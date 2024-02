Il mondo degli eSports: da sogno a realtà

Gli eSports sono esplosi in popolarità nel corso degli ultimi anni: scopriamo quali sono stati i fattori a determinarne la crescita in questo articolo dedicato

La storia degli eSports, o sport elettronici dove ci si sfida online e offline attraverso dei videogiochi, ha radici che risalgono agli albori dei videogiochi arcade degli anni ’70 e ’80, quando i giocatori si sfidavano per ottenere il punteggio più alto in giochi come Space Invaders o Pac-Man, ma è un mercato che ha acquisito notorietà e popolarità significative solo negli ultimi decenni.

C’è una grande differenza con quello che le persone dovevano usare come intrattenimento in passato. Un esempio sono le slot machines nei bar o nei casinò, che per molti si sono poi spostate online su diversi siti con la gente che non deve neanche più uscire di casa per giocare. Al giorno d’oggi è possibile determinare le probabilità di successo come con statistiche crazy time live. Nel corso degli anni, la tecnologia e i software hanno formato una partnership con i giochi e le scommesse online per fornire informazioni in tempo reale, a portata di mano del giocatore.

La crescita degli eSports è stata alimentata da una combinazione di fattori tecnologici, culturali, economici e organizzativi che hanno trasformato i videogiochi competitivi da un passatempo di nicchia a una forma di intrattenimento di massa, con le partite trasmesse in tempo reale dalle piattaforme streaming come Twitch e YouTube Gaming.

Gli eSports rappresentano un’industria in rapida crescita, con un’economia complessa che comprende entrate da sponsorizzazioni, diritti di trasmissione, pubblicità, vendita di biglietti per eventi, merchandising e altro ancora. A fine 2022 si stimava un valore di 47 milioni di euro per il solo mercato italiano, con più di mezzo miliardo di giocatori in tutto il mondo.

Uno degli elementi che ha contribuito maggiormente alla diffusione di questo fenomeno è la diversità dei giochi e tutte le possibilità che si creano con essa. Esiste una vasta gamma di giochi che vengono giocati a livello competitivo negli eSports, tra cui giochi di strategia in tempo reale (RTS) come StarCraft II e Dota 2, sparatutto in prima persona (FPS) come Call of Duty e sparatutto a squadre come Overwatch, giochi di combattimento come Street Fighter e Super Smash Bros, e giochi sportivi come FIFA e NBA 2K, il tutto organizzato in vere e proprie leghe e federazioni.

Oggi, gli eSports non sono solo una forma di intrattenimento per i giocatori, ma sono diventati una forma di intrattenimento mainstream con milioni di spettatori in tutto il mondo. Le grandi competizioni, come il campionato mondiale di League of Legends, attirano milioni di spettatori online e nelle arene, e offrono premi in denaro considerevoli per i migliori giocatori.

