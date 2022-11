I migliori casinò terrestri di Las Vegas che possono essere paragonati al Rabona

L’industria moderna del gioco d’azzardo è in rapida evoluzione. I casinò non sono più solo sale con slot e tavoli da gioco. Sono luoghi in cui ci si può divertire, anche senza giocare

Inoltre, oggi tutti possono entrare nel mondo del divertimento attraverso casinò online affidabili, come Rabona. Tuttavia, le case da gioco tradizionali sono ancora molto richieste e sono i luoghi più famosi di Las Vegas.

Casinò Circus Circus (USA)

Questa casa da gioco opera sul territorio del complesso alberghiero, proprio come la giovane casa da gioco Aria Resort and Casino Hotel. Il Circus Circus Casino Hotel è diventato famoso come Rabona grazie all’enorme parco sotto la cupola di vetro adiacente all’edificio principale, che ha una superficie di oltre 20.000 metri quadrati. L’istituzione appare nel film di James Bond ed è stata citata in uno dei più famosi film sui casinò, “Paura e delirio a Las Vegas”.

Il Circus Circus Hotel & Casino è nato da un’idea dell’imprenditore Jay Cerno, proprietario di numerose case da gioco a Las Vegas. Lo sviluppo è stato curato dagli architetti del prestigioso studio Rissman and Rissman Associates. L’apertura risale al 1968. Inizialmente il complesso comprendeva solo un casinò, ma in seguito la mancanza di infrastrutture alberghiere divenne evidente. Di conseguenza, si decise di costruire un hotel di 3.774 camere. Nel 1974 il complesso passò di proprietà del Mandalay Resort Group, che fu poi assorbito dalla MGM Corporation.

Nel 1997, l’hotel e il casinò sono stati ricostruiti. Il complesso è stato decorato con elementi dell’estetica del Cirque du Soleil. Ora si vocifera che il casinò sarà rinnovato nel prossimo futuro. La data esatta di inizio dei lavori e i dettagli delle modifiche previste non sono ancora stati resi noti.

Casinò Monte Carlo (USA)

Anche il Casinò di Monte Carlo, che prende il nome da una delle capitali mondiali del gioco d’azzardo, si trova a Las Vegas ed è popolare come Rabona. L’istituzione opera da oltre 20 anni. La superficie della casa da gioco è di quasi 10.000 metri quadrati. Il lussuoso casinò, realizzato secondo l’estetica tradizionale di Monaco, attira con la sua atmosfera squisita ed è giustamente considerato uno dei più alla moda del mondo.

È di proprietà di MGM Resorts International. I proprietari del complesso sono riusciti a tramandare in modo impeccabile le tradizioni del gioco d’azzardo monegasco, nate a metà del XIX secolo. Il casinò e l’hotel vengono costantemente ammodernati e ampliati, come il Rabona, offrendo ai propri ospiti sempre più opportunità di svago di qualità e di divertimento emozionante.

Il locale è apparso sulla mappa del gioco d’azzardo di Las Vegas nel 1995, con il nome originario di Grand Victoria. Un anno dopo, l’amministrazione decise di cambiare marchio. Il complesso divenne noto come Monte Carlo Casino. Nello sviluppo del concetto di casa da gioco si è puntato su un design sofisticato in stile Belle Epoque. La cerimonia di apertura si tenne nell’estate del 1996. L’evento si svolse a porte chiuse e furono invitati solo i VIP.

Il 2008 è stato un anno di svolta nella storia del casinò. Il 25 gennaio, i vigili del fuoco ricevettero una segnalazione di incendio. Le fiamme hanno avvolto il tetto e i 6 piani superiori dell’edificio. Nel giro di un’ora l’incendio fu eliminato, ma le conseguenze dell’incidente furono più che tangibili: furono gravemente danneggiate le finiture esterne dell’edificio, che era l’orgoglio dei proprietari del complesso. Il danno complessivo è stato di circa 100 milioni di dollari. Tuttavia, la ricostruzione è avvenuta a tempo di record e meno di un mese dopo l’hotel e la casa da gioco hanno riaperto le porte ai visitatori.