Il divertimento corre sul web: quali sono le migliori piattaforme di gioco del momento

Le piattaforme di gaming sono dunque oggi la vera novità per gli amanti dei videogiochi: ma quali sono quelle più interessanti del momento?

Chi segue le evoluzioni del settore dei videogame sa bene quanto internet abbia cambiato il modo di approcciarsi al gioco, creando nuove opportunità di interazione tra gli utenti e fornendo sistemi sempre più avanzati per divertirsi. In questo senso, la nascita delle piattaforme di gaming online ha rappresentato un vero e proprio spartiacque con gli anni delle console domestiche, che pur resistendo sul mercato oggi si sono trasformate in complessi media center connessi a internet. Che si scelga di accedere da PC, mobile o, appunto, da console, le piattaforme di gaming sono dunque oggi la vera novità per gli amanti dei videogiochi: ma quali sono quelle più interessanti del momento?

Giochi online: tante opzioni per tutti i gusti

Il settore del gaming online è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, registrando dati importantissimi sia dal punto di vista dei fatturati che degli utenti coinvolti. A rendere interessante l’analisi di questo vasto mercato è il fatto che le proposte oggi disponibili sul web sono in grado di soddisfare fasce di videogiocatori molto eterogenee, dai ragazzi ai meno giovani, da chi cerca un divertimento completamente free a chi invece ama investire una somma di denaro per cercare di ottenere una vincita maggiore.

A guardare le classifiche presenti online, sicuramente il mercato dei giochi digitali vede dominare alcuni generi in particolare, come quello dei moderni MOBA, ossia multiplayer online battle arena come Fortnite o League of Legends, che hanno spopolato proprio grazie alla possibilità di interagire con avversari e compagni di gioco, e i casino, capaci di portare una tipologia di passatempo dalla lunga tradizione sui dispositivi più moderni.

Accedere a questo genere di giochi è possibile sia tramite apposite piattaforme di gioco, come quelle censite dal portale www.casinos.it, che da app per dispositivi mobili, che permettono di avere sempre a disposizione un catalogo completo di svaghi come slot machine, roulette e tavoli di blackjack.

Dato il grande successo riscontrato sin da subito dai giochi da casino, gli operatori del settore hanno infatti continuato a investire con forza sulle tecnologie adottate, proprio per far sì che il divertimento potesse diventare accessibile a tutti e privo di rischi. Oltre all’aspetto prettamente ludico, infatti, molto si è fatto anche in termini di sicurezza, adottando sistemi particolarmente efficienti per la protezione dei dati personali e di pagamento.

Tutto ciò ha fatto sì che le piattaforme legate al mondo dei casino riuscissero a diventare un esempio di eccellenza sotto diversi punti di vista, aprendo la strada a numerose altre esperienze.

Google Stadia, la piattaforma cloud per giocare in streaming

Tra le novità più interessanti di questi anni, è inevitabile non citare le piattaforme di cloud gaming, ossia sistemi che basandosi sulla tecnologia streaming offrono la possibilità di accedere a ricchi cataloghi di videogiochi di varia natura. Se gli esempi precedenti avevano a che fare con proposte molto settoriali o addirittura monotitolo, qui siamo di fronte ad ampie selezioni di giochi di diverso genere, resi accessibili appunto tramite web.

Google Stadia è la piattaforma di cloud gaming messa a punto dal colosso di Mountain View per rispondere a questa nuova tendenza: lanciata a fine 2019, stadia.google.com ha sin da subito incontrato i favori degli appassionati, attratti dall’idea di poter avere a disposizione tante opzioni differenti senza dover disporre di un particolare supporto fisico.

Basta infatti accedere al sito di Stadia, registrarsi (con possibilità di prova gratuita di Stadia Pro per 1 mese) e iniziare a giocare, il tutto senza dover effettuare download o continui aggiornamenti: tutto poggia, infatti, sui server Google e viaggia in streaming proprio come accade con film e musica.

Xbox Cloud Gaming: Microsoft sfida Google

Come ormai siamo abituati a vedere ogni qual volta che una novità tecnologica viene immessa sul mercato, le principali società iniziano una serrata lotta per accaparrarsi le maggiori quote di mercato. Ciò sta accadendo anche con i sistemi di cloud gaming, dove oltre a Google altri importanti nomi stanno presidiando nicchie più o meno grandi di pubblico.

A lanciare online una propria piattaforma di gaming è stata anche Microsoft, con la sua Xbox Cloud Gaming, uno spazio virtuale con oltre 100 giochi raggiungibili da PC desktop e dispositivi mobili. Anche in questo caso basta un abbonamento per avere accesso ai numerosi titoli presenti in catalogo, inoltre attraverso appositi accessori è possibile migliorare l’esperienza di gioco complessiva.

Dishonored, Immortal Realms, DOOM, Dark Alliance, sono solo alcuni dei videogame disponibili su www.xbox.com, una piccolissima parte di un catalogo ampio e variegato che può far felici davvero tutti i tipi di giocatori.