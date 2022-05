Il magico Madrid batte la città maledetta in una partita che non ha senso

Real Madrid e Manchester City si sono nuovamente affrontate a caccia dell’ultimo posto per la finale di Parigi

È successo di nuovo. Il Real Madrid ha vinto un pareggio che non aveva assolutamente il diritto di vincere, e il City ha un altro fallimento in Champions League da portare a casa e sentirsi triste. Prova che il Madrid ha una nuova grande squadra in arrivo mentre il City ha un pesante fardello psicologico? O la prova che la magia è reale? Perché non entrambi.

Colpo di cavolo

Pensate ai resoconti delle partite. Pensate a tutti quei poveri resoconti di partita perduti, con la punta e la coda e pronti a inviare come il segno di 90 minuti ticchettava intorno. E pensate a quanto devono essere stati noiosi.

Non è colpa della stampa, naturalmente; non veniamo per la loro prosa. Ma fino al 90′, la visita del City a Madrid è stata – per usare le parole in codice – un affare intrigante. Il City, anche se non aveva giocato particolarmente bene, aveva fatto abbastanza. Madrid, anche se non aveva giocato particolarmente male, non era riuscito a produrre una singola buona occasione, o anche venire a che un singolo colpo sul bersaglio. Nessuno aveva pensato troppo o troppo poco: era successa la cosa più ovvia e la squadra migliore aveva vinto.

In effetti, la cosa più agitata della partita di ieri sera era la prospettiva della finale: da una parte, le due migliori squadre del mondo; dall’altra, due squadre dello stesso campionato. Una questione di gusto, di questioni sportive contro la narrativa HANG ON. QUESTA È LA MUSICA DEL REAL MADRID.

La parola che viene lanciata per questa squadra madrilena è magia. È un’altra parola in codice e significa, essenzialmente, “Guarda, non sappiamo davvero cosa sta succedendo qui, ma non lo sai nemmeno tu, e non lo sa nessuno che sia effettivamente responsabile, quindi va bene così”. Qualsiasi ritorno sufficientemente inspiegabile è indistinguibile dalla magia, come avrebbe scritto Arthur C Clarke se fosse stato un tifoso di calcio.

Naturalmente, mentre la magia è divertente da guardare – a meno che tu non sia un coniglio, o Rúben Dias – è un po’ insoddisfacente come spiegazione. È stato un mago? Bene, allora. Dopo la partita, Carlo Ancelotti ha sottolineato la potenza del Real Madrid in Champions League: “Non posso dire che siamo abituati a vivere questo tipo di vita, ma quello che è successo stasera è successo contro il Chelsea e anche contro il Parigi. Se si deve dire perché, è la storia di questo club che ci aiuta ad andare avanti quando sembra che siamo andati”.

Ha qualcosa in mente, si sospetta. Le rimonte generano rimonte. La storia a lungo termine del Real Madrid con la Coppa Europea è una bella reciprocità; la loro storia immediata è una storia di vittorie strappate dalle fauci della sconfitta. O, in questo caso, a raggiungere proprio attraverso le fauci della sconfitta, giù per la gola, e tirando la vittoria semidigerita fuori dallo stomaco.

Come ha detto Rodrygo, il più superbo dei supersub: “Stavamo perdendo la partita, eravamo morti e quello che è successo è successo. Con questa maglia impariamo a combattere sempre fino alla fine. Eravamo quasi morti ma con il mio primo gol abbiamo cominciato a crederci”.

Al di là degli amati intangibili del calcio – magia, storia, fede – c’è qualcos’altro di impressionante in questa squadra di Madrid. Certo, iniziano ogni partita con Karim Benzema davanti e quel trio di centrocampo perfettamente equilibrato di Luka Modrić, Toni Kroos, Casemiro. Ma quando hanno iniziato a segnare in questa partita, quel centrocampo aveva già preso le magliette da allenamento e si era seduto in panchina. Al momento del fischio finale, Benzema si era unito a loro. Questa vittoria appartiene a Rodrygo, che ha 21 anni, e al brillante e precoce Eduardo Camavinga, che ne ha solo 19. A Fede Valverde, 23 anni, e Vinicius Jr, 21.

È facile prendere il Real Madrid un po’ meno sul serio. Lo stesso vale per Carlo Ancelotti. Il club non sembra operare lungo nessuna delle linee accettate per essere una società di calcio corretta, sensata e ben gestita, e il loro manager attira aggettivi come “coccolone”. Pep Guardiola si è presentato vestito come Steve Jobs e ha agitato molto le mani; Ancelotti si è presentato con un bel vestito e ha alzato un po’ il sopracciglio. Questo mondo dovrebbe appartenere a gente che si veste come Steve Jobs e fanno il loro lavoro fino in fondo, che si tratti di calcio, Scommessa del capo o progresso tecnologico.

Ma guardate che rinnovamento: la vecchia guardia che trascina le sue ossa doloranti verso la linea laterale, la nuova guardia che avanza a spron battuto. Guardate come sono rimasti impassibili, come non si sono spaventati i ragazzi, mentre sostituivano alcuni dei più grandi giocatori della loro generazione e facevano un passo avanti. La gestione del calcio consiste nel trasformare gli individui in individui migliori, e poi questi individui migliori in una squadra. E una squadra è più di un piano: è unione, è interdipendenza, è rafforzamento reciproco. Questa squadra madrilena possiede una grande calma unitaria che le permette di cavalcare i momenti di incertezza e di approfittare di quelli buoni. E quando si tratta di calcio, questa è la magia che conta davvero.