I 20+ migliori siti per acquistare Visualizzazioni, Iscritti e Mi piace YouTube nel 2023

Abbiamo stilato un lungo elenco dei 23 siti più importanti per chi vuole acquistare visualizzazioni, mi piace o iscritti su YouTube

Ognuno di questi siti web offre una varietà di servizi volti ad aiutarvi a costruire una base di spettatori considerevole, senza tuttavia incorrere in rischi come sospensioni del canale o calo degli iscritti, visualizzazioni o mi piace acquistati – cosa che potrebbe accadere se si sceglie un fornitore alle prime armi o che usa metodi di bassa qualità.

Ma non vi preoccupate, abbiamo fatto una profonda ricerca e diversi test per voi, e oggi vi elenchiamo i migliori siti per acquistare iscritti o visualizzazioni YouTube nel 2023, in modo sicuro. E tutti questi siti offrono una serie di vantaggi, come l’aggiunta extra di visualizzazioni, la possibilità di monetizzare le visualizzazioni, di ottenere un pubblico esclusivamente italiano, o l’utilizzo esclusivo di utenti reali.

In particolare, i primi tre siti del nostro elenco garantiscono tutte queste cose, oltra ad una sicurezza assoluta.

Vediamo di scoprire subito quindi la top 3 dei migliori prima di passare all’elenco finale, con maggiori dettagli.

LenosTube.com (#1 sul mercato come miglior fornitore di servizi YouTube nel 2023)

RapidItaly (sito in crescita, sorpresa dell’anno)

MediaMister (agenzia americana con versione italiana)

I migliori siti per acquistare visualizzazioni, like e iscritti su YouTube

Ecco quindi oltre 20 dei nostri migliori consigli per aumentare il traffico e il coinvolgimento del vostro canale YouTube nel 2023. Come creators, infatti, dovreste iniziare ad accumulare un grande seguito di fan il prima possibile. E ognuno di questi siti web offre un’ampia gamma di servizi YouTube di qualità e che vi piacerà utilizzare.

1. LenosTube

LenosTube è un’agenzia che, seppur di portata internazionale e con servizi in lingua inglese, è di proprietà italiana e venne lanciata in Italia nel 2018.

Da allora, i loro servizi sono migliorati in modo costante, garantendo loro il primo posto in questa graduatoria dei migliori siti per acquistare visualizzazioni, iscritti e Mi piace YouTube nel 2023.

Ma cosa rende speciale questa piattaforma? Scopriamolo insieme.

Lenostube.com offre una selezione vasta ma semplice di pacchetti, che rende facile l’acquisto di servizi YouTube. Potete scegliere il pacchetto giusto che rientra nel vostro budget e in base al livello di interazione e qualità richiesto dal vostro canale.

Ma uno dei maggiori vantaggi di Lenostube.com è la possibilità di acquistare like, visualizzazioni e iscritti a YouTube che sono al 100% reali e organici. Ogni pacchetto di coinvolgimento su YouTube, infatti, include solo attività autentiche, che fanno apparire la crescita più organica, oltre che sicura.

Oltre a ciò, acquisto è sicuro al 100%, e LenosTube garantisce inoltre totale riservatezza dei vostri dati personali, assicurando che nessuno saprà che avete acquistato servizi di crescita rapida per YouTube, che siano visualizzazioni, mi piace, o altro.

Oltre a ciò, una garanzia di rimborso nel caso non siate soddisfatti o l’ordine non venga completato protegge i vostri acquisti.

Su Lenostube, è possibile acquistare visualizzazioni YouTube reali e italiane da diverse fonti, come Google ads, promozione su siti esterni e app.

Lo stesso vale per i Mi piace e gli iscritti, i quali provengono da utenti reali con la possibilità di promuovere il canale soltanto a persone italiane.

Per risultati sicuri e di qualità, puoi acquistare visualizzazioni, Mi piace e iscritti Youtube su LenosTube.

