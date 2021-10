Il futuro delle carte prepagate nel mondo degli acquisti online

Le carte prepagate, nel nostro Paese, rappresentano uno strumento sempre più utilizzato per le transazioni, specialmente quelle online

Le ragioni di tale diffusione sono riscontrabili nei costi di gestione contenuti, nella praticità di effettuare i pagamenti, anche da smartphone, e nel fatto che si tratta di carte ricaricabili, con un limite massimo di spesa entro la disponibilità sulla carta, oltre che del plafond assegnato dalla società emittente. Le migliori carte prepagate sono quelle senza commissioni di gestione.

Le carte prepagate online: uno sguardo di insieme

Le carte prepagate online sono uno strumento Fintech, termine che deriva dall’unione tra le parole anglosassoni Financial e Technology.

Financial, perché costituiscono strumenti per effettuare pagamenti, trasferimenti di denaro dal proprio conto bancario e altre operazioni che riguardano la gestione del denaro.

Technology, perché il rapporto con le società che le emettono avviene esclusivamente in modalità digitale, attraverso app dedicate scaricabili sullo smartphone.

In questo senso, per molti prodotti finanziari di questo tipo è assente anche il supporto fisico, dal momento che i dati della carta sono conservati sul dispositivo dell’utilizzatore, che può contare su un sistema crittografato di protezione dei dati e sulle password o riconoscimento touch per accedere allo smartphone e all’app della carta prepagata.

Il titolare della carta prepagata digitale, per iniziare a usarla, non dovrà recarsi in una delle filiali dell’istituto bancario, perché l’intero processo di richiesta, approvazione e autenticazione avviene online, tramite riconoscimento facciale e dei documenti di identità con una videochiamata oppure un video, caricato sull’app.

Tale modalità di gestione fa sì che i costi legati al mantenimento e all’utilizzo delle carte prepagate ricaricabili siano notevolmente inferiori rispetto a quelli associati alle carte di credito cosiddette tradizionali, emesse da banche o società finanziarie, che applicano canoni annuali e commissioni variabili, in funzione delle operazioni effettuate.

I numeri delle carte prepagate nel variegato universo degli acquisti online

In questo scenario, sembra che il futuro delle carte prepagate ricaricabili, anche in Italia, sia caratterizzato da una progressiva e crescente espansione.

In effetti, anche i numeri confermerebbero tale constatazione dal momento che, nel primo semestre del 2021, le transazioni con le carte digitali hanno superato i 100 miliardi di euro.

Questi dati sono stati elaborati in una recente ricerca condotta dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, con particolare riferimento alla Digital Innovation a cura della School of Management, istituita presso uno degli Atenei più rinomati e accreditati d’Europa.

Tra i fattori che hanno contribuito alla diffusione delle carte di pagamento digitali, sia negli acquisti presso i negozi fisici, sia presso quelli online, emergono la recente emergenza pandemica e, a essa collegata, il fatto che un numero sempre più elevato di esercenti, dopo la riapertura, si sia dotato di POS per la ricezione dei pagamenti in modalità digitale.

Si tratta di una serie di elementi fra loro correlati perché, se nel corso del 2020 la spinta propulsiva a effettuare transazioni presso i negozi digitali ha raggiunto il suo massimo, la nuova normalità è quella di salvare i dati della propria carta prepagata sullo smartphone e riproporla in occasione degli acquisti successivi.

Secondo i dati espressi nello studio dell’Osservatorio del Politecnico, l’incremento dei pagamenti con le carte digitali è del 9%, considerando che, solamente in Italia, nel 2020 più della metà degli italiani ha provato almeno un metodo alternativo al pagamento tradizionale in contanti, richiedendo una carta di debito o prepagata in formato digitale.

Laddove il 2020 si è rivelato un catalizzatore nel processo di accelerazione dell’utilizzo degli strumenti digitali per effettuare transazioni online, ad oggi gli italiani si sentono maggiormente a proprio agio nell’impiego delle carte prepagate per gli acquisti di beni e servizi.

I costi e le modalità di utilizzo delle carte digitali

I costi e le modalità di utilizzo delle carte prepagate online dipendono, in larga misura, dal tipo di prodotto finanziario prescelto. In questo contesto, le carte prepagate virtuali funzionano, tuttavia, allo stesso modo.

Infatti, il presupposto di base è quello di possedere uno smartphone collegato in rete (con traffico dati oppure wireless) e su cui scaricare l’applicazione relativa alla carta di pagamento virtuale che si desidera utilizzare.

Tutte le società che propongono questi prodotti rendono disponibili le app sia per i sistemi Android che iOS, quindi gli utenti non saranno vincolati alla scelta di una carta al sistema operativo del proprio smartphone o tablet.

Dopo la registrazione, che presuppone l’inserimento di alcuni dati obbligatori e l’approvazione preventiva della società che emette la carta digitale, questa può essere subito utilizzata, con la generazione di un codice temporaneo.

I codici, al termine della transazione, scompaiono in automatico, pertanto non potranno mai essere riproposti un’altra volta.

Le carte virtuali usa e getta, invece, sono come quelle fisiche, ma salvate sullo smartphone.