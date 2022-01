I siti di scommesse hanno sempre più traffico grazie agli eSports

I migliori siti scommesse eSports permettono di puntare sui campionati tra i più forti giocatori al mondo. Scopriamo come

Gli eSports hanno tenuto a galla il betting online durante il lockdown e hanno continuato a mietere successi nel 2021.

Il mondo delle scommesse è stato salvato dal web e dagli eSports. Così come altri settori, quello del betting ha subito pesantemente gli effetti del Covid-19. A partire dal primo lockdown infatti le agenzie di scommesse sono state tra i primi esercizi a essere chiusi e quasi gli ultimi a riaprire. Ma agli enormi danni al settore offline, causati dalle chiusure e dal distanziamento sociale, ha fatto da contraltare la crescita del gioco a distanza.

Dopo i primi momenti di spaesamento a causa della pandemia, gli italiani hanno cominciato o ripreso a giocare sui siti scommesse. eSports, una parola ancora poco usata prima di allora, è diventata tutto a un tratto popolare. Infatti quando tutte le attività erano chiuse e i campionati di ogni sport interrotti anche le chance di scommesse online andavano scemando. E nel momento in cui anche l’ultimo campionato di qualche divisione minore in Azerbaijan è stato fermato, le scommesse eSports sono rimaste l’unica possibilità di divertimento.

Partite e gare virtuali, ecco come funzionano gli eSports

Nel 2021, dopo un positivissimo 2020, il settore del betting online ha continuato a far registrare numeri consistenti, con i nuovi trend a guidare la crescita. Infatti sono sempre più numerosi i siti scommesse sugli eSports legali in Italia.

La maggior parte degli operatori di betting ormai propone ai propri giocatori le principali leghe per puntare su gare di videogame. Questo infatti sono gli eSports, competizioni tra giocatori di videogiochi sparsi in tutto il mondo. Scommettere sugli eSport è molto simile all’esperienza di puntare sugli sport tradizionali. Il giocatore potrà scegliere uno degli sfidanti basandosi su statistiche e quote, selezionare la propria puntata e cliccare sul tasto che permette di piazzare la scommessa. Non mancano campionati che si disputano in tutto il mondo con finali che attirano migliaia di scommettitori.

Per poter puntare, bisogna essere maggiorenni ed iscriversi a uno dei migliori siti scommesse eSports. Con questi si intendono solo i bookmaker legali in Italia che operano grazie a una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la migliore garanzia per i giocatori come spiegato in passato.

eSports, un’opportunità duratura?

Senza dubbio le scommesse sugli eSport sono state una delle principali tendenze del gioco online nel corso di tutto il 2021, ma in molti dubitano che queste continueranno a crescere nel 2022. Le scommesse su giochi online come FIFA o DOTA 2 popolarissimi durante la pandemia, e nei vari periodi di distanziamento sociale, secondo molti, potrebbero non continuare a riscuotere lo stesso successo nell’immediato futuro. Il motivo di tale scetticismo risiede nella considerazione che gli eSports vengano considerati solo un sostituto degli sport reali, e quando questi sono disponibili perdono di attrattiva.

Molti giocatori inoltre sono sospettosi sull’integrità dei risultati delle gare tra videogiocatori, anche perché non si fidano al 100% delle tecnologie utilizzate. Questo però è destinato a cambiare, man mano che la comprensione tecnologica aumenta e che i giocatori più giovani si avvicinano al mondo delle scommesse. Al contrario dei boomer, i nuovi utenti possono essere più sicuri dell’integrità delle scommesse sugli eSport rispetto alle tradizionali scommesse sportive, che in passato hanno affrontato numerosi scandali di corruzione. Tra questi ricordiamo quello che riguardava quote su partite mai disputate in Ucraina nel corso del primo lockdown.

I migliori eSports e il giro d’affari dei videogiochi

Nel 2021 le entrate globali del settore del gioco sono state calcolate in 87,2 miliardi di euro, con il settore online che ha fatto registrare una crescita del 19%. Di tutte le giocate online sui migliori siti scommesse eSports e tradizionali, ben il 50,5% sono state effettuate da dispositivi mobili. Quota destinata a salire e che rappresenta un’altra tendenza evidente e irreversibile del gioco a distanza.

Sono in molti gli operatori a puntare sugli eSports. Secondo le previsioni della società di ricerca Newzoo il gioco competitivo dell’industria dei videogame, genererà 1,79 miliardi di dollari nel corso del 2022. Sebbene legati alle chiusure imposte per la pandemia, molti eventi e competizioni possono anche svolgersi con grande attrattiva per il pubblico. Ricordiamo ad esempio che la Fortnite World Cup 2019, debuttò all’Arthur Ashe Stadium di New York e attirando quasi 20.000 spettatori.

Gli eSports comprendono molti giochi, alcuni popolarissimi e altri ancora poco conosciuti al grande pubblico. Tra quelli che hanno generato il maggior giro di soldi nel corso del 2021 c’è League of Legends, con 7,3 milioni di dollari. Il campione del mondo in corso ha guadagnato mezzo milione di dollari giocando.

Uno dei giochi più popolari in Italia è senza dubbio, Fortnite che ha un giro d’affari di 9,5 milioni di dollari. Complessivamente ha guadagnato di più Arena of Valor, un MOBA poco conosciuto qui da noi, ma molto popolare in Asia e in estremo oriente. In cima alla classifica troviamo uno sparatutto CS:GO che ha prodotto circa 21 milioni di dollari e DOTA 2 con un giro d’affari di ben 47,2 milioni, presente su tutti i siti scommesse sugli eSports.