Qui, il sito ufficiale di Lenostube.

2. RapidItaly

Come molti sanno, la consegna rapida ed efficiente di una piattaforma è un altro grande vantaggio. E con RapidItaly le visualizzazioni YouTube, uno dei loro prodotti di spicco, possono essere aggiunte subito al vostro canale.

Esatto: dal momento in cui ordinate, bastano pochi minuti o addirittura secondi per vedere un aumento delle visualizzazioni sul video.

Ciò grazie al fatto che Rapiditaly è una piattaforma automatizzata, dove gli ordini partono in automatico per garantire al cliente una massima efficacia. Pertanto, è importante assicurarsi che il link sia corretto quando si ordina su Rapiditaly, in modo tale che non ci siano inconvenienti e si possa usufruire della partenza immediata delle visualizzazioni YouTube.

Rapiditaly, tuttavia, non è solo velocità. Le loro visualizzazioni YouTube sono comunque di ottima qualità, da persone reali, e dai prezzi leggermente al di sotto rispetto alla media di mercato.

Per ordinare su Rapitaly, il procedimento è lo stesso di ogni altro sito web. Si fornisce il link del video YouTube, si seleziona la quantità, e si effettua il pagamento. Con la differenza che dovrete aspettare solo un paio di minuti per vedere i risultati!

Inoltre, su RapidItaly potete anche trovare Mi piace e iscritti YouTube che vantano la stessa partenza quasi immediata. Infatti, i Mi piace YouTube di RapidItaly partono, in media, entro 60 secondi dal pagamento mentre gli iscritti entro 5 minuti.

Il loro sito ufficiale è rapiditaly.it

3. Mediamister

MediaMister è un’agenzia americana con oltre 10 anni di esperienza, ed è quindi una delle più antiche sul panorama di YouTube marketing.

E anche nel 2023, il loro servizio continua ad essere popolare ed affidabile, nonostante i continui aggiornamenti di YouTube e dei social network.

Con i suoi pacchetti di coinvolgimento YouTube, Mediamister promette che potrete impiegare per la promozione anche i video monetizzati senza rischi, aumentando le vostre visualizzazioni in modo sicuro.

Inoltre, poiché acquisterete visualizzazioni, iscritti e Mi piace umani, non dovrete mai preoccuparvi delle visualizzazioni da bot o di traffico proveniente da account fasulli, che potrebbe quindi mettere a rischio la vostra crescita organica o, ancora peggio, l’esistenza del vostro canale.

Sì, è vero che ci sono molte aziende generiche come questa che fanno affermazioni altisonanti ma che alla fine offrono solo contenuti interessanti di scarsa qualità che non portano molto lontano.

Ma noi pensiamo che questa azienda sia un po’ diversa.

Garantiscono che le loro caratteristiche sono supportate dalla conoscenza e dall’esperienza maturata nel tempo, e che forniscono ai loro clienti caratteristiche incentrate su servizi specializzati, oltre a una garanzia di rimborso.

È difficile criticare un’azienda che offre servizi con successo da una decina di anni, oltre ad avere una garanzia di rimborso, perché consente di testare virtualmente ogni funzione e di ricevere un rimborso completo se non si è soddisfatti.

Puoi quindi acquistare iscritti, mi piace e visualizzazioni Youtube da questa agenzia americana, con sito italiano.

Trovi qui il sito ufficiale di MediaMister.

4. TTYT

TTYT è lo shop ufficiale del blog TuttoYouTube.it, un blog che si occupa di YouTube a 360 gradi. A inizio 2023, su richiesta dei loro lettori, hanno lanciato un negozio dove è possibile fare marketing per il proprio canale YouTube, acquistando, tra le cose, visualizzazioni YouTube reali.

TTYT fornisce esclusivamente visualizzazioni reali, tramite l’impostazione e l’ottimizzazione di una campagna su Google Ads per il vostro YouTube.

