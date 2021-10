I miliardari del nuovo millennio crescono sempre di più: ecco il clamoroso trend

Negli Usa è stato registrato un incremento pari al 18%, mentre tra Cina e Hong Kong il trend è parla di un aumento pari al 53%. Cosa sta succedendo?

Nel corso del 2020, ogni 17 ore appariva un nuovo miliardario. Andiamo alla scoperta, però, di chi si tratta? La risposta arriva anche da un approfondimento che è stato pubblicato sul blog L’insider, che mette in evidenza come i patrimoni di certi super paperoni siano cresciuti sempre più a dismisura.

La città con il maggior numero di miliardari? È Pechino!

Nel corso del 2020, gli Stati Uniti hanno fatto registrare ben 614 miliardari, mentre la Cina si limitava a raggiungere le 456 unità. Dopo dodici mesi, le cose sono cambiate in maniera notevole, dal momento che i miliardari da Cina e Hong Kong sono arrivati praticamente a ridosso degli Stati Uniti: 698 unità contro 724 del Paese a stelle e strisce.

Dando uno sguardo alle percentuali, si può notare come negli Usa è stato registrato un incremento pari al 18%, mentre tra Cina e Hong Kong il trend è parla di un aumento pari al 53%. Un altro dato molto interessante che testimonia questo scontro tra le due superpotenze anche sotto questo aspetto è quello che riguarda la città con il maggior numero di miliardari, con Pechino che si è lasciata alle spalle New York, 100 contro 99 unità nel 2021.

Le ore settimanale trascorse a lavorare

Ci sono alcune caratteristiche che un noto studioso di miliardari, ovvero Ricardo Geromel, ha notato e che sono condivise tra un gran numero di imprenditori. Nel suo ultimo libro, che è stato intitolato “Miliardari: cosa hanno in comune oltre i nove zeri prima della virgola?”, si è analizzato proprio questo dettaglio.

Ebbene, stando a quanto è stato riferimento da parte di Geromel, i miliardari hanno in comune tra loro, oltre al fatto di essere degli imprenditori a 360°, anche altri aspetti. Giusto per fare un esempio, sono in grado di apprendere in maniera rapida ed efficace dai propri errori, ma hanno anche una certa sensibilità a livello filantropico.

C’è una caratteristica che, però, viene interpretata in modo differente da parte dei vari imprenditori. Si tratta del numero di ore settimanali che vengono lavorate. Difficilmente si può battere un personaggio del calibro di Elon Musk, che è capo del marchio californiano Tesla e che si è lanciato anche nel settore aerospaziale.

I 10 miliardari che hanno superati i 100 miliardi di dollari

Una particolare classifica per mettere in evidenza quali miliardari ha, più di ogni altro, lasciato il segno in questo particolarissimo settore. Nel 2021, l’uomo più ricco al mondo risponde al nome di Jeff Bezos, che può vantare un patrimonio che lascia veramente senza parole, pari a ben 195 miliardi di dollari.

Al secondo posto, subito alle sue spalle, non può mancare ovviamente un altro personaggio particolarmente noto al grande pubblico nel corso degli ultimi mesi, ovvero Elon Musk. Anche per il cinquantenne americano il patrimonio supera i 190 miliardi (per la precisione 193 miliardi di dollari), mentre sul gradino più basso del podio troviamo un francese. Si tratta di Bernard Arnault, il cui patrimonio arriva e supera i 179 miliardi di dollari. Noccioline, per chi opera nel campo dei cosmetici da un gran numero di anni. Fuori dalla zona podio Bill Gates: il 65enne a stelle e strisce presenta un patrimonio pari a ben 152 miliardi di dollari e lavora nel campo della tecnologia.