I migliori 4 metodi per hackerare un account Facebook

Ecco le istruzioni da seguire e le migliori app per avere accesso a Facebook diretto senza password da qualunque dispositivo

Vuoi avere accesso a Facebook diretto senza password? Puoi entrare in qualunque account e vedere il contenuto di messaggi, post, foto e qualunque informazione condivisa.

Per tenere sotto controllo i tuoi figli, il coniuge, o scoprire informazioni utili sulle persone a te più vicine, puoi hackerare un account Facebook.

Oltre ad avere libero accesso a tutto l’account è possibile accedere a foto e messaggi con gli appositi strumenti.

In questo articolo vediamo i vari metodi da utilizzare su qualunque dispositivo, utilizzando varie app e strategie.

Come usare Keylogger per hackerare un account Facebook: uMobix

Il primo metodo per avere accesso a Facebook diretto senza password è una app chiamata uMobix.

Con questa app puoi scoprire tutte le attività su un dispositivo in particolare le password digitate. Tutto ciò è possibile con la funzione keylogger che monitora tutte le attività che richiedono digitazione nella tastiera.

Grazie a keylogger potrai vedere password e codici di accesso, inclusi quelli di Facebook. Infatti riprende tutta la cronologia dei codici richiesti, che potrai sfruttare a tuo favore. Non solo, una volta installato keylogger ti manderà notifica di ogni altra password o codice di accesso inserito. In questo modo rimarrai aggiornato anche sulle modifiche.

Come funziona keylogger di uMobix? Crea il tuo account e installa uMobix nel telefono Android che vuoi monitorare. Una volta installata, la app funziona in background e il proprietario del telefono non si renderà conto di nulla. Le informazioni rilevate verranno inviate solo al tuo account.

Hackerare Facebook usando lo stesso WiFi

Purtroppo non è facile hackerare un account Facebook stando sullo stesso WiFi. Anche utilizzando la stessa rete, ma diversi dispositivi non è possibile introdursi nel dispositivo di qualcun altro. A meno che non possiate installare una app spia che registra i log in.

Se invece potete usare lo stesso dispositivo e siete connessi allo stesso wi-fi è probabile che la cronologia riporti le ultime pagine aperte e così quella di Facebook. Specialmente sul telefono sono molte le persone che non fanno logout da Facebook e anche quando fanno logout potrebbero aver impostato la funzione “ricorda l’accesso”, così cercando di entrare in Facebook potreste ritrovarvi le credenziali già inserite.

Usare il Phishing per hackerare un account Facebook

Il phishing è un sistema che consente agli hacker di accedere alle informazioni personali degli utenti spacciandosi per un’azienda o un servizio web legittimo. Gli hacker utilizzano spesso e-mail di phishing, progettate in modo da sembrare provenienti da Facebook, per indurre gli utenti a fornire le proprie credenziali di accesso e altre informazioni sensibili.

Potete fare la stessa cosa registrando un indirizzo email che sia simile o che ricordi l’account Facebook. A questo punto inviate un’email al destinatario richiedendo un’azione, per esempio con la frase come “il vostro account è stato disabilitato” e chiedete di verificare l’identità inviando nome utente e password.

A questo punto sarete in possesso delle credenziali.

Hackerare un account Facebook con xMobi

Per avere accesso a Facebook diretto senza password in modo semplice esiste un’altra app molto interessante.

Si tratta di xMobi, efficace sia su dispositivi Android che iOS. La app si installa facilmente nel giro di 10 minuti e offre informazioni preziose su tutte le attività del dispositivo in questione.

Mentre per gli Android dovrete avere fisicamente in mano il dispositivo, e conoscere il pin per sbloccare lo schermo prima di installare la app, se si tratta di un sistema operativo iOS potete anche fornire le credenziali iCloud del telefono che vi interessa e potrete agire senza dover toccare il dispositivo!

Da questo momento sarete a conoscenza di SMS, posizione, cronologia web e sicuramente le password e le credenziali di accesso di tutti i siti, inclusi i social network e Facebook.

Oltre all’accesso, di Facebook potrete vedere i messaggi, i contatti, la cronologia delle chiamate.

Tutto ciò è assolutamente anonimo e nessuno si accorgerà che avete avuto accesso all’account Facebook.

Come hackerare Facebook usando i cookies?

Per avere accesso a Facebook diretto senza password potete usare anche i cookies.

Quando si accede a Facebook, viene memorizzato un cookie che viene utilizzato per tenere traccia delle informazioni e delle preferenze dell’utente. È possibile utilizzare queste informazioni per hackerare l’account di qualcuno, ottenendo i suoi cookie e utilizzandoli poi sul proprio account.



Andate alla scheda “Aiuto” di Facebook e scegliete “Gestisci account”. In questo modo si accede a una pagina in cui è possibile visualizzare tutte le informazioni associate all’account, compresi i cookie memorizzati. Fate clic su “Le tue impostazioni” nella parte superiore della pagina.