Questo garantirà visualizzazioni 100% conformi ai Termini di servizio di YouTube, 100% reali, e senza nessuna spiacevole sorpresa di cali.

Il prezzo dipenderà dalla quantità, ma TTYT offre uno scontro a seconda della quantità. Ad esempio, 1000 visualizzazioni YouTube italiane vi costeranno 15 euro, ma saranno organiche e il vostro video riceverà anche Mi piace e iscritti naturali nel corso della campagna.

Ovviamente, anche iscritti e mi piace sono disponibili su questo sito. I mi piace sono italiani, mentre gli iscritti sono internazionali ma, pagando un extra, è possibile riceverli dall’Italia.

Nel caso abbiate problemi con il vostro ordine, TTYT fornisce supporto 7 giorni a settimana tramite email.

TTYT è nel complesso un sito affidabile e di qualità per acquistare visualizzazioni YouTube nel 2023, grazie alle loro soluzioni organiche e il fatto che sia gestito da un blog di YouTube leader nel settore e con migliaia di lettori mensili.

I pagamenti, infine, sono possibili tramite carta di credito o debito in un ambiente protetto da crittografia SSL, e processati da Stripe, per la vostra sicurezza.

Nonostante il prezzo superiore, pensiamo TTYT sia la soluzione più adatta per chi vuole migliorare la crescita organica del proprio canale YouTube.

5. VisibilityReseller

Visibility Reseller è un altro sito molto intrigante e italiano dove è possibile acquistare visualizzazioni YouTube, oltre che Mi piace e iscritti di qualità.

Il servizio fornisce interazioni da profili reali e la consegna avviene rapidamente.

Poiché 1.000 visualizzazioni costano solo 4 euro e 1000 iscritti 80 euro, anche i prezzi sono eccellenti.

La procedura di acquisto su Visibility Reseller è abbastanza semplice: Si seleziona il pacchetto che si desidera, si aggiunge al carrello, e quindi si seleziona “Completa l’ordine.”

A questo punto è sufficiente inserire i tuoi dati di pagamento, il link del video o canale YouTube, e ultimare l’acquisto.

In termini di rapporto qualità/prezzo del servizio, Visibility Reseller è un ottimo sito che inoltre, offre assistenza rapida in caso di necessità.

6. Buymorefans

L’acquisto di visualizzazioni su YouTube da Buymorefans aumenterà il traffico verso i video del vostro canale in modo naturale. E secondo la piattaforma, è possibile ottenere più clic sugli annunci YouTube utilizzando i loro pacchetti, i quali sono adatti e quindi sicuri per canali facenti parte del Programma Partner di YouTube.

Buymorefans è un’ottima scelta se siete alla ricerca di una soluzione che si basa principalmente sulla crescita di canali monetizzati, tuttavia, le loro visualizzazioni non sono italiane.

Hanno anche iscritti e mi piace. Questi non sono adatti alla monetizzazione e anch’essi non sono italiani, ma sono garantiti come sicuri per l’utente.

7. Bcube Agency

La società di marketing e comunicazione Bcube Agency fornisce i suoi servizi in italiano, francese, tedesco e spagnolo. Rappresenta una delle principali aziende europee che vendono visualizzazioni, iscritti e Mi piace YouTube e per altri social.

L’agenzia Bcube offre la possibilità di acquistare due diversi livelli di qualità delle visualizzazioni YouTube. Infatti, il sito offre pacchetti di visualizzazione italiani oppure visualizzazioni internazionali.

Questa seconda scelta è ovviamente più costosa della prima, ma è molto più efficace nell’aumentare la visibilità del tuo canale e del tuo video in Italia.

Le visualizzazioni italiane hanno un costo che parte dai 14,99 euro per 1000 visualizzazioni, fino a 449 euro per ben 100.000 visualizzazioni italiane YouTube.

Ma su Bucbe Agency, puoi acquistare una larga varietà di servizi relativi a YouTube oltre alle visualizzazioni. Ad esempio, l’agenzia fornisce anche pacchetti di Mi piace, commenti, iscritti, e condivisioni.

