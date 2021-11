I diversi tipi di casinò in Italia

Conosciuti anche come “case da gioco”, i casinò sono caratterizzati dalla presenza di diversi giochi. Scopriamo tutte le differenze

I casinò riservati al gioco d’azzardo presenti in Italia, sia in forma fisica che in forma telematica, sono regolamentati dall’AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che adesso è diventata parte integrante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Definizione di casinò

Conosciuti anche come “case da gioco”, i casinò sono caratterizzati dalla presenza di giochi come il blackjack, la roulette, il chemin de fer, il baccarat, il pachinko e le slot machine. Negli ultimi anni, i casinò maggiormente frequentati sono quelli in forma telematica, complici anche le restrizioni messe in atto per contenere la pandemia. I casinò sono una delle sedi fisiche presso cui è possibile praticare il gioco d’azzardo. L’altra è costituita dalle navi da crociera che navigano fuori dal bacino del mar Mediterraneo. In qualunque altro luogo, lo Stato italiano ha decretato che il gioco d’azzardo è illegale.

I casinò fisici

Le case da gioco in cui è possibile effettuare delle scommesse di persona sono quattro. Per la precisione, il Casinò Municipale di Sanremo in Liguria, fondato nel 1905, il Casino de la Vallée di Saint-Vincent in Valle d’Aosta, aperto nel 1921, e infine il Casinò di Venezia in Veneto. Quest’ultimo è il più antico, in quanto la sua fondazione risale al 1638. Ha una sede principale in Ca’ Vendramin Calergi e una distaccata in Ca’ Noghera. In passato, ulteriori sedi fisiche hanno aperto, ma la loro attività ha avuto poca durata.

I casinò in forma telematica

Le case da gioco digitali sono originati alla fine degli anni novanta. Nei primi anni del 2000, il governo italiano presieduto da Romano Prodi ha emanato la Legge numero 266 del 23 dicembre 2005. Gli articoli 535 e 536 contenevano una normativa concepita allo scopo di impedire agli utenti italiani di accedere ai siti web che ospitavano dei casinò online. Di conseguenza, chiunque tentava di visitare questi siti finiva col vedere la scherma di una pagina dei Monopoli di Stato. Ma in seguito la Finanziaria 2007 ha legalizzato il poker online. Adesso, ci sono diversi casinò online regolamentati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le case da gioco telematiche più popolari in Italia

Il primo nome che si fa a proposito dei casinò online legalizzati è quello della SNAI, adesso conosciuta come Snaitech S.p.A., che è stata addirittura stata quotata alla Borsa di Milano. Chi è interessato al gioco della roulette, la prima scelta cade soprattutto su Unibet. Questa società offre anche la possibilità di giocare, tra l’altro, al Gratta e vinci, al poker, alle scommesse sportive e al bingo online. Chi è amante delle scommesse dal vivo, non può mancare di visitare il sito web di Betway. Mentre gli appassionati delle slot machine hanno come punto di riferimento il sito web di Voglia di Vincere. Il gioco d’azzardo è una pratica accessibile per tutti i dispositivi tecnologici, dai PC agli smartphone. E la società considerata il top per giocare e scommettere tramite smartphone è Eurobet. Questa società offre scommesse sportive, casinò e poker.

Fonte: casinononaams.org