I migliori streamer casino su Kick

Quali sono i migliori casinò streamer sulla piattaforma Kick? Grazie alla nostra guida, scoprirete un mondo di giocatori e showmen che vi farà divertire

Ormai si sa, il fenomeno dello streaming ha conquistato giovani e meno giovani. Una nuova categoria di streamer che sta cominciando ad avere molto successo è quella degli streamer di casinò. Grazie alla loro conoscenza del gioco d’azzardo e alla loro voglia di rischiare, questi streamer stanno diventando delle piccole celebrità nel mondo del gambling, e non solo.

In questo articolo, ci concentreremo su una nuova piattaforma streaming chiamata Kick. Grazie anche all’aiuto degli esperti di PhilippinesCasinos.ph, che conoscono molto bene questo mondo e il mondo dei casinò online nelle Filippine, scopriremo quali sono alcuni dei casinò streamer più famosi. Ma anche quali sono quelli che portano i contenuti più interessanti. Siete pronti per partire con noi a caccia di talenti in giro per il mondo?

I Nuovi Maestri Italiani del Casinò Streaming

Cominciamo dal nostro paese. Anche in Italia infatti ci sono vari streamer su Kick in netta crescita. Grazie al loro carisma e alla loro simpatia, sono riusciti ad attrarre un buon numero di appassionati. Vediamo insieme chi sono.

TonyTuboReal

Il primo nome che vogliamo fare è quello di TonyTuboReal, anche detto Tony Tubo. Originario della Campania, la sua carriera online inizia con dei video YouTube a tema calcio, FIFA e cibo. Col tempo, però, si è trasformato in uno streamer appassionato di slot machine. Il suo stile solare e coinvolgente gli sta permettendo di avere numeri in grande crescita su Kick stream. Al momento, il numero medio di spettatori per i suoi video è di 114 spettatori.

CasinoSquad_ITA

CasinoSquad_ITA è invece una comunità per appassionati di casinò e di streaming, e che cerca di unire le due passioni su Kick. La loro media spettatori è simile a quella di TonyTuboReal, con una media di 136 e dei picchi di oltre 300 spettatori in diretta. Il loro obiettivo è quello di creare un luogo di incontro e condivisione di esperienze tra gli appassionati di giochi da casinò online.

Il Successo delle Grandi Icone Americane

Andiamo ora oltreoceano, e passiamo ad analizzare alcuni dei pesi massimi di questo mondo: gli streamer americani. Nelle loro live, personalità uniche e vittorie eclatanti si fondono per creare uno spettacolo veramente appassionante.

Trainswreckstv

Trainswrecktv è uno dei personaggi più controversi del casinò streaming. Lui arriva dall’Arizona, e ha uno stile molto diretto, quasi arrogante. Ma non è l’unica caratteristica che ha tenuti attaccati allo schermo migliaia di spettatori (su Kick ha oltre 200,000 followers). Parliamo infatti di uno degli streamer con le vincite più alte della storia. Su giochi di slots come Wanted Dead or a Wild, è arrivato a vincere quasi 15 milioni di dollari. Mica male!

Daniel Negreanu

Uno dei nomi più importanti nel mondo del poker è Daniel Negreanu. Il giocatore ha ormai raggiunto 50 milioni di dollari di Kick guadagni in carriera. È anche il leader della classifica “Canada All Time Money List”, e terzo nella lista internazionale per guadagni streamer nel poker. Ma il tavolo non gli basta: Daniel è diventato anche uno streamer di successo. Ed è facile capire perché: nei suoi video, sfida spesso i migliori giocatori del mondo, ma fornisce anche analisi dettagliate sul gioco.

Adin Ross

Prima di essere bandito da Twitch, Adin Ross aveva oltre 7 milioni di follower. Su Kick stream sta cercando di recuperarli tutti, e ne ha già raggiunti quasi un milione. I suoi giochi preferiti sono Live Blackjack, oppure slot famose come Sweet Bonanza. Una delle sue caratteristiche più amate sono le sue partite di blackjack online ad alto rischio. Con una vincita massima di “solo” 500mila dollari, possiamo considerare Adin più un intrattenitore che un vincitore. Ed è proprio questo ad averlo reso una star.