Ad esempio, se volete aumentare i vostri iscritti, potete partire dal pacchetto da 100, in vendita a 14,90 euro e con una garanzia di 30 giorni. I Mi piace YouTube invece saranno più economici: anch’essi hanno una garanzia di 30 giorni, ma potete ottenere ben 100 nuovi Like per soli 2,99 euro.

8. Realsocialz

Per raggiungere un pubblico non solo in Italia ma anche all’estero, i pacchetti di Realsocialz sono una ottima scelta. Includono infatti una consegna rapida e visualizzazioni globali.

Inoltre, ogni pacchetto acquistato viene fornito con una garanzia a vita, che assicura che il successo continui e che, soprattutto, in caso di problemi quali cali, sarete garantiti dall’invio gratuito di nuove visualizzazioni, like o iscritti YouTube.

9. Followerbar

Ottenere più iscritti e aumentare la popolarità del vostro canale può essere difficile. Ma è semplice acquistare visualizzazioni, mi piace o iscritti YouTube da questo servizio!

Followerbar infatti, nonostante sia nato come negozio per Instagram marketing, offre servizi di diversi social media, tra i quali, visualizzazioni YouTube, mi piace, e iscritti.

Va comunque sottolineato che al momento, Followerbar non presenta servizi da persone italiane, ma solo internazionali oppure dall’India.

10. SocialTurbo

SocialTurbo è un’agenzia di marketing nota in tutta Europa, ed è riuscita anche a conquistare un’ampia fetta di clientela in Italia.

I prezzi sono molto competitivi e spesso più bassi della media di mercato. Oltre a questo aspetto già cruciale, SocialTurbo vanta ulteriori vantaggi.

Tra questi, il sito web in lingua italiana, la garanzia di reintegro automatica di 6 o 12 mesi e un facile processo di acquisto.

SocialTurbo offre un servizio soddisfacente che la rende una delle 10 migliori aziende sul mercato quando si tratta di acquistare Mi piace, iscritti e visulizzazioni YouTube.

Qualora vi stesse chiedendo il costo, SocialTurbo offre 1000 visualizzazioni YouTube italiane a 14,49 euro e iscritti YouTube a partire da 7,49 euro per 50 iscritti. In entrambi i casi, la partenza tuttavia non è immediata, ma stimata tra le 12 e le 24 ore.

11. Managergram

Con il sito Managergram, la consegna dei pacchetti di iscritti è promessa entro 72 ore dal pagamento. Il periodo di consegna aumenterà quando acquisterete più iscrizioni, perché vorrete assicurarvi che la vostra crescita appaia naturale. Offrono anche visualizzazioni e Mi piace, e in questo caso, la crescita inizierà in meno di 24 ore.

12. Ytfame

Se volete acquistare visualizzazioni, iscritti o mi piace su YouTube, Ytfame offre una vasta varietà di opzioni. La maggior parte dei loro pacchetti inizia con livelli modesti di coinvolgimento (quantità), ma dai soli 20 a 50 iscritti o mi piace, si arriva fino a pacchetti di migliaia.

In particolare, YTFame è conosciuto per il suo servizio di Mi piace, che sono reali e senza nessun tipo di rischio. 50 Mi piace possono essere acquistati sul loro sito per soli 2 dollari.

13. SniperViews

SniperViews è un’agenzia che si distingue dal fatto che utilizzino solo Google Ads per la promozione dei video YouTube.

Di conseguenza, potete stare sicuri che non solo le visualizzazioni sono reali, ma anche da una fonte lecita come Google Ads.

SniperViews utilizza una formula unica, dove mischiano visualizzazioni Google ads con targeting avanzato ad altre strategie di promozione organiche, come condivisioni su Facebook, per quella che loro definiscono come la campagna migliore in assoluto per crescere su YouTube in modo organico.

