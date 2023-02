Qual è il ruolo delle criptovalute nella democratizzazione della finanza? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Sebbene quando si parli di criptovalute, si pensa principalemente al valore Bitcoin in dollari, le criptovalute hanno il potenziale per cambiare faccia al mondo finanziario globale. Questo fenomeno viene comunemente detto democratizzazione della finanza globale. Di che si tratta?

Mentre per gli occidentali aprire un conto in banca, pagare con la carta di credito o acquistare online è un gioco da ragazzi, nel mondo esistono circa due miliardi di unbanked, ossia persone che non hanno alcun conto in banca. La conseguenza è che queste persone sono tagliate fuori dall’economia globale, con evidenti ripercussioni sul benessere del loro paese e della società per intero.

Ma perchè esistono così tanti unbanked? E in che modo le criptovalute possono risolvere questa problematica?

I sistemi finanziari tradizionali spesso sono accessibili solo a persone con un determinato reddito o che soddisfino specifici requisiti. Eppure, molte persone dei paesi del terzo mondo non possono soddisfare i requisiti. Ad esempio perchè non hanno documenti o perchè vivono in zone rurali. Di conseguenza, l’accesso a servizi finanziari di base come conti correnti, carte di credito e prestiti è impossibile per miliardi di persone nel pianeta.

Criptovalute come Bitcoin, invece, permettono a chiunque abbia accesso a Internet di partecipare al sistema finanziario globale. Le criptovalute infatti non presentano le barriere tipiche del sistema finanziario tradizionale. La maggior parte delle criptovalute sono decentralizzate e sfruttano la blockchain per registrare e verificare le transazioni del network. Inoltre, contrariamente ai sistemi finanziari tradizionali, l’unico requisito per poter accedere ed utilizzare una criptovaluta è una connessione ad internet. Questo significa che chiunque abbia accesso a Internet può acquistare e utilizzare criptovalute senza dover passare attraverso le procedure burocratiche tipiche delle istituzioni finanziarie.

Non è facile stimare l’impatto di un tale sistema sull’economia globale. Di certo, un sistema finanziario aperto ed accessibile a tutti, sebbene presenti dei rischi, offre anche l’opportunità di creare un mondo più equo ed equilibrato. Oltre all’essere aperte a chiunque e senza discriminazioni di alcun tipo, le criptovalute offrono anche maggiore sicurezza e privacy se usate consapevolmente. Tuttavia, starà alle persone educarsi e comprendere i punti di forza e di debolezza di queste monete digitali. Inoltre, le criptovalute offrono anche trasparenza e tracciabilità rispetto alle valute tradizionali.

Mentre il sistema finanziario tradizionale non è visibile a chiunque abbia voglia di fare un audit, con la tecnologia blockchain è possibile in ogni momento verificare tutte le transazioni effettuate nel corso della storia della criptovaluta. Ogni transazione viene registrata in modo permanente e immutabile, rendendo più facile verificare l’attendibilità del sistema. Infine, le criptovalute non sono controllate da entità centrali, ma da reti di utenti che partecipano al processo di convalida delle transazioni facendo girare un software sui loro computer.

Questa rete di utenti permette ad ogni utente di verificare l’attendibilità di ogni singola transazione e di impedire cambiamenti fraudolenti del protocollo. Inoltre, un punto che molti sottostimano, è che le criptovalute non sono soggette alle politiche monetarie dei governi o alle decisioni delle banche centrali, ma seguono le regole del protocollo a cui tutti gli utenti del network spontaneamente partecipano.

Ad esempio, seguendo il protocollo Bitcoin, è certo che saranno emesse 21 milioni di unità di moneta (divisibili però in 100 milioni l’una) e che queste vengono emesse ad un ritmo preciso, prestabilito e verificabile da chiunque.

In conclusione, sebbene ci siano indubbiamente dei rischi e delle zone d’ombra che vanno chiarite, le criptovalute sono più del loro prezzo. Si può pensare alle criptovalute come un passo avanti nel mondo finanziario, sia per l’accessibilità al sistema finanziario da parte dei paesi più poveri, che per l’immutabilità e volontarietà nel parteciparvi. Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.