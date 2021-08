In questo articolo tratteremo un tema molto delicato ovvero l’incontrare persone single online per intraprendere una relazione amorosa. Vi sveleremo alcuni trucchi per sfruttare al meglio le risorse disponibili nel web!

Incontrare una persona single con cui cominciare una relazione è il sogno di molte persone. Avere qualcuno accanto che ci vuole bene e che ci coccola è molto piacevole ed ovviamente tutti prima o poi avremo bisogno di una mano nel corso della nostra vita o di un supporto, anche solo affettivo. I potenti mezzi del web ci permettono di entrare in contatto con centinaia di persone diverse ogni giorno potenzialmente. Tuttavia questa imponente rete di contatti nasconde numerose insidie che molto spesso ci bloccano più che nella vita reale. Cercheremo quindi di aiutarvi con qualche utile consiglio su come incontrare single online con cui cominciare una relazione.

Come incontrare single online per cominciare una relazione

Anche se è vero che internet ha facilitato di molto le persone che vogliono incontrarsi per trovare l’amore e pur vero che far colpo su di una persona rimane difficile anche in modalità virtuale. Diciamo che non abbiamo la freccia di Cupido tra le mane e che ovviamente l’amore può sbocciare solamente se tra le due persone c’è un interesse simmetrico e giustificato. Tuttavia possiamo darvi alcuni consigli per aiutarvi a cercare una persone single che sarà più propensa a cominciare una relazione con voi.

La scelta del sito

Scegliere il sito di incontri giusto è fondamentale, infatti ne esistono di molto generici che mettono in contatto persone geograficamente vicine e compatibili secondo la logica degli algoritmi. Ma ne esistono anche di molto specializzati che permettono di restringere il campo di ricerca. Ad esempio esistono siti per genitori single o per persone di una certa età. Cercare in un luogo dove ci sono altre persone che condividono la nostra stessa situazione è sicuramente un modo efficacie.

Creare un buon profilo

Trovare una persone single disposta ad avere una relazione con voi non è come trovare un lavoro. Non dovete fare bella figura a tutti i costi, millantando doti ed esperienze al limite dell’assurdo. Siate voi stessi perché prima o poi gli altarini cadono e dovrete far i conti il vostro vero io. Ovviamente questo non significa che dovrete spiattellare i vostri difetti come fossero un pregio, ma cercate di apparire il più possibile fedeli al vostro essere. Non si può amare una pagina web, ma una persona sì.

Un’altra cosa importante sono le foto. Se il vostro obbiettivo è attirare una persona single con cui iniziare una relazione stabile è abbastanza inutile riempire il profilo di foto hot. Non faranno altro che attirare persone interessate ad una storia occasionale. Delle foto ben fatte però possono essere utili ad attirare l’attenzione. Ispiratevi a qualche influencer o fotografo famosi.

Non rinunciare alle esperienze reali

Una volta capito che l’interesse è reciproco si deve procedere per gradi, coinvolgendo sempre più l’altra persona. Si può iniziare ad inviare messaggi vocali e poi qualche foto (ovviamente evitiamo le foto hot). Le chiamate o le videochiamate possono ulteriormente amplificare l’empatia tra due persone. Ma è fondamentale incontrarsi nella vita reale. Le persone molto spesso sembrano diverse online e mostrano alcuni lati della loro personalità solo dal vivo. Conoscersi nella vita reale potrà rafforzare o distruggere il vostro rapporto, ma… O la va o la spacca!

Come Cicerone

I complimenti sono buoni tutti a farli e chi ha passato molto tempo sui siti di incontri online ne avrà sentite di tutte i colori. Se volete fare colpo su di una persona single per conquistarla cercate di mantenere sempre viva la conversazione parlano del più e del meno. Cercate di capire se avete degli interessi in comune e condivideteli. Non parlate sempre e solo di voi, ma lasciate spazio per entrambi. E poi cercate sempre di bilanciare l’ironia con un tocco di serietà. Conversare su temi di attualità vi permetterà anche di capire se avete delle visioni simili.

Chi ben comincia…

Se volete trovare una persona single interessata ad una relazione be’… Contattatela! Fatevi avanti, provateci (senza infastidire nessuno ovviamente). Ci vuole un po’ di coraggio e spirito di iniziativa. Certo fallirete parecchie volte, ma è ovvio: non è mica facile trovare la persona giusta! Quindi non scoraggiatevi e continuate a cercare facendovi avanti con qualche battuta simpatica o parlando di qualche argomento cui sembrate interessati entrambi. Se proprio non va, non insistete e passate oltre oppure lasciate passere un po’ di tempo prima di riprovarci.

