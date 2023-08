Quali sono i migliori corsi online del 2023 per migliorare il proprio CV? Seguire un corso online è molto vantaggioso, già, ma quale scegliere per avere maggiori possibilità di trovare lavoro?

In effetti guardando alle dinamiche del mercato oggi, occorre puntare molto sulle professioni digitali. Di seguito proponiamo i 5 migliori corsi e-learning di formazione che potrebbero aumentare di molto le proprie possibilità di trovare lavoro.

I Migliori corsi online del 2023 per migliorare il CV

Come detto, il mondo del lavoro ormai da tempo si sta sempre più digitalizzando. Ovvero, le professioni maggiormente richieste sono quelle che hanno a che fare con servizi virtuali, sempre meno fisici, adatti soprattutto per strumenti veloci e molto utilizzati come gli smartphone.

Corso online di Blockchain

Con l’esplosione delle criptovalute negli ultimi anni, il mondo ha anche scoperto le grandi potenzialità della Blockchain. Un sistema di catene “a blocchi” adattabile per i campi più disparati, poiché molto più leggero, rapido ed economico per le aziende e le istituzioni. Non a caso, i corsi sulla blockchain stanno andando a ruba e sono sempre più diffusi, proprio per la crescente richiesta sul mercato di sviluppatori che se ne intendano e sappiano creare software per

applicazioni legali come i contratti;

sistemi di pagamento digitale;

applicazioni sanitarie;

gestione della logistica e del magazzino;

Corso online in Web Developer

Restando sempre nel campo degli sviluppatori, vanno ancora forte i corsi do formazione online per web developer online. Vale a dire, quanti creano siti web o comunque ne progettano la base e il “disegno”. Sebbene proliferino i Social, avere un sito online resta un punto fermo per un’azienda o un professionista, poiché è una vetrina seria e affidabile da esporre sul web.

Inoltre, anche le istituzioni di ogni livello necessitano di web developer per offrire alla cittadinanza un portale dove possono trovare comunicati, scaricare documenti, ecc.

Corso online in Digital Marketing

Il marketing digitale, ovvero produrre testi che invitino ad acquistare questo o quel prodotto o servizio, o a seguire un Vip o un marchio sui propri canali Social, è diventata una professione molto richiesta. Che richiede, oltre ovviamente a una conoscenza grammaticale impeccabile, anche una capacità persuasiva spiccata.

Occorre dunque trovare le parole giuste per invogliare chi legge, con il cosiddetto call-to-action finale (cioè l’invito a cliccare sul banner incluso nell’articolo) che porti a un risultato concreto.

Il corso permette così di ottenere nozioni molto utili per il Business online in:

social media marketing (cioè la pubblicità fatta sui Social);

scrittura SEO, che permette di posizionare bene l’articolo sui motori di ricerca;

e-mail marketing, ovvero testi brevi ma molto persuasivi da inserire nelle mail a scopo pubblicitario;

analisi dei dati;

Corsi Graphic Design e videomaking

La figura del grafico è ancora oggi una figura molto richiesta, sebbene ovviamente, sia molto cambiata rispetto al passato. Visto che deve utilizzare nuovi strumenti con cui lavorare e che deve produrre immagini ancora più immediate e persuasive che nel passato. Infatti, nell’era dei Social, tutto si consuma in fretta e velocemente e il compito del Graphic design è diventato quello di creare qualcosa che resti impresso nella mente, renda un marchio subito riconoscibile nella marea di immagini che ogni giorno ci passano davanti. Una professione quindi molto delicata e ancora molto richiesta, non solo nel virtuale ma anche per creare tradizionali brochure e volantini efficaci.

Tuttavia, deve anche avere nozioni di videomaking, poiché i video, soprattutto quelli brevi (che durino anche 1 o 2 minuti, da pubblicare su TikTok e Youtube) sono sempre più fondamentali per sponsorizzare un prodotto o un servizio o far passare un messaggio di qualsiasi scopo. Quindi, devono arrivare subito al nocciolo della questione e catturare l’attenzione dell’utente e tenerlo incollato il più possibile.

Corso online amministrativo e contabile

Chiudiamo con un corso più tradizionale, una sorta di ever green: in fondo, tutti hanno bisogno di personale che si occupi della rendicontazione e della registrazione delle transazioni commerciali. Un corso online amministrativo e contabile offre competenze che vanno dall’economia aziendale alla contabilità analitica, passando per i bilanci di esercizio. Del resto, sono tanti i CAF nelle nostre città e richiedono competenze in ambito fiscale e previdenziale.

In realtà, anche chi è diplomato o laureato in ragioneria o studi economici può trovarlo utile, visto che le normative in ambito fiscale cambiano di continuo.

Quali corsi online seguire nel 2023

Dunque, nel corso di questa guida completa sui migliori corsi online da seguire nel 2023, abbiamo cercato di individuare quelli che a nostro modesto avviso meglio rispecchiano il mercato del lavoro attuale. Con un occhio di riguardo a quelle professioni che hanno anche una migliore prospettiva futura.

Quindi, non si tratta solo di migliorare il proprio Cv nell’immediato, ma anche di ottenere nozioni e un titolo spendibile per i prossimi anni. Il tutto, con la comodità di seguire il corso da remoto, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

Ricapitolando, i corsi online che possono davvero migliorare il nostro Cv sono quelli in Web developer, Blockchain, Web marketing, Amministrativo e contabile, Graphic Design e videomaking.