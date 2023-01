I cosiddetti virtual online stanno acquisendo un numero di giocatori sempre maggiori. Di sicuro, puntare alle slot machine con soldi veri è un qualcosa che trasmette la sua dose di adrenalina

Ci sono altre ragioni che spingono i players nostrani a iscriversi e a giocare sui siti che ammettono il gambling, e da ciò che si può comprendere, i bonus di benvenuto fino a un massimo davvero stuzzicante (talora si tratta anche di 1000euro) coprono un ruolo fondamentale nell’auto-promozione. In questo articolo, andremo a conoscere i migliori casinò online, i metodi di pagamento che accettano, i tipi di giochi che hanno e quant’altro di pazzesco e di conveniente mettono a disposizione del giocatore.

I migliori casinò in Italia con soldi veri

Giocare ai virtual con soldi veri in Italia è possibile, così com’è possibile ottenere ottime vincite. Mettiti comodo e scegli il casinò giusto!

22bet

Questo casinò è famoso soprattutto per le scommesse sportive e per le quote che mette a disposizione, grazie ai suoi bookmakers sempre all’avanguardia. Ma non è tutto, perché dispone di slot con soldi veri tra le più famose in circolazione, come Seven Seven e Jewel Mania! Come metodo di pagamento, c’è l’insolito Qiwi, oltre ai noti VISA, Mastercard e Postepay. Come tutti i casinò online, non è possibile ottenere bonus di benvenuto senza registrazione. L’utente deve infatti iscriversi e depositare l’ammontare di euro designato dal sito e riscuotere un’agevolazione del 100% fino a 122euro. Inoltre, è presente anche il bonus del venerdì, che permette di ottenere il 100% della ricarica fatta appositamente durante il venerdì.

Katsubet

Katsubet ha il fascino orientale del sollevante e ciò lo si comprende già dalla homepage del sito. A proposito di homepage e siti, vai su Casinotopitaly.com – trova qui tutti i casino unbiased in Italia! Come tutti i casinò legali, promuove il gioco in modo responsabile e si schiera con il giocatore attraverso un servizio clienti italiano di tutto punto. Giocare alle slot su tale virtual, vuol dire concedersi alle top machines, al pari di Buffalo Trail. Partecipare a un gioco simile online con soldi reali e puntare molto sulla propria fortuna, potrebbe portare a incredibili vantaggi e premi, come un jackpot di tutto punto. Il bonus di benvenuto prevede un deposito minimo di 20€ e può raggiungere i 500euro! I metodi di pagamento si raggruppano in: Visa, Mastercard, Paysafecard, Maestro, Bitcoin ed EcoPayz.

Star casinò

È, probabilmente, tra i casinò AAMS più famosi, ed è infatti nominato da Casino Top Italia – sito con i migliori casinò online AAMS in Italia più bonus di benvenuto attraggono nuovi giocatori e si suddividono in varie categorie a seconda delle preferenze del player. Questo perché il virtual detiene un pacco di giochi, coi quali è possibile intrattenersi con denaro reale, davvero molto ampio. Che si tratti di slot machine, poker, blackjack e via discorrendo, si tratta di un casinò che non lascia mai insoddisfatto il cliente. Attraverso un ulteriore supporto economico, ci si può iscrivere al formato VIP e beneficiare di fantastiche promozioni stagionali. Le slot online che offrono un maggior divertimento, almeno a nostro parere, sono Book of the Dead e Sword of Ares. Bene ricordare che grazie alla percentuale RTP elevata, ogni giocatore può riscuotere vincite cospicue.

Spin samba

Se hai voglia di vincere tanto e bene, Spin Samba è ciò che fa per te. Si tratta di un non AAMS che dispone della licenza di Curacao, ed è dunque assolutamente legale. Un altro fattore che gioca indubbiamente a suo favore, è la presenza di Megaways dal jackpot spaziale. Aztec Milions, ad esempio, ha accumulato una fortuna che supera il milione di euro! È davvero pazzesco. Il bonus di benvenuto che è possibile già da subito intuire dalla homepage, prevede un’offerta del 100% fino a 1000euro con 50 free spins addizionali. I metodi di prelievo e deposito sono tra i più noti: non mancano Visa e MasterCard, Bitcoin, Postepay e Bank Wire. Questi sono i più utilizzati!

