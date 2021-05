Impara a giocare nei casinò online senza rischi inutili

Molti utenti effettuano nuovi depositi o cambiano casinò online con speranza di vincere. Ma spesso rimangono delusi, forse è solo perché stanno facendo le scommesse sbagliate?

Nonostante tutte le assicurazioni dei banner pubblicitari dei casinò online che le vincite cadranno sul giocatore come una pioggia, e i bonus non finiranno mai, in realtà, per qualche motivo, i soldi tendono a scomparire molto prima che ti accorgi dal tuo account del giocatore.

Da dove cominciare?

Una scommessa nel casinò online è il prezzo che un giocatore deve pagare per far girare il rullo della slot machine (escluso dei giochi bonus e dei giri gratuiti) o sedersi sul un tavolo della roulette o qualsiasi altro gioco da casino. Il valore della scommessa viene detratto dal saldo totale di giocatore.

Di solito, si consiglia ai principianti di sviluppare prima la loro strategia giocando in versione demo. Tutti i casino online offrono ai propri visitatori l'opportunità di giocare gratuitamente a slot, roulette, blackjack e così via. Inoltre, cerca di usare i bonus di benvenuto senza deposito, che offrono casino online AAMS.

In molti casinò, durante il gioco, ti vengono assegnati punti bonus. Il loro numero e la velocità di rifornimento dipendono dal tuo stato al casinò.Con il loro aiuto, puoi partecipare a varie promozioni o semplicemente scambiarle con soldi veri. È vero, di solito non sarai in grado di ritirarli subito, poiché devi prima giocare la scommessa. Playthrough o Wager, altro non è che il requisito di scommessa che viene richiesto ad ogni giocatore per utilizzare i bonus. Ma in questi casi, di solito è piccolo e si gioca abbastanza facilmente.

In quasi tutte le slot di qualsiasi produttore, il valore di una scommessa può essere modificato e impostato prima di premere bottone Play. Inizia da pochi centesimi e finisce in decine, a volte centinaia di euro per un giro. Di conseguenza, le vincite sono generalmente proporzionali alla scommessa, ovvero, maggiore è la scommessa nel casinò online, maggiore è la vincita.

Devi assolutamente provare prima giocare con un account demo. Cosi avrai la possibilità di conoscere le regole e le sfumature di un particolare gioco. In realtà, vale la pena sviluppare una strategia su un gioco reale. Ma ovviamente dovresti iniziare con puntate molto piccole.

Come si piazzano le scommesse nelle slot online?

Sembrerebbe che la procedura sia completamente semplice. Tuttavia, la scelta della tariffa dovrebbe essere affrontata con tutta la responsabilità. Dopotutto, le sue dimensioni influenzano l’intero gioco nel suo insieme, così come le dimensioni della vincita. Come già accennato, all’inizio vale la pena giocare a piccole puntate. Una volta sviluppata la strategia del gioco, è possibile aumentarli gradualmente.

Per quanto riguarda le linee di pagamento nelle slot, si consiglia ai giocatori esperti di utilizzarne sempre il numero massimo. Ci sono diversi motivi per scegliere questa strategia di gioco:

se una combinazione riuscita cade su una linea non attiva, il giocatore non riceverà un premio;

se c’è un jackpot progressivo nel gioco, il giocatore può vincere una grande quantità di denaro quando appare una combinazione sulla linea con la puntata massima.

Determinare l’ammontare della scommessa

Ogni scommessa dovrebbe essere di dimensioni tali che anche la perdita di 20 giri consecutive non causi danni significativi al deposito. Ad esempio, puoi limitare la tua scommessa allo 0,5% del tuo capitale di gioco in un casinò online. Ma in ogni caso non dovrebbe superare l’1%, altrimenti rischi di perdere tutti i tuoi soldi troppo velocemente. Dopotutto, c’è sempre il rischio di cadere in una serie di sconfitte.

Calcolo delle perdite

Sapendo quanti soldi hai depositato in un casinò online per un mese, non ti sarà difficile calcolare quanto hai perso durante il periodo di riferimento. È importante sapere esattamente la cifra persa in relazione al tuo deposito. È chiaro che nel corso del mese hai vinto e poi hai perso. Solo il risultato finale che vale. Nel peggiore dei casi, sarà uguale al deposito.

Gioca Moderato

Non importa quanto tu hai voglia di correre il rischio e scommettere tutti i soldi, o ricostituire un deposito sciupato. Devi rispettare la disciplina in relazione alle tue finanze nei casinò online, altrimenti le slot machine avranno il tempo di tirarti fuori un sacco di soldi prima che ti rendi conto che un hobby apparentemente innocuo ha iniziato a costarti molto caro.

Vale la pena iniziare con un elenco di consigli ugualmente adatti sia ai principianti che ai giocatori esperti:

Dovresti assolutamente controllare lo stato del tuo account. Dovrai monitorare attentamente non solo l’ammontare della perdita, ma anche le vincite. Se durante il gioco il saldo è stato aumentato più di 3 volte, vale la pena interrompere il gioco;

Fermarsi in tempo. Quando ricevi un simbolo vincente per 3 o più volte di seguito, ti consigliamo di cambiare slot. Quando si gioca alla roulette, si consiglia di cambiare il tavolo da gioco e continuare solo dopo un po ‘;

Stretta aderenza alla strategia. L’importanza di scegliere e utilizzare correttamente le strategie non deve essere trascurata. I trucchi del casinò sono anche aumentare gradualmente le tariffe dopo ogni perdita, in modo da poter rimanere con un saldo positivo e recuperare tutti i costi finanziari.

Se sequi nostri consigli, puoi essere certo che non avrai grossi problemi finanziari. La frequenza delle vincite sarà abbastanza alta da non andare oltre i limiti stabiliti, anche se le perdite modificheranno gradualmente il deposito, non porteranno conseguenze catastrofiche per il tuo portafoglio.