Il rilancio di CartissimaQ8 nel segno dell’innovazione digitale

Offrire servizi di alto livello vuol dire prestare attenzione alle esigenze dei clienti e continuare ad evolversi, puntando sempre più in alto, ed è proprio questo l’esempio di Kuwait Petroleum Italia S.p.A con il suo prodotto CartissimaQ8: la carta carburante che oggi si rinnova proponendo funzionalità e strumenti avanzati.

Monitoraggio dei pagamenti con strumenti digitali

Gestire una flotta di driver è un’impresa impegnativa, che implica un monitoraggio costante di consumi e spese. Affinché questo avvenga in maniera agevole ed efficace, il portale CartissimaWeb è stato rinnovato per diventare ancora più funzionale e consentire una navigazione più semplice e intuitiva. Queste caratteristiche sono dovute principalmente alla nuova interfaccia user friendly e personalizzabile che risponde alle differenti necessità di tutti gli utilizzatori. La personalizzazione non si ferma solo al restyling del portale ma riguarda l’intera offerta di servizi con un ventaglio di pacchetti da scegliere, che varia per dimensione e tipologia di flotta da gestire. Le funzionalità disponibili sono numerose e pensate proprio per semplificare, e allo stesso tempo migliorare, l’attività di monitoraggio. È possibile, infatti, verificare costantemente le diverse carte dei driver, tramite account dedicati, e controllare in tempo reale la situazione relativa a transazioni, fatture ed emissioni inquinanti.

Digitalizzazione e sicurezza

Una visione così precisa e puntuale, supportata anche da report sempre aggiornati ed evoluti, permette di sviluppare il proprio business in autonomia e sicurezza, per esempio con la creazione di PIN “Usa & Getta” e la possibilità di abilitare e disabilitare le carte dei driver direttamente dal portale CartissimaWeb. I sistemi avanzati antifrode consentono inoltre la massima protezione contro eventuali abusi o anomalie.

Una corretta digitalizzazione non può prescindere, infine, dalla navigazione via mobile, il canale più comodo da consultare in ogni occasione, per esempio per individuare in autostrada la stazione di servizio Q8 più vicina: a questa esigenza e a tante altre necessità risponde la App CartissimaQ8, che si scarica gratuitamente per versione smartphone iOS e Android. Con pochi click si accede ad un insieme di servizi smart sempre a portata di mano, come la possibilità di fare rifornimento senza dover usare la carta fisica, ma con un semplice codice di pagamento digitale a validità temporale oppure grazie alla funzionalità dello sblocco pompa.

Scegliere il pacchetto migliore

Sfruttare le funzionalità disponibili di CartissimaQ8 è ancora più semplice grazie ai 4 pacchetti creati proprio per andare incontro alle esigenze di ogni tipo:

con il pacchetto Light si possono gestire efficacemente piccole flotte di driver , attraverso il monitoraggio online di carte, codici pin, transazioni e fatture;

si possono gestire efficacemente , attraverso il di carte, codici pin, transazioni e fatture; il pacchetto Pro è ideale per effettuare pagamenti online tramite App e portale , perché implica un’ esperienza completamente digitale , grazie all’innovativo sistema Q8PAY ;

è ideale per effettuare , perché implica un’ , grazie all’innovativo sistema ; il pacchetto Premium è adatto a gestire flotte medio-grandi e a tenere sotto controllo tutti i driver e i loro rifornimenti attraverso account dedicati , un preciso monitoraggio dei pagamenti e l’ impostazione di alert specifici;

è adatto a gestire e a tenere sotto controllo tutti i driver e i loro rifornimenti attraverso , un preciso monitoraggio dei pagamenti e l’ specifici; con il pacchetto Executive si è in grado di organizzare il lavoro di flotte grandi, in maniera accurata e sicura grazie a report dettagliati e personalizzazione del PIN legato alle carte.

La differenziazione dell’offerta rende CartissimaQ8 uno strumento flessibile ed efficace, capace di adattarsi alle richieste del mercato e alle necessità delle singole attività commerciali, all’insegna di una costante ricerca di evoluzione ed innovazione.