Difatti, nonostante SniperViews non venda mi piace o iscritti, acquistando visualizzazioni questa azienda garantisce coinvolgimento organico, come appunto iscritti, mi piace e commenti.

14. CompraSocial

Un altro sito web per aumentare le visualizzazioni di YouTube che ha recentemente guadagnato popolarità in Italia è CompraSocial.

Questo sito offre la possibilità di acquistare iscritti e visualizzazioni YouTube internazionali e italiani.

I prezzi tuttavia sono un po’ costosi. Il pacchetto da 1000 visualizzazioni, infatti, costa 24,90 euro per le visualizzazioni di video italiane, con la consegna viene in genere effettuata entro 24 ore.

Gli iscritti invece costano 14 euro per il pacchetto da 100, con una consegna garantita in un paio di giorni.

CompraSocial fornisce anche la cosiddetta “garanzia di reintegro”, che consente agli utenti di chiedere il rimborso dei propri acquisti se il numero di iscritti, like o visualizzazioni diminuisce entro 30 giorni dall’acquisto.

I cristalli, che possono essere accumulati durante gli acquisti e utilizzati successivamente per ricevere servizi gratuiti su CompraSocial, sono un’altra caratteristica interessante di questo sito web.

15. Sonuker

Se volete acquistare visualizzazioni, iscritti o anche like su YouTube, anche Sonuker è un ottimo servizio da considerare. Offre due pacchetti con una serie di vantaggi paragonabili a quelli delle altre piattaforme di questo elenco. Ogni acquisto, inoltre, viene fornito con account YouTube autentici e attivi, assistenza 24/7 e traffico di alta qualità senza cali.

16. Likigram

Likigram, nonstante sia una piattaforma nata per Instagram, offre una serie di pacchetti costruiti con il suo motore di crescita interno per aumentare la visibilità del vostro canale Youtube. Ci sono molte soluzioni accessibili ed economiche sul loro sito, nel caso vogliate acquistare iscritti, visualizzazioni o like per YouTube efficaci e sicuri.

17. Kccatl

Kccatl insegna come utilizzare strategie mirate per aumentare il numero di iscritti o visualizzazioni su YouTube. Con i suoi pacchetti, è possibile utilizzare inoltre servizi geo-targettizzati per raggiungere il pubblico di tutto il mondo, piuttosto che esclusivamente italiano.

Inoltre, potete acquistare oltre alle visualizzazioni anche Mi piace e iscritti YouTube per promuovere il vostro materiale e far sì che più persone condividano i vostri video.

18. Subpals

Subpals eccelle nell’utilizzare i canali dei social media al massimo delle loro potenzialità. Permette ai clienti di acquistare visualizzazioni su YouTube, nonché mi piace, iscritti e altri servizi. È possibile scegliere tra un’ampia gamma di offerte di coinvolgimento per ottenere traffico di alta qualità che migliorerà il posizionamento del vostro canale.

Inoltre offrono un servizio gratuito, tuttavia, per sbloccarlo, è necessario eseguire azioni di iscrizioni o mi piace sui canali YouTube degli altri utenti della piattaforma, prendendo quindi del vostro tempo prezioso che altrimenti potrebbe essere utilizzato per creare nuovi contenuti di qualità.

Una volta accumulati crediti, però, sarete liberi di usarli per la promozione del vostro canale, ottenendo nuovi iscritti, mi piace o visualizzazioni YouTube da altri utenti reali.

19. SocialPlus

La crescita accelerata su un sito così noto come YouTube è la soluzione migliore. La promozione dei vostri video è fondamentale perché ogni giorno vengono guardati un miliardo di ore di video, ma ci sono altresi miliari di video presenti sulla piattaforma, rendendo assai difficile ottenere la visibilità che si desidera.

Con l’aiuto di questa piattaforma, potete aumentare il numero di iscritti tramite profili autentici e di qualità, in modo rapido.

SocialPlus offre anche visualizzazioni reali, con una partenza rapida.

Tuttavia, non hanno una politica di rimborso.

