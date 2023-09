Il futuro del KYC nel gioco d’azzardo online

Con nuove e sempre più efficienti tecnologie è possibile implementare la sicurezza dei casinò online ed assicurare quindi una maggiore protezione dei dati personali

Un termine che si sente sempre più spesso nell’ambito del gioco d’azzardo online è il KYC, acronimo inglese di Know Your Customer, ovvero Conosci il tuo Cliente; questo recente sistema consente alle piattaforme di gioco d’azzardo online di verificare l’identità di un giocatore al momento della registrazione.

Questa procedura richiede però l’invio di documenti personali e non tutti sono disposti a farlo. Per questo motivo sempre più giocatori preferiscono piattaforme di casinò senza verifica dei documenti, altrettanto sicure ma che permettono di giocare in modo immediato e senza dover condividere informazioni strettamente personali.

La sicurezza digitale, oggi, acquisisce un ruolo fondamentale poiché le frodi continuano a diventare sempre più difficili da scovare e, difatti, sempre più persone ne sono vittima.

Soprattutto nei casinò online, quindi, si fa strada la crescente necessità di un maggior controllo non solo dei giocatori ma anche delle normative sulla privacy ed i termini e le condizioni finalizzati alla tutela del giocatore stesso.

Autenticazione biometrica per KYC

L’autenticazione biometrica è un sistema abbastanza recente che consente di identificare inequivocabilmente l’identità di una persona attraverso specifiche caratteristiche fisiche.

La biometria è infatti una scienza vera e propria e la sua introduzione nei casinò online permetterebbe di ridurre sensibilmente il numero delle frodi. Basti pensare che oggi per identificare un nuovo utente vengono chiesti dati personali o documenti, entrambi facilmente falsificabili. L’utilizzo invece di impronte digitali o del riconoscimento facciale non solo porterebbe ad una maggiore sicurezza per il casinò online ma anche per l’utente poiché non dovrà condividere documenti o informazioni sensibili che potrebbero non venir tutelati correttamente.

Con l’autenticazione biometrica si ridurrebbe sensibilmente il numero dei malintenzionati che si iscrivono a questi siti per scopi illegali poiché verrebbero bloccati già in fase di registrazione. Di conseguenza, tra i vantaggi:

sicurezza;

la sicurezza dei dati;

nessun rischio per giocatori e società.

Pertanto, l’ulteriore introduzione delle tecnologie è una priorità per ciascuna delle parti.

Rilevamento delle frodi tramite intelligenza artificiale

Grazie a specifici algoritmi l’intelligenza artificiale è capace di scovare comportamenti sospetti da parte dei giocatori. Si prenda come esempio un malintenzionato che crea molteplici account per aumentare le probabilità di vittoria ad un tavolo o al gioco cooperativo in cui più giocatori, di comune accordo, occupano lo stesso tavolo e collaborano per assicurarsi la vittoria.

Queste tipologie di truffe verrebbero subito riconosciute dall’intelligenza artificiale che, verificando l’uguaglianza degli indirizzi IP dei vari dispositivi, provvederebbe subito a segnalare il giocatore al reparto antifrode.

Con l’intelligenza artificiale è possibile identificare in tempo reale anche accessi sospetti ed avvisare l’utente affinché possa procedere con il blocco momentaneo dell’account. Infine, grazie anche alla sicurezza adattativa è possibile prevedere ed adattarsi preventivamente ad eventuali minacce, prima che queste si verifichino.

Soluzioni KYC basate su Blockchain

Tra i sistemi più efficienti nel campo della sicurezza digitale va citata sicuramente la Blockchain. In termini semplici, la Blockchain è un registro nel quale vengono inseriti i dati dei vari utenti; essendo però immutabile e soprattutto decentralizzato (i dati inseriti non vengono conservati in un unico “luogo digitale”) risulterà quasi impossibile accedervi se non autorizzati.

Utilizzare questo sistema in un casinò online assicurerebbe una maggiore protezione dei dati dei giocatori che, infatti, non potranno essere modificati o condivisi se non da parti autorizzate. Di conseguenza, i giocatori dovranno inserire solo le informazioni necessarie per il KYC e nessun malintenzionato potrà accedervi, o almeno non con facilità.

Sfide normative e privacy dei dati

Sebbene concettualmente sia un processo abbastanza conveniente, introdurre il KYC nei casinò online potrebbe non essere un’impresa semplice. In primo luogo, questa procedura richiede la condivisione di dati sensibili che non tutti gli utenti sono disposti a condividere. Inoltre, essendo un sistema parecchio complesso da gestire, sarebbe necessario un continuo aggiornamento della normativa regolatrice affinché possa adattarsi repentinamente ad eventuali cambiamenti.

Occorre però sottolineare che i casinò online che hanno introdotto la procedura di KYC hanno registrato un riscontro davvero positivo in termini di riduzione di frodi e riciclaggio di denaro ma nei prossimi anni ci si aspetta anche l’introduzione di sistemi di riconoscimento ancora più precisi ed efficienti, come la biometria.

Pensieri finali

L’integrazione di tecnologie avanzate nel settore dei casinò online, come l’autenticazione biometrica, il rilevamento delle frodi tramite intelligenza artificiale e le soluzioni KYC basate su blockchain, offre un percorso promettente verso una maggiore sicurezza e protezione dei dati. Implementando la biometria, i siti di casinò online che pagano di più maggiore attenzione alla sicurezza scoraggeranno gli autori malintenzionati già nella fase di registrazione, offrendo ai giocatori tranquillità e garantendo la sicurezza dei dati.

Sebbene le sfide normative e le preoccupazioni sulla privacy dei dati persistono, queste innovazioni rappresentano la chiave per un ambiente di casinò online più sicuro e affidabile. L’adozione di queste tecnologie è fondamentale per la continua evoluzione del settore.