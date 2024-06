Il casinò online VDcasino è il miglior casinò per giocare su TL

Ecco VDCasino, il migliori casinò online per giocare su TL, scopriamo tutti i dettagli e gli approfondimenti in questo articolo dedicato

VDcasino offre i suoi servizi dal 2006 come casinò unico per i servizi di gioco d’azzardo onesti. È possibile accedere al sito tramite desktop e VDcasino mobil https://casino-giris.net/ sul proprio browser web mobile. La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PACGOR) concede la licenza e regola il sito di gioco d’azzardo. Lavorano su una licenza di gioco offshore per le scommesse sportive E-gaming, 18-0022. I vostri dati sono al sicuro con il casinò online, grazie alla sicurezza fornita da Comodo SSL (Secure Socket Layer).

I giochi disponibili su VDcasino includono slot online, aviator, bingo, betgames, TVBet e un casinò dal vivo. Per quanto riguarda le slot, troverete titoli come Wisdom of Athena, Sweet Bonanza Xmas, Sugar Rush 1000, The Dog House Megaways, Big Bass Splash, Bigger Bass Bonanza e Great Rhino Megaways, tra gli altri. Questi giochi sono forniti da Pragmatic Play, Booming Games, Amatic, Quickspin, Playson ed EGT Digital, tra gli altri.

Il casinò dal vivo ha una collezione più varia di giochi provenienti da fornitori di software come Ezugi, Pragmatic Play, Lucky Streak, Live Games, Vegas, Vivo Gaming ed Evolution. Tra i giochi dal vivo si possono trovare il Blackjack di VD Casino, la Roulette di VD Casino, Football Blitz, Mega Roulette, Speed Roulette, Sic Bo, Blackjack VIP, Instant Roulette, Auto Roulette e Sweet Bonanza Candyland.

Promozioni al VDcasino

Il casinò VD ha sette offerte promozionali, tra cui un bonus del 50% senza deposito per il primo investimento nella slot, un bonus cashback per la slot, un bonus del 50% per il martedì della slot, un 10% di investimento senza turnover nella slot, uno sconto istantaneo del 30% per il casinò, un bonus di compensazione del 10% per il casinò e un bonus di investimento senza scommesse per il casinò.

Il 50% No Deposit Slot First Investment è il vostro bonus di benvenuto, che vi dà un premio in denaro sul vostro primo deposito. È necessario depositare almeno 100 TL e l’importo massimo che si può vincere con questa offerta è di 1000 TL. Questo bonus di benvenuto si distingue dalle offerte di altri casinò online perché non ha alcun requisito di puntata. Il bonus è valido per tutti i giochi di slot su VD Casino mobile e desktop, ad eccezione di quelli di NetEnt, Amatic Games, iSoftBet e Microgaming.

Assistenza clienti

VDCasino dispone di un centro di assistenza clienti ben consolidato con tre canali principali attraverso i quali è possibile raggiungere un rappresentante. Questi includono l’e-mail, il supporto telefonico e le opzioni di chat dal vivo. Tramite e-mail è possibile raggiungere un rappresentante all’indirizzo info@vdcasino.com. Per l’assistenza telefonica è possibile contattare un rappresentante al numero +441524912038. L’icona della chat dal vivo si trova in fondo alla homepage ed è disponibile tramite l’applicazione LINE. È quindi necessario disporre dell’applicazione LINE per avviare una conversazione dal vivo con un rappresentante del cliente.

Potete aspettarvi risposte cortesi e tempestive attraverso questi canali. Potete anche seguire VDCasino sui social network, tra cui Facebook, Instagram, X (ex Twitter), YouTube e Telegram.

Queste caratteristiche sono alcune delle ragioni per cui VDcasino rimane la scelta migliore per molti giocatori in Turchia e non solo. Entrate a far parte dell’élite dei giocatori d’azzardo quando vi iscrivete oggi stesso a VD Casino!

