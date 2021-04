Idee per i post di Instagram: la tua guida 2021

Scopriamo le migliori idee di post che puoi creare oggi per potenziare il tuo account Instagram che ancora funzionano nel 2021

Se hai un account Instagram, sai già che devi continuare a pubblicare contenuti regolarmente. Questo è l’unico modo per fare in modo che l’algoritmo ti favorisca e che i tuoi contenuti vengano visualizzati nella pagina Esplora. Tuttavia, pensare a nuove idee di contenuto è sempre un problema poiché la piattaforma è satura. Fortunatamente, anche quando non pubblichi nulla di originale, puoi comprare mi piace su Instagram in modo che raggiunga un vasto pubblico.

Tuttavia, il contenuto originale ti darà mi piace automatici su Instagram poiché gli utenti lo troveranno più interessante e coinvolgente. A seconda della tua nicchia, dovrai pensare a diverse idee di contenuto. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di contenuti che possono adattarsi facilmente a qualsiasi nicchia.

In questo articolo scoprirai le migliori idee di post che puoi creare oggi per potenziare il tuo account, oltre a ricevere mi piace automatici su Instagram da likes.io.

# 1 Creare Reel su Instagram

Gli Instagram Reels sono la prossima grande novità sulla piattaforma. Sono stati introdotti lo scorso anno e sono diventati rapidamente una delle funzionalità più popolari. Con questo strumento, puoi creare brevi video, aggiungere i tuoi effetti e un po ‘di audio originale, ricordando così molti video di Tik Tok. I rulli sono divertenti e per questo motivo tendono ad ottenere un numero enorme di visualizzazioni. Se vuoi coinvolgere il tuo pubblico, un video come questo farà il trucco. Ricorda solo di acquistare Mi piace su Instagram per questo in modo che raggiunga ancora più utenti.

# 2 Pubblica contenuti stagionali

Non esiste una strategia migliore che pubblicare i contenuti della stagione. Che si tratti di Natale, Pasqua, estate o qualsiasi altra giornata internazionale, puoi creare post che ti attireranno molta attenzione. Inoltre, con i Mi piace automatici di Instagram da likes.io, puoi potenziare questo contenuto non appena viene pubblicato. I contenuti stagionali ricordano agli utenti giornate internazionali speciali ed è più probabile che lo condividano, aumentando così il tuo coinvolgimento. Questo fatto aiuterà anche i tuoi post a raggiungere la pagina Esplora e ad ottenere maggiore visibilità rispetto a prima.

# 3 Condividi l’abito del giorno

La moda e lo stile sono entrambi popolari sui social media e su Instagram in particolare. Indipendentemente dalla tua nicchia e da ciò che ti interessa, un selfie che metta in evidenza il tuo abbigliamento della giornata attirerà molta attenzione. Non è un caso che le foto che ritraggono le persone tendano a ottenere più Mi piace rispetto ad altri tipi di contenuti. Pertanto, anche se non pubblichi regolarmente le tue foto, dovresti iniziare a caricare un selfie di tanto in tanto. Quindi, acquista Mi piace su Instagram per farlo raggiungere un vasto pubblico e ottenere l’attenzione che merita.

# 4 Ottieni una sponsorizzazione con un marchio

Se stai per diventare un influencer, probabilmente hai firmato alcuni accordi con vari marchi. Queste sponsorizzazioni sono la tua principale fonte di vita e dovresti creare post che mostrino i prodotti e i marchi. Il contenuto sponsorizzato dovrebbe essere chiaramente indicato come uno e dovresti fare del tuo meglio per farlo avere successo. Se desideri offerte migliori in futuro, devi aumentare il coinvolgimento che stanno ottenendo i tuoi post. Ad esempio, likes.io ti fornisce Mi piace automatici di Instagram che aumenteranno immediatamente i tuoi post non appena saranno online.

# 5 Prepara una citazione motivazionale

Se stai cercando contenuti che abbiano molto coinvolgimento, come Mi piace, tag e condivisioni, dovresti iniziare a creare immagini di citazioni motivazionali. Questo tipo di contenuto è stato costantemente tra i più popolari poiché gli utenti amano essere ispirati. In effetti, ci sono interi account dedicati a citazioni motivazionali, rendendo questa una nicchia interessante. Ovviamente, la citazione che scegli deve essere pertinente alla tua nicchia in modo che i tuoi follower la adorino davvero. Dopo aver creato le tue immagini, acquista i Mi piace di Instagram per aumentarne la visibilità.

# 6 Crea un tutorial video

I contenuti video stanno prosperando sui social media poiché ogni anno le ore di visualizzazione dei video su queste piattaforme sono aumentate. Pertanto, se vuoi pubblicare un tutorial, dovresti crearlo in formato video. Se vuoi fare il passo in più, puoi anche creare un video IGTV, che può anche essere presentato nella pagina Esplora. Molti creatori hanno le proprie serie IGTV che possono essere il punto di forza del tuo account. Se gli utenti si connettono con i tuoi contenuti, ti seguiranno in modo da non perdere il tuo ultimo video.

# 7 Condividi i tuoi pasti

I tuoi follower vogliono dare un’occhiata alla tua vita quotidiana e alla tua vera personalità. Condividendo i tuoi mezzi sul tuo feed o sulle tue storie, in realtà mostri loro ciò che ti piace. Questo tipo di post li farà sentire più vicini a te, aumentando così la loro fedeltà. Condividere i tuoi pasti è sempre un’ottima idea poiché questi post tendono a ricevere molti Mi piace. L’unica cosa che devi ricordare è scrivere un’ottima didascalia e taggare il ristorante che stai mangiando poiché questo post potrebbe portare a una collaborazione.

# 8 Pubblica uno splendido disegno

Un altro tipo di post che ha iniziato a diventare molto popolare sui social media sono i disegni e i cartoni animati divertenti. Su Instagram troverai molti artisti che vogliono mettere in risalto il loro lavoro. Pertanto, puoi contattare quelli che ti piacciono e chiedere loro di darti il ​​permesso di pubblicare uno dei loro disegni. Ovviamente li taggerai nel tuo post e menzionerai il nome del loro account nella didascalia dell’immagine. Oltre a questo, l’artista condividerà anche il tuo post, aumentando così la tua visibilità.

# 9 Crea post da contenuti trovati su altri social media

Infine, una tendenza emersa negli ultimi mesi è la condivisione di contenuti da altri social media. Ciò significa che dovrai cercare e trovare tweet o thread divertenti o ponderati su Reddit e condividerli sul tuo feed. Se cerchi questa nicchia, scoprirai che questi post ricevono molta attenzione.

Idee per i post di Instagram: la tua guida 2021

Con queste idee per i post, avrai sempre qualcosa di nuovo ed eccitante per i tuoi follower. Indipendentemente da ciò che pubblichi, ricorda di acquistare Mi piace e follower di Instagram da likes.io.