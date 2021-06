I casinò online stranieri e italiani seducono i millennials con storytelling e innovazione

Nei casinò online stranieri e italiani iniziano a spopolare slot machine frutto dell’innovazione digitale che strizza l’occhio alla generazione Millennials

Dimenticate i simboli fruttati e i semi delle carte da poker dei casino online stranieri o italiani. Dimenticate i classici Wild, Bonus e Bar. Dimenticate i disegni glitterati, le pin-up e le monetine luccicanti che piovono a cascata sul display. E dimenticate anche le colonne sonore e il sound semplice e ripetitivo in puro stile Las Vegas, perchè il mondo delle slot machine online evolve più veloce di uno spin. In realtà è già cambiato, ad eccezione delle slot tradizionali che resistono e continuano ad appassionare i giocatori nostalgici della prima ora. Largo ai millennials, largo alle contaminazioni con il design 3D, largo allo storytelling che trae spunto da videogiochi e cartoon Disney, Marvel e Pixar. Largo alle nuove tecnologie e alle modalità innovative dei gameplay. Ecco, insomma, cosa sta succedendo.

I casinò online stranieri e italiani seducono i millennials

Che si tratti di casinò AAMS oppure di casino non AAMS, su entrambi le piattaforme di casino online stranieri e italiani iniziano a spopolare slot machine frutto dell’innovazione digitale che strizza l’occhio alla generazione Y dei Millennials e alla generazione Z: un pubblico in costante evoluzione, più giovane e più esperto di tecnologia, cresciuto con videogiochi, film e serie TV che oggi trascorre la stragrande parte della giornata con uno smartphone tra le dita. Le slot machine sono ormai mobile-oriented e fruibili ovunque grazie alla facilità di accesso ad internet e alle modalità semplificate di gioco che esaltano l’esperienza di navigazione dell’utente. E poi c’è il futuro chiamato realtà virtuale o realtà aumentata (AR), tassello fondamentale per l’evoluzione delle slot dei casino online stranieri e italiani. L’uso della realtà virtuale è una tendenza in crescita tra i consumatori e la ricerca mostra che i giocatori online stanno iniziando a cercare esperienze di gioco alternative e più coinvolgenti. NetEnt guida la strada, segue con entusiasmo tutti i progressi tecnologici e crede fermamente che la tecnologia WebVR sarà abbastanza matura nei prossimi tempi.

Il titolo della slot Gonzo’s Quest VR, completamente immersiva e sviluppata con visori 3D Oculus Rift è la dimostrazione di quanto la software house si convinta e determinata a seguire questo percorso. Erikkson Per, CEO di NetEnt, ha affermato reentemente che: “In base alla nostra ricerca e alle tendenze che monitoriamo, crediamo fermamente che la realtà virtuale abbia un determinato posto nel futuro dei giochi online. Rimaniamo concentrati sulla fornitura della migliore esperienza di intrattenimento facendo questo primo passo verso lo sviluppo della nostra prima slot VR con denaro reale. Questa è una pietra miliare per NetEnt e l’industria dei giochi”.

Ma ciò che rende incredibilmente accattivante e avvincente il mondo delle nuove nuove slot dei casino online stranieri e italiani è anche lo straordinario storytelling che erge a protagonista. Nuovi universi narrativi che coinvolgono i giocatori proprio come succede con gli affascinanti racconti per bambini, le storie fantastiche, le saghe nordiche, i film del cinema e le serie TV. Un intreccio sempre più intricato e intrigante che rivive in moltissime slot NetEnt, pioniera e innovatrice in campo semantico. Sfogliare il catalogo delle ultime slot 3D realizzate dalla software house svedese significa viaggiare tra decine e decine di titoli nuovissimi ispirati al clamoroso successo delle serie TV Netflix e Amazon e dei programmi televisivi più seguiti da quasi ogni generazione.

Azione, avventura, grandi classici, storie vere, thriller, horror e addirittura musica. Slot machine del calibro di Jumanji, Vikings, Narcos, Street Fighter 2, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne, Motorhead, Dracula, Conan il Barbaro. E ancora, il potere narrativo pervade anche slot già conosciute dagli appassionati, disseminate sui casino online stranieri, tra cui ancora Gonzo’s Quest, l’esploratore spagnolo alla ricerca dell’oro dei Maya, la simpatica Finn and the Swirly Spin, Robin Hood e Jack and the Beanstalk che ripercorre la favola del fagiolo magico. Provate anche a vedere l’intro di The Invisible Man firmata addirittura Universal per capire quanto sia attraente e accattivante il set di animazioni che inaugura il gioco.

In definitiva, l’innovazione delle slot dei casino online stranieri e italiani si basa quindi su elementi di tecnologia digitale, grafica 3D, forme narrative e modalità di gameplay per cui ogni nuova slot assomiglia sempre più ad un videogame che seduce il pubblico imitando format di successo mondiale.