Amicizie e Grandi Vincite: Il Casinò Streaming in Svezia

Anche in Svezia ci sono alcuni casinò streamer molto interessanti. In questa sezione andremo a conoscerne due: Roshtein e DeuceAce.

Roshtein

Roshtein fa della sua personalità e della sua capacità di interagire con gli spettatori un vero e proprio punto di forza. Con i suoi outfit scuri e il suo inconfondibile cappello nero, il giocatore di Stoccolma gioca ormai da sei anni, e in questo periodo ha anche raggiunto risultati clamorosi. Non solo a livello di numero di spettatori, ma anche di vincite: il momento clou della sua carriera è stato la vincita di $8,967,600.00 giocando a Wanted Dead or a Wild.

DeuceAce

DeuceAce è una coppia di amici, Jay e Adam, anche loro provenienti da Stoccolma. In particolare, Jay, originario della Polonia, è un vecchio amico di Roshtein. I due hanno mantenuto buoni rapporti, ma durante gli streaming si prendono scherzosamente in giro. A volte, poi, Roshtein partecipa direttamente anche alle live di DeuceAce, permettendo a questo simpatico duo di ottenere una buona fetta di pubblico.

Tra Quebec e Ontario: lo Streaming Casino Canadese

Scopriamo ora la scena dello streaming canadese, che è in netta crescita, presentando due degli streamer più di successo. Attenzione a non confonderli, visti i nomi abbastanza simili!

xQc

Felix Lengyel, in arte xQc, è uno streamer originario del Quebec che è diventato famoso nel 2016 come pro player di Overwatch. In seguito, si è dedicato principalmente allo streaming. Non è solo un giocatore d’azzardo: ama anche videogiochi di vario tipo. Tuttavia, è in questa lista perché è considerato un vero e proprio maestro delle slot. In particolare, è apprezzato per il suo coraggio: arriva a scommettere oltre 50mila dollari alla volta.

Xposed

Xposed è il nome da streamer di Cody Burnett. Arrivando dall’Ontario, ha attirato l’attenzione con una vincita di quasi 5 milioni di dollari nel gioco di slot Hot Fiesta. Un tempo le sue scommesse erano piuttosto basse, ma ultimamente ha aumentato le puntate, andando ben oltre le migliaia di dollari. Non solo slots per lui: le dirette con il blackjack live e il famoso gioco Crazy Time sono tra le più seguite.

Programmazione e Professionalità: Il Casinò Streaming in Francia

Concludiamo tornando in Europa, e in particolare in Francia, dove troviamo uno dei canali più interessanti del panorama odierno: CasinoDaddy.

CasinoDaddy

Abbiamo detto canali, perché CasinoDaddy è in realtà gestito da una serie di conduttori e non da una persona sola. E funziona proprio come un canale televisivo: ha una programmazione di 14 ore al giorno, sette giorni su sette. I contenuti, quindi, sono molti vari. Allo stesso tempo, a volte vengono fatti regali a spettatori casuali che possono raggiungere 10,000 euro. Insomma, un motivo in più per rimanere sintonizzati.

Come Scegliere Quali Streamer di Gioco Seguire

Arrivati a questo punto, avrete capito che la scelta è molto ampia. Come trovare allora il proprio streamer ideale? Noi vi consigliamo di scegliere in base a questi fattori:

Giochi preferiti: Capisci quali sono gli streamer che si concentrano sui giochi che ami di più.

Interazione con gli spettatori: Se ti piace sentirti in contatto con la persona che stai guardando giocare, è meglio selezionare qualcuno che coinvolge in modo continuativo gli spettatori.

Programmazione: Scegli streamer che trasmettono in orari in cui sai di poterli seguire.

Stile personale: Seleziona lo streamer con lo stile che preferisci: umile, euforico, arrogante o divertente? Su Kick piattaforma ce n’è uno per tutti i gusti.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo dunque visto quali sono gli streamer casino più interessati. Abbiamo parlato degli astri nascenti del nostro paese, ma anche di vere e proprie star milionarie in Nord America. Tra questi, ci sono campioni di poker, amanti delle slots e veri e propri showmen. A questo punto tocca a voi: se questo mondo vi interessa, sarà semplice trovare il vostro nuovo streamer preferito grazie alla nostra guida.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!