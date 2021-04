Immediate Edge: come funziona?

Con il passare del tempo, nascono nuove tecniche per guadagnare denaro digitalmente. Scopriamo oggi come funziona Immediate Edge

L’app Immediate Edge è un bot di criptovalute che pretende di rendere le persone ricche comprando e vendendo automaticamente bitcoin al giusto prezzo. Il sito di Immediate Edge è pieno di testimonianze su come il bot abbia aiutato le persone a passare da stracci a ricchezze.

Ci sono stati annunci di Facebook che collegano questo software con celebrità come Ronaldo e Sir Alex Ferguson. Ma Immediate Edge è una truffa o è un software funzionante?

Come funziona Immediate Edge?

Come abbiamo accennato brevemente, Immediate Edge sostiene che si basa su un sofisticato algoritmo che consente al software di eseguire la scansione dei mercati per approfondimenti tradable. In altre parole, il robot è completamente automatizzato, il che significa che non c’è una singola persona o un gruppo di persone che controlla come funziona. Tutto quello che dovete fare per iniziare a fare trading è iscriversi e depositare i fondi, che è praticamente tutto. Si deve spendere qualche minuto al giorno per controllare le impostazioni di trading però, ma ci torneremo a che nella nostra guida passo-passo più tardi. La cosa più importante che si dovrebbe sapere è che per essere in grado di utilizzare Immediate Edge, non sono tenuti a sapere nulla di trading online. Il punto di un robot bitcoin come questo o Codice Bitcoin è quello di fornire agli utenti inesperti con l’opportunità di fare tanti soldi come commercianti esperti con un automatica, sofisticata piattaforma di trading.

Immediate Edge dice che più si investe, maggiore è il potenziale di rendimento. Tuttavia, si prega di essere consapevoli del fatto che si può incorrere in perdite, in modo da iniziare con investimenti minimi e vedere come va. È quindi possibile scegliere di aumentare gli importi di investimento come si va avanti.

Iniziare su Immediate Edge

Prima di poter iniziare a fare trading su Immediate Edge, dovrai registrarti e creare un account su di esso. Come abbiamo già detto, la registrazione è gratuita, ma c’è un importo minimo che si dovrà depositare per essere consentito di iniziare a fare trading.

Prima di tutto, dovrete andare sul sito di Immediate Edge accesso per essere in grado di registrarsi. Non appena si accede al sito, in alto a destra della pagina, troverete un modulo di registrazione che richiede di digitare il tuo indirizzo e-mail, nome e numero di telefono, nonché il codice del paese.

Successivamente ti verrà chiesto di creare una password in modo da poter accedere al tuo account in un secondo momento. A questo punto, avrete ufficialmente un conto Immediate Edge, ma si dovrà depositare fondi in esso prima di poter iniziare a fare trading su di esso.