Jack Million

Jack Million è un sito non AAMS che somiglia molto a Spin Samba. Un gioco è famoso sulla piattaforma, ed è altamente usato dai player che fanno parte della larga community: parliamo di Naughty or Nice III, una slot machine che… Beh, diciamo sia piuttosto popola tra il pubblico maschile. Giocare a giochi simili che offrono divertimento e vincite interessanti, è peculiarità tipica di Jack Million, che ricordiamo godere di una crittografia dati SSL, che rende la piattaforma super sicura per i giocatori. Le metodologie di pagamento sono diverse ed è piacevole notare quanto la cripto Ethereum faccia parte di essi. Il bonus di benvenuto prevede una ricarica del 100% fino a 1000euro. La cifra è ghiotta e l’opportunità di vincere in modo significativo… Anche. L’assistenza clienti è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

7 Signs Casinò

7 signs casinò, nei suoi anni di attività, si è guadagnato il titolo di: miglior casinò sul web. La cosa può essere condivisa o meno, ma è obiettivo il fatto che sia indubbiamente un gran sito sul gambling. Le puntate minime dei giochi non richiedono molti soldi per essere effettuate e tutti i players, più di una volta, hanno sperimentato vincite piuttosto significative. È possibile scegliere tra i vari bonus di benvenuto e questo va sicuramente a vantaggio del giocatore, il quale può decidere il sistema che più gli aggrada. La piattaforma ha ottenuto la licenza all’esercizio dal governo di Curacao e tutti i suoi giochi sono stati testati, come da regolamento. I giocatori si trovano davanti a un website sul gioco d’azzardo che dispone di molteplici metodi di pagamento, tra cui portafogli virtuali come Neteller e criptovalute quali Bitcoin, Litecoin ed Ethereum.

Voglia di vincere

Il nome del casinò riprende quello di un noto film degli anni 80 e proprio come quella pellicola, il protagonista -ovvero il giocatore- è colpito da una sensata voglia di trionfare! Il lato positivo del gambling site, ricade senza dubbio sul bonus di benvenuto, il quale comprende il 100% fimo a 1200euro. Ma non solo, perché si può avere accesso al programma VIP gratuitamente, almeno all’inizio. I giochi comprendono slot machine, videopoker, blackjack, roulette, e tra di essi si distinguono particolarmente i microgaming. Insomma, voglia di vincere è uno di quei casinò sul web che permette ai players di acquisire ciò che vogliono!

Wazamba

Questo online virtual è uno dei non AAMS più famosi tra noi italiani. Si tratta di un sito sul gambling amministrato da una società incorporata nella Repubblica di Curacao e che dunque si mostra sicuro sotto tutti i punti di vista richiesti. Rapidissimo nella sua versione mobile e desktop, consente ai nuovi utenti di registrarsi e di beneficiare di un bonus di benvenuto pari al 100% fino a 500euro, più 200 free spins e un bonus crab (non vogliamo rovinarti la sorpresa su quest’ultimo dettaglio). Sul sito sono presenti inoltre le scommesse sportive: basta scorrere in basso nella homepage e ci si ritrova davanti agli eventi sportivi in primo piano.

Conclusioni

In sostanza, ecco quali sono i migliori casinò online sui quali si potrebbe scommettere per provare qualcosa di nuovo. Ogni player merita il meglio dalle sue giocate e i siti sul gambling da noi menzionati sono certamente in grado di rispettare le aspettative, se non addirittura di superarle! Il consiglio che possiamo dare, è concedere una chance a ciascun casinò e decidere su quale di essi puntare. Inoltre, tenere sempre a mente di giocare responsabilmente, è fondamentale per godersi appieno il divertimento!