20. SocialAds

SocialAds è un sito web europero avente anche una versione in lingua italiana. Qui è possibile scegliere tra una vasta quantità di social media, ben 10 per la precisione.

Tra questi, figura ovviamente YouTube e servizi YouTube italiani. Tuttavia, al momento le visualizzazioni italiane su SocialAds non sono disponibili, e gli utenti possono solo acquistare visualizzazioni o iscritti da utente internazionali.

Qualora vogliate comprare iscritti su SocialAds, il prezzo è abbastanza favorevole: 100 iscritti vi costeranno infatti 10 euro, un po meno rispetto alla media di mercato.

Su SocialAds molti altri servizi YouTube sono disponibili, e tutti sono garantiti da una garanzia di reintegro e privacy assoluta. Oltre a visualizzazioni e iscritti, potete difatti trovare ore di visualizzazione, like, commenti, commenti italiani e altro ancora.

21. Get A Follower

All’inizio GetAFollower sembra essere solo un’altra azienda in grado di sostenere la vostra crescita su altre piattaforme di social media oltre a Instagram. E, l’interfaccia sembra simile a quella di MediaMister!

Ma, anche qualora fossero siti facenti parte della stessa azienda, data l’affidabiltà dell’azienda abbiamo deciso di includerli ugualmente.

Inoltre, i servizi proposti sono leggermente diversi rispetto al sito, più famoso, di MediaMister.

Tutti i servizi di YouTube immaginabili sono disponibili. Infatti, oltre a visualizzazioni, mi piace e iscritti, potete trovare commenti, condivisioni, ore di visualizzazione, e molto altro.

22. Buylikesservices

Buylikesservices è il nostro ultimo suggerimento, se state cercando di capire come aumentare il numero di iscritti o visualizzazioni su YouTube, acquistandoli.

Su questo sito, potete trovare molti pacchetti per aumentare la popolarità del vostro canale utilizzando servizi di YouTube che partono da 5000 visualizzazioni fino ad arrivare ad oltre 25.000.

Con loro è facile acquistare visualizzazioni su YouTube; basta scegliere un servizio che aiuti il vostro canale a espandersi più rapidamente e poi potete rilassarvi in attesa dei risultati.

23. YouTube4000Hours

YouTube4000hours è un’altra azienda che si dedica esclusivamente al marketing su YouTube. Come il nome può suggerire, il loro punto di forza sono la consegna di 4000 ore di visualizzazione, per consentire ai canali YouTube di monetizzare.

Tuttavia, offrono anche iscritti, visualizzazioni e Mi piace. Tutti i loro servizi sono da persone reali, ma è anche giusto far notare che i prezzi sono più alti rispetto alla media.

Ad esempio, se volete acquistare 2.000 visualizzazioni il prezzo sarà di 30 dollari (circa 27-28 euro), mentre 100 mi piace vi costeranno poco più di 7 euro.

Entrambi i servizi vengono con una garanzia a vita e un supporto 7 giorni su 7 tramite posta elettronica. Nonostante il prezzo sia leggermente superiore, YouTube4000hours compensa con servizi reali, garanzie a vita e tempi di assistenza celeri.

Ebbene, siamo giunti alla fine di questa lista con i 20+ siti migliori per acquistare servizi YouTube nel 2023, che essi siano mi piace, iscritti, visualizzazioni o altro. Abbiamo visto quali sono i siti web migliori, quali sono i più economici, e i punti di forza – piuttosto che di debolezza – di ognuno di essi.

Se volete andare sul sicuro, consigliamo di usare uno dei primi siti di questa lista, che eccellono in diversi ambiti. Al tempo stesso, bisogna considerare che persone diverse potrebbero avere aspettative e necessità differenti. Per questo motivo, consigliamo sempre di fare una ricerca più approfondita sul sito web che avete intenzione di utilizzare, e di iniziare sempre con un piccolo acquisto per capire se è un’agenzia che fa al caso vostro.

