaggia in determinate aree del mondo, è possibile che i governi dei relativi Paesi rendano impossibile l’accesso a siti Web e servizi Internet. Per aggirare tali divieti è necessario celare il proprio IP. Ma allora come faccio a tutelare la mia privacy e a nascondere il mio IP? È possibile farlo in tre modi diversi: utilizzando un server proxy, acquistando una VPN oppure usufruendo dei vantaggi offerti dal browser Web Tor. I server proxy consentono di navigare in maniera anonima sostituendo il loro IP a quello dell’utente connesso. Il metodo è semplice ma la velocità di connessione può risentirne negativamente. Le VPN (Virtual Private Network), invece, consentono di creare reti private in grado di garantire anonimato, privacy e sicurezza ai loro utenti. Sul mercato attuale esistono parecchie alternative ed è possibile scegliere quella più adatta ai propri scopi in base ai servizi offerti. Infine, Tor è un browser che consente una comunicazione anonima basata sulla seconda generazione del protocollo di rete di Onion Routing.