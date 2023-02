I jackpot online e loro caratteristiche

I casinò online mettono sul piatto giochi dalle funzionalità differenti, allo scopo di incontrare un pubblico il più possibile eterogeneo

Oltre a premi fissi, bonus e promozioni varie, un ruolo non di poco conto è appannaggio dei giochi con jackpot, la cui dinamica risulta particolarmente preminente nelle slot.

Origine del nome e meccanismo di base

Il nome jackpot deriva inizialmente da Jacks or Better, variante del poker comunemente riscontrabile anche nei casinò che operano nel web. Il suo meccanismo è stato poi esteso al mondo delle slot, uno dei micro settori più amati dai giocatori di casinò sia nelle modalità tradizionali che nella fruizione in rete. Il concetto basilare di jackpot prevede che a ogni giocata una parte del valore della stessa sia indirizzato a un montepremi che si accumula gradualmente, salendo sempre più e raggiungendo cifre anche considerevoli, sino a che un utente non trova una combinazione perfetta che gli permette di vincere l’intera somma generata sino a quell’istante. Dopodiché si riparte da un valore prestabilito a seconda del singolo gioco.

Va da sé che, si gioca casino online, la presenza di titoli con jackpot risulta molto attraente, ancor di più quando si parla di slot, giochi di facile gestione per i quali non è necessario imparare tattiche e strategie complesse. È comunque importante sottolineare che per loro stessa natura i jackpot vengono vinti con frequenza rara. Inoltre non esistono regole determinate che possano aumentare le chance di incassarli. Nei casinò online affidabili e legali i risultati delle slot, così come di tutti gli altri giochi, sono infatti gestiti da un generatore di numeri casuali, strumento indispensabile affinché il gameplay sia equo e corretto. Lo stimolo derivato dalla proposta di un jackpot all’interno di un gioco non deve quindi far pensare ad alte eventualità di vincite di grande importo; può accadere, certo, ma non spesso.

Diverse tipologie di jackpot

I jackpot sono principalmente catalogabili attraverso due tipologie, ovvero jackpot fissi e progressivi. Nel primo caso la potenziale vincita extra presenta un valore fisso, non modificabile. Nel secondo caso invece la quota cresce a seconda delle mani giocate e dell’entità delle puntate. I jackpot progressivi possono inoltre essere locali, cioè riferiti a un singolo gioco e a un singolo casinò, oppure accorpare le puntate di una rete di casinò o di più giochi presenti nella stessa piattaforma.

Dando uno sguardo al ricco panorama di slot fornito dai casinò online più sviluppati, possiamo elencare alcuni esempi di titoli dotati di jackpot: le tante slot della serie Age of the Gods, Jackpot Bells, Gem Splash Marylin Monroe, Gem Splash Rainbow’s Gift, Gladiator Jackpot, Joker Hot Reels, Great Blue Jackpot, Kingdoms Rise Shadow Queen, Sweet Party e altre ancora. Il loro montepremi può raggiungere importi davvero considerevoli, ma come detto le percentuali di vittoria non sono elevate. In ogni caso il jackpot è un ulteriore punto di richiamo per far sì che utenti anche alle prime armi possano essere invogliati a sperimentare i casinò online, nella consapevolezza però di un’attività di gioco sempre controllata e responsabile.