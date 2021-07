Idee smart per rendere il proprio soggiorno ancora più comodo, vivibile e accogliente

Per avere un soggiorno davvero accogliente, bisogna prima di tutto partire dall’ottimizzazione degli spazi a disposizione. Scopriamo alcune idee smart

Per avere una casa comoda e godibile bisogna tenere in considerazione tanti aspetti e necessita quindi delle dovute attenzioni. Siamo abituati a concentrarci sugli ambienti che sfruttiamo per più tempo durante la giornata, come la cucina, il bagno e la camera da letto, ma spesso tralasciamo quegli spazi che dovrebbero permetterci di rilassarci nel tempo libero, e nei quali accogliamo familiari e amici.

Per avere un soggiorno davvero accogliente, bisogna prima di tutto partire dall’ottimizzazione degli spazi a disposizione, evitando di riempire la stanza di mobili e accessori che sono solamente d’intralcio. Nel catalogo Mondo Convenienza è possibile trarre ispirazione per trovare la soluzione giusta alle proprie esigenze. Un divano accogliente, un porta TV spazioso, un tavolino bello da vedere: tutti complementi d’arredo indispensabili e in grado di fare la differenza all’interno di un soggiorno.

Ma siamo nel 2021 e qualsiasi ambiente della casa deve essere smart per migliorare la qualità di vita dell’intera famiglia, e perché no, per risparmiare qualche soldo nella bolletta energetica. Ecco alcune idee per rendere il proprio soggiorno al passo coi tempi.z

Smart tv

Un soggiorno non è un vero soggiorno senza un televisore degno di nota. Le dimensioni possono variare in base alla grandezza della stanza, ma in generale è meglio evitare di esagerare se le distanze non lo permettono. Quello di cui non si può veramente fare a meno sono tutte le funzionalità smart dei nuovi dispositivi, dalla presenza di ingressi, alla possibilità di connessione facile per poter usufruire comodamente dei proprio abbonamenti di streaming comodamente dal proprio divano.

Avete acquistato una TV in tempi recenti, non siete dei tipi tecnologici e ignoravate l’esistenza di questo tipo di schermi, ma soprattutto non volete spendere altri soldi? Niente panico, esistono dei device che con una spesa di poche decine di euro vi permetteranno di trasformare la vostra TV attuale in TV interattiva.

Una volta effettuata la svolta smart sarà impossibile tornare indietro, e a quel punto perché non dotare il televisore di un impianto audio in grado di creare un’atmosfera più immersiva e di trasformare la semplice visione di un programma in una vera e propria esperienza. I sistemi audio 5.1 e le sound bar si connettono facilmente alla TV e sono utilizzabili tramite controllo vocale.

Illuminazione smart

Una volta che si ha un divano comodo e una TV tecnologica di alto livello, serve la luce giusta per ogni occasione. Esistono lampade e lampadari smart in grado di riprodurre l’illuminazione naturale con possibilità di personalizzazione pressoché infinite, per agevolare il sonno e il relax a fine giornata, o per migliorare la produttività nel caso lavoriate a casa.

E con le opzioni di controllo smart è possibile gestire l’accensione delle luci con la propria voce da qualsiasi ambiente della casa e in qualsiasi condizione. Per un’ottimizzazione ancora maggiore, meglio provvedere al cambio delle lampadine di ultima generazione in grado di sincronizzarsi con Alexa o Google Assistant, per avere un controllo davvero completo sull’illuminazione della vostra casa. Si tratta peraltro di alternative a risparmio energetico che influiscono pesantemente sulla riduzione dei consumi.

Ventilatore da soffitto smart

Per molti l’esistenza di ventilatori smart potrà suonare come una novità, e in realtà si tratta di device che sono approdati sul mercato in tempi recenti. Innanzitutto si tratta di ventilatori che hanno un aspetto estetico degno di nota e che non è neppure comparabile a quello del articoli di vecchia generazione. Ma le caratteristiche più salienti riguardano ovviamente le funzionalità di cui sono dotati.

Le pale in alcuni modelli sono retrattili e diventano quindi totalmente invisibili quando non servono. Sono dotati di luci a LED regolabili in termini di colore e di tonalità e sono controllabili comodamente tramite collegamento Bluetooth e quindi con semplice uso del proprio cellulare.

Case smart, una realtà attuale

In conclusione, rendere più smart e accessibile la propria casa non è più un’impresa titanica destinata a solo quei pochi che potevano permettersi di non badare a spese. Molti strumenti di uso quotidiano sono ormai sviluppati per cercare di interpretare – con sempre maggiore precisione – le intenzioni e le indicazioni delle persone. Se non hai ancora intrapreso questa strada, scoprirai presto che una casa smart può fornire molta più efficienza e molto più relax.