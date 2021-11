Il futuro di Bitcoin: quali sono le prospettive per questa criptovaluta?

Quale è il futuro del Bitcoin? Quali sono le prospettive per questa criptovaluta? Parliamone in questo articolo

Sebbene nel web vi siano sempre aggiornate informazioni, non è propriamente mai semplice stabilire quale possa essere il futuro di Bitcoin e, di conseguenza, le prospettive per questa criptovaluta. Acquistare e vendere Bitcoin, infatti, equivale ad affrontare il complesso e articolato universo delle criptovalute. Un tema che, anche a seguito del coronavirus, è divenuto particolarmente di grande attualità.

Di certo, non è facile dominare le complesse vicende che vedono Bitcoin protagonista assoluto, così come non è semplice osservare da vicino e comprendere questo mercato che, apparentemente, non smetterà di crescere, almeno nel prossimo futuro. In linea generale, investire in Bitcoin è considerata, da diversi e illustri esperti, una buona idea.

Il futuro di Bitcoin: quali sono le prospettive?

Ma quali sono le prospettive di questa criptovaluta per coloro che non hanno così tanti soldi in cui investire e vogliono trovare un modo per sfuggire all’enorme inflazione che ha afflitto il nostro paese negli ultimi anni?Seppure appare una missione impossibile, è doveroso provare a rispondere ad alcune delle domande relative all’argomentoBitcoin e criptovalute.

Per semplicità, iniziamo dalla più semplice, ma indicativa, delle domande, ovvero cosa è Bitcoin.Bitcoin è una criptovaluta creata da Satoshi Nakamoto nel 2009 ed è descritta da lui come un sistema di moneta elettronica peer-to-peer. Secondo la stessa Bitcoin Foundation, questa è la definizione più semplice e accurata dell’idea che muove il mercato Bitcoin, essendo un modo sicuro, veloce e privo di interferenze per condurre transazioni finanziarie.

Facendo trading, possiamo dire che Bitcoin è stato concepito come un elemento per rivoluzionare il modo in cui le persone usano e vedono il denaro. Difatti, è sufficiente analizzare l’intera idea di gestione centralizzata e trasmessa agli utenti stessi, per poter evincere come ogni transazione Bitcoin e criptovalute, viene ad essere effettuata direttamente tra i soggetti coinvolti senza la necessità di tutta la burocrazia come avviene, invece, con le carte di credito.

Ogni transazione viene, quindi, analizzata dai minatori e dai nodi della rete p2p stessi e, se approvata, rilasciata. Un qualcosa che accade in circa 10 minuti. Il passo successivo, fatto anche dai minatori e dai nodi della rete, è quello di archiviare questa transazione accanto alle altre della catena blockchain, dove tutti i partecipanti hanno libero accesso per prevenire qualsiasi tipo di frode.

Come previsto, i minatori vengono premiati per il lavoro svolto, poiché il costo computazionale per memorizzare ogni transazione nella catena è enorme, e di conseguenza anche il dispendio energetico non è affatto irrisorio. Pertanto, i Bitcoin vengono distribuiti in modo casuale ogni ora ai partecipanti al programma di mining e la possibilità che si venga ad essere premiati, è equivalente alla potenza computazionale del proprio sistema.

Oltre a ciò, i minatori sono, anche, responsabili della “creazione” di nuovi Bitcoin e le monete vengono generate in base alla chiusura delle blockchain, in modo che la quantità totale di monete disponibili possa sempre rimanere al livello desiderato.A differenza dell’inizio di Bitcoin, dove la maggior parte dei minatori erano home computer, attualmente abbiamo uno scenario composto da server grandi e robusti focalizzati soprattutto sullo sblocco della crittografia necessaria per autenticare le transazioni Bitcoin, e questo li rende più inclini a ricevere i premi durante il giorno.

Come dimostrato da tutta la sua lunga storia, Bitcoin si basa su tre pilastri principali della libertà tecnologica, ovvero la decentralizzazione, il sistema open source e la connessione peer-to-peer. Grazie a questo, la sicurezza della piattaforma è garantita e basata su logiche matematiche e algoritmi studiati da milioni di persone in tutto il mondo.

Andando a concludere, in tema di quanto possa essere sicuro investire in Bitcoin, è doveroso sottolineare che si potrà contaresu una piena trasparenza per tutte le transazioni effettuate sin dalla sua creazione.