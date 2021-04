I 5 solitari più popolari che potete giocare online

Se siete a casa da soli e non sapete cosa fare, perché non giocare ai 5 solitari più popolari direttamente online? Scopriamo quali sono

Mai come in questo periodo così difficile ci siamo ritrovati a casa non sapendo cosa fare. Spesso i videogiochi non bastano e pagare per averne altri o pagare un abbonamento mensile a Netflix e company non è facile se non si lavora. Cosa possiamo fare quindi? Beh, una soluzione sarebbe giocare a carte con un amico o un familiare o, perché no, farsi un bel solitario se si è da soli.

Le carte sono da sempre un buon momento di svago, ma non tutti hanno un mazzo a casa con il quale poter giocare. Ovviare a questo problema però non è difficile. Vi sono un’infinità di app da scaricare sul cellulare. Tuttavia se volete risparmiare spazio sul vostro device, ecco i 5 solitari più popolari che potete giocare direttamente online dal vostro PC o dal vostro smartphone.

Scopriamo i 5 solitari più popolari da giocare online

Alcuni di questi solitari sono veramente popolari, soprattutto per chi come me è cresciuto con le precedenti versioni di Windows che, oltre ai famosissimi Prato Fiorito e Space Cadet 3D Pinball, vantavano alcuni solitari intramontabili. In questo articolo andremo a riscoprire i classici Solitario, Spider e FreeCell, già conosciuti grazie a Windows, ma anche Pyramid e Golf. Scopriamoli insieme.

Solitario

Il più classico dei classici solitari, detto semplicemente Solitario. È caratterizzato da 7 stock crescenti di carte capovolti, tranne l’ultima in fondo che è rivolta verso il giocatore. Lo scopo del gioco è quello di raccogliere tutti i mazzi dello stesso seme partendo dall’asso per arrivare al re. Ad aiutarci arriva il mazzo dal quale potremo pescare delle carte per aiutarci nell’impresa.

Vi sono due varianti sotto questo punto di vista. La prima è caratterizzata da una pescata singola che ci permetterà di voltare una carta per volta ed è anche la versione più facile. Se invece volete un gioco più impegnativo allora dovrete utilizzare la pescata tripla, ovvero da un triplo giro di carte delle quali si potrà utilizzare solamente quella superiore. Riuscirete nell’impresa?

Spider

Un altro grande classico che quelli cresciuti a pane e Windows XP è Spider Solitario. Il gioco è composto da 10 stack di carte coperte con l’ultima scoperta: i primi quattro ne avranno cinque mentre i restanti solamente quattro. Il gioco è suddiviso in tre livelli di difficoltà:

Facile – Caratterizzato da un solo seme

– Caratterizzato da un solo seme Medio – Caratterizzato da due semi

– Caratterizzato da due semi Difficile – Caratterizzato da tutti e quattro i semi

Il nostro compito sarà quello di raccogliere gli 8 mazzi dello stesso seme dopo averli disposti in ordine numerico. Sarà possibile spostare intere colonne in ordine numerico purché siano dello stesso seme. Il gioco è caratterizzato anche da altri 5 mazzi da 10 carte l’uno che potranno aiutarci o metterci ancora più in difficoltà. Riuscirete a riordinarli tutti?

FreeCell

Il terzo fra i 5 solitari più popolari da giocare online è FreeCell. Molti di voi lo ricorderanno sicuramente per la testa del re che si muoveva a destra e sinistra a seconda della posizione del cursore. Tuttavia, questo gioco metteva seriamente alla prova le nostre capacità logiche. Lo scopo anche in questo caso era quello di raccogliere i quattro mazzi di semi diversi. Il gioco si svolge su 8 colonne delle quali metà sono composte da sette carte, mentre le altre da sei tutte rivolte verso il giocatore.

In nostro soccorso arrivano quattro slot nei quali si possono spostare momentaneamente delle carte per sbloccare quelle sottostanti. Completare il gioco non sarà semplice. Infatti sarà possibile spostare una carta per volta e solamente sotto un’altra di un colore diverso.

Pyramid e Golf

Questi ultimi due giochi sono forse i più semplici, ma non per questo vuol dire che riuscirete a completarli. Formato da una base di 7 carte, tutte rivolte verso l’alto, in Pyramid dovrete accoppiare le carte affinché compongano il numero 13. Ogni accoppiamento verrà eliminato e potrete dirigervi quindi verso la cima della piramide. In vostro aiuto accorreranno le carte che pescherete dal mazzo per completare gli accoppiamenti mancanti.

Golf invece è composto da sette colonne di cinque carte ciascuna. Nella parte sottostante del tavolo troverete il cestino con una carta, mentre le altre carte saranno disposte in maniera coperta accanto. Scopo del gioco sarà spostare tutte le carte nel cestino semplicemente legando in ordine crescente o decrescente di un punto le carte a quella presente nel cestino.

Buon divertimento con i 5 solitari più popolari da giocare online

Questi erano i 5 solitari più popolari da giocare online. Li conoscevate già e magari li avevate già completati tutti più di una volta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!