Incogni: come togliere i tuoi dati da Internet

FFinalmente un servizio che ci permette di rimuovere i nostri dati dai database che vengono riempiti con i nostri dati di navigazione: scopriamo come funzione Incogni!

Mentre navighiamo su Internet i nostri dati vengono continuamente registrati ed accumulati in grandi database. Chi raccoglie questi dati li utilizza, direttamente o indirettamente, per monetizzare tramite pubblicità e annunci mirati. Vi è mai capitato di fare una ricerca o visitare un certo sito web e poi ritrovarvi delle pubblicità esattamente su quell’argomento? Ad esempio se cercate delle ricette, vi siete mai trovati pubblicità di utensili da cucina? Potrete trovarlo fastidioso o utile, ma una cosa è certa: qualcuno sta utilizzando i vostri dati a fine di lucro senza che voi ve ne rendiate conto. Ogni volta che accettate dei coockie, automaticamente i vostri dati vengono registrati. Possono essere dati relativi ai nostri contatti, alla nostra posizione o ai contenuti che stiamo visionando. Se la cosa vi ha messo un po’ di apprensione, ci pensa Incogni! Vediamo come funziona.

Incogni: eliminare i tuoi dati da Internet

Veniamo al dunque: che cos’è Incogni? Si tratta di un utilissimo strumento che in modo totalmente automatico rimuove i nostri dati dai database che li hanno raccolti. Come? Dovete sapere che in realtà è possibile richiedere con una semplice mail o tramite dei form, rimuovere i propri dati dai database che raccolgono i nostri dati. Il problema è che farlo a mano richiedere ore e ore di noiose procedure. Nessuno di metterebbe a farlo. Incogni risolve il problema! Infatti, grazie anche all’esperienza di Surfshark che ha sviluppato il progetto, il team di Incogni ha accumulato centinaia di contact list e form per aiutarci a rimuovere i nostri dati dal web.

Come funziona il servizio

In sostanza dovrete creare un account, fornendo un indirizzo email che verrà utilizzato per inviare le richieste di cancellazione e dovrete anche specificare quali dati volete cancellare. Dovrete anche autorizzare Incogni ad agire in vostra vece. Da quel momento in poi sarà Incogni a gestire tutti i rapporti con i gestori dei database di dati, inviando le richieste di cancellazione ed eventualmente gestendo le contestazioni. Il vostro contributo sarà richiesto solo quando necessario ed in forma minima.

Per accedere al servizio di sottoscrive un abbonamento. Dal quel momento in poi, Incogni avviare le procedure per rimuovere i vostri dati dai database e controllerà periodicamente la presenza dai vostri dati all’interno di essi per re-iterare la procedura se necessario. Infatti, anche utilizzando VPN e altri stumenti di protezione della privacy non si è mai del tutto al sicuro. L’unica soluzione è controllare a mano!



wvw2ojl3

Perché usare Incogni?

Anche se le leggi che tutelano la privacy sono molto stringenti, esistono decine di scappatoie. Una è quella di propinare ai visitatori dei siti web elenchi infiniti di condizioni d’uso e coockie da leggere e disabilitare manualmente, cosa che nessuno fa ovviamente. Con il risultato che ovviamente i dati poi vengono presi lo stesso.

Rimuoverli manualmente dai database richiederebbe lo stesso tempo, ecco quindi che interviene Incogni che lo fa al posto nostro permettendoci di risparmiare fino a 300 ore! Il costo dell’abbonamento è di circa 12 dollari al mese, ma se scegliete l’abbonamento annuale avrete uno sconto di quasi il 50%! Non male come offerta se teniamo conto che i nostri dati alimentano in giro d’affari di centinaia di miliardi di dollari senza che ci venga dato un quattrino. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!