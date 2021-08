I migliori videogiochi da giocare adesso

Ci sono videogiochi di tutti i tipi, da quelli per cucinare agli arcade. Ma quali sono i migliori da giocare adesso?

Come già sappiamo, la tecnologia ha preso un sopravvento enorme ultimamente ed è arrivata a fare cose che anni fa non ci saremmo neanche immaginati. In questo caso si parla di evoluzione tecnologica, cosa che ci aiuta nel nostro quotidiano e ci semplifica il lavoro. Tra tutte le novità, i videogiochi che sono ormai disponibili su qualunque dispositivo, sono arrivati ad essere i più importanti per i ragazzi. Ci sono videogiochi di tutti i tipi, da quelli per cucinare agli arcade, ci sono anche i giochi dei casinò come il blackjack online. In seguito vedremo alcuni dei migliori giochi che sono stati rilasciati ultimamente.

The Witcher 3

The Witcher 3 è un gioco enorme che devi provare tu stesso, specialmente se la serie Netflix ti ha tentato di provare il titolo. Probabilmente non è il tipo di gioco che vuoi portare a termine in pochi giorni; invece, è un gioco di ruolo in cui cercherai di perderti e ritagliarti le tue avventure. In seguito troverai un piccolo assaggio di quello che vuol dire “The Witcher 3: Wild Hunt”.

Il mondo è nel caos. L’aria era piena di tensione e del fumo dei villaggi bruciati. Il terribile impero di Nilfgaard attaccò di nuovo, distruggendo l’indifeso regno settentrionale. L’uomo forte che ha cercato di usare Geralt per guadagno personale ora è sparito. In questa epoca incerta, nessuno può dire cosa sia la fortuna, chi porterà la pace nel mondo e chi porterà solo sofferenza al mondo. Ma apparve una forza più oscura e letale. Gli spregevoli uomini e donne che comandavano l’esercito di lamiera non capivano che il loro conflitto era una questione insignificante rispetto alla caccia selvaggia, e la caccia selvaggia era una minaccia soprannaturale imminente. Questi terrificanti cavalieri fantasma hanno afflitto l’umanità per secoli e portato sofferenza al mondo. Questa caccia selvaggia cerca qualcuno in particolare: l’unica persona data a Geralt dal destino stesso, e Geralt considera l’unica anima dei suoi parenti.

Ghostrunner

Sotto la sua lucentezza futuristica, Ghostrunner è un gioco d’azione hardcore senza compromessi che spesso travolge con nemici frustranti e controlli scivolosi, spostando la difficoltà in un territorio ingiusto fino a quando non riesci a tirare avanti dopo l’ennesima volta per fortuna piuttosto che per abilità o memoria.

L’obiettivo del gioco è progredire nei livelli evitando la morte, completando sfide platform e uccidendo i nemici. L’unica arma fisica a tua disposizione durante il gioco è una katana. Alcune delle abilità di Ghostrunner includono scivolare, correre sui muri, scattare, afferrare, potenziamento sensoriale e le quattro abilità sbloccabili che ottieni avanzando nel gioco. Ci sono 12 diversi tipi di nemici di base: chiavi, trigger, forze dell’ordine, mech, droni, guardiani, cecchini, sentinelle, relitti, mutanti e splitter. I nemici e il Ghostrunner vengono tutti uccisi in un colpo solo. All’inizio del gioco, l’unico nemico che affronti sono le chiavi, ma man mano che avanzi, compaiono altri nemici. Hai battuto il gioco dopo aver ucciso il boss finale, Mara.

Hitman 3

La serie “Hitman” è sempre stata definita dalla sua apertura, che consente ai giocatori di assumere il ruolo dell’incomparabile assassino noto come “Agente 47” e di eliminare i bersagli come preferiscono. Ma c’è qualcosa di affascinante e, per questo franchise, romanzo su Hitman 3, l’ultimo capitolo della trilogia di “World of Assassination” di IO Interactive: la storia che gli autori del gioco hanno creato è importante almeno quanto lo spirito a modo tuo di “Hitman”.

IO ha affermato che considera alcuni omicidi come i finali “canonici” per alcune delle missioni di questa trilogia. Questo non è mai stato più vero che in “Hitman 3”, che a volte segnala che vuole che tu prenda una decisione particolare e la rafforza con un filmato successivo che segue direttamente la scelta in questione.

Naturalmente, il tira e molla tra interattività e narrativa d’autore gioca sull’essenza del lavoro stesso di 47: è un killer a contratto progettato in laboratorio, progettato per essere il perfetto mercenario, che esegue sempre gli ordini di qualcun altro piuttosto che agire da solo volontà.

L’intera trilogia di IO tocca le idee di potere, controllo e autodeterminazione. Per una serie di videogiochi che alterna tra opera e goffi hijinks, questo è eccitante. Il gioco è notevole non solo per il suo design dei livelli magistrale e la sua propensione a capovolgere gli elementi familiari della serie, ma anche per l’abilità con cui riesce a sopportare il peso accumulato delle azioni dei suoi personaggi – e lo fa crollare sulle loro teste con conseguenze devastanti.