Una volta entrati nelle Impostazioni, cliccate su “Accedi alle tue informazioni” dal menu di sinistra. In questo modo si accede a un’altra pagina in cui è possibile visualizzare tutte le informazioni associate all’account, compresi i cookie memorizzati.

Verrà visualizzato un elenco di tutti gli elementi della pagina, tra cui immagini, collegamenti e altro. Scorrete verso il basso fino a trovare l’URL di un’immagine (la parte dopo http://yourwebsite/image-name) e cliccateci sopra. Si dovrebbe vedere ottenere un link molto lungo, digitatelo nella barra degli indirizzi in una altra scheda del browser e dovreste potere entrare nell’account Facebook in questione.

Altri modi per hackerare un account Facebook

Vediamo altri modi per avere accesso a Facebook diretto senza password.

Modo 1: Vedere la cronologia

Tramite la cronologia è possibile ritrovare schede aperte o password memorizzate così da entrare nell’account Facebook in modo semplice e veloce.

Modo 2: Usare una app di monitoraggio

Se gli altri metodi non funzionano potete affidarvi a una app di monitoraggio che può fare il lavoro al posto vostro. Ci sono molte app di questo tipo, vediamo una delle migliori.

App di monitoraggio Cocospy

Cocospy è stata ideata per aiutare i genitori a sorvegliare i figli su internet, tuttavia si rivela molto utile per tutti. E’ capace di tracciare e controllare qualunque dato, soprattutto le password.

Perché funzioni occorre installare l’app nel dispositivo. Se è dotato di pin per lo sblocco dovete conoscerlo. Da quel momento in poi riceverete notizie sui messaggi social, le password e le credenziali digitate e potrete avere una panoramica completa delle attività svolte su quel telefono, incluso l’elenco dei contatti.

Cocospy è compatibile con tutti i dispositivi iOS come iPhones e iPad e tutti i dispositivi a partire da Android 4. Questa app di monitoraggio è assolutamente irrintracciabile! Nessuno si accorgerà di essere spiato.

Modo 3: Hackers Web. Pro e Contro

Se vuoi avere accesso a Facebook diretto senza password per controllare qualcun altro avrai sicuramente i tuoi motivi. Ma occorre considerare i pro e i contro di hackerare gli account altrui.

Pro

Avrai accesso a tutte le informazioni che stai cercando, come posizioni, messaggi, chat e lista dei contatti.

Puoi tenere sotto controllo la tua famiglia o gli amici, incluse persone che ti infastidiscono e che vuoi allontanare dalla tua vita.

Le app da installare sui dispositivi o da controllare via web sono sicure e non si possono intercettare, la tua attività di spionaggio sarà completamente anonima.

Contro

Puoi venire a conoscenza di fatti e informazioni che non stai cercando ma che potrebbero metterti in difficoltà o crearti disagio. Ricorda che l’accesso ai dati sensibili non include solo la persona destinataria, ma tutti i suoi contatti.

Puoi farti scoprire inavvertitamente se ti sfugge qualcosa su fatti e persone che tu non dovresti conoscere. A questo punto avresti minato la fiducia che l’altra persona ripone in te.

Potresti farti ossessionare dal controllo e non riuscire a smettere di verificare i dati altrui.

Se usi metodi poco sicuri o non affidabili potresti fraintendere la qualità delle informazioni oppure perdere tempo cercando di hackerare un account con mezzi sbagliati.

FAQ

Come posso fare log in su Facebook senza password?

Per l’accesso a Facebook diretto senza password segui i metodi appena dimostrati, per esempio l’uso della cronologia del browser per ritrovare password salvate o il metodo dei cookies per forzare la visibilità di pagine ancora in memoria. Ma se vuoi un metodo sicuro usa una app di monitoraggio che ti permette di rilevare password e credenziali di accesso, nonché messaggi e liste di contatti.

Le app di monitoraggio per hackerare Facebook sono sicure?

Usare app per hackerare gli account e avere accesso a Facebook diretto senza password è uno dei metodi migliori. E’ sicuro perché offre la possibilità di entrare negli account senza che il destinatario se ne renda conto. Infatti queste app funzionano in background senza interferire sul funzionamento del dispositivo in questione. Se qualche app dovesse essere rilevata da appositi antivirus o sistemi anti malware, non sarebbe comunque possibile risalire a te che l’hai installata.

E’ possibile spiare un cellulare senza installare nulla su quel dispositivo?

Per avere accesso a Facebook diretto senza password sul cellulare occorre installare le apposite app. E’ possibile non installare nulla solo se si utilizzano i cloud, oppure se il destinatario è loggato allo stesso tempo anche su Pc desktop. In questo modo potremmo accedere da un altro dispositivo senza installare nulla nell’obiettivo della nostra ricerca.