Detto questo, è ora di passare alle domande frequenti che le persone e i proprietari di canale YouTube si chiedono spesso, a proposito dell’acquisto di servizi e interazioni YouTube. Abbiamo selezionato 9 domande per voi.

Domande sull’acquisto di Mi piace, visualizzazioni e iscritti su YouTube nel 202

È inevitabile avere delle domande quando si prova qualcosa di nuovo, come l’acquisto di visualizzazioni, like e iscritti per YouTube. Per aiutarvi a iniziare la vostra avventura del cosiddetto “social media marketing”, esaminiamo (e rispondiamo) ad alcune delle domande più frequenti.

1. Come può aiutare l’acquisto di interazioni YouTube?

Capire come aumentare le visualizzazioni e gli iscritti a YouTube ha diversi vantaggi. Farsi un nome nel mondo dei social media può essere difficile perché si tratta di un mercato molto saturo. Acquistando interazioni YouTube, tuttavia, si dà al proprio canale un vantaggio per distinguersi nella propria area, soprattutto nel caso in cui si acquista traffico da utenti reali.

Che siate vlogger di lifestyle o comici, l’acquisto di mi piace, visualizzazioni e iscritti può aiutarvi a costruire un solido seguito, in meno tempo. Da lì, potrete attirare un pubblico organico più numeroso e iniziare a far crescere la vostra community da zero. Inoltre, l’acquisto di coinvolgimento può dare subito una spinta ai vostri contenuti agli occhi dell’algoritmo. Ne deriverà una migliore crescita del vostro marchio personale o canale su YouTube.

Ad esempio, potete aumentare il traffico dei vostri video su YouTube acquistando visualizzazioni reali e con targeting. Il vostro pubblico di riferimento verrà poi rimandato, tramite l’algoritmo, al vostro contenuto con maggiore frequenza e In poco tempo, inizierete a notare un notevole miglioramento delle vostre statistiche.

Chiaramente, è fondamentale acquistare solo visualizzazioni, like o iscritti reali.

2. Ci sono dei rischi associati all’acquisto di visualizzazioni o iscritti YouTube?

Si, qualora si acquistino visualizzazioni o iscritti che provengono da fonti non legittime, ad esempio bot o account falsi, allora state mettendo a rischio il vostro canale YouTube. Infatti, aumentare le metriche di YouTube tramite programmi di automatizzazione, quali appunto bot, va contro i termini di YouTube e di può portare quindi a conseguenze negative. Queste partono dalla rimozione degli iscritti o visualizzazioni acquistati fino a, nei casi più gravi, la sospensione del canale YouTube. Per questo motivo, qualora si decida di acquistare visualizzazioni o iscritti YouTube è fondamentale affidarsi solo ad agenzie serie ed affidabili che forniscano servizi sicuri, da persone reali e da fonti di traffico legittime.

3. L’acquisto di coinvolgimento su YouTube è legale e sicuro?

YouTube viene utilizzato dalle persone e dalle aziende per costruire il proprio brand, o per fare soldi. Poiché l’acquisto di coinvolgimento su YouTube è talvolta considerato una zona grigia, è necessario scegliere siti web affidabili con cui collaborare. Le visualizzazioni o le interazioni acquistate, infatti, devono arrivare in modo organico e da utenti reali, e vorrete anche che le vostre informazioni private siano mantenute tali.

Inoltre, la crescita deve apparire naturale. È chiaro che un canale che riceve 20 mila iscritti da un giorno all’altro, e dopo di che non ne riceve nessuno, è alquanto strano!

È necessario quindi individuare una soluzione che fornisca progressivamente mi piace, visualizzazioni e iscritti. Adottando questa tecnica, avrete meno probabilità di essere segnalati perché la vostra crescita sembrerà naturale. La cosa positive è che, usando siti affidabili e organici come quelli di questa lista, non dovrete preoccuparvi di ciò.

Per quanto riguarda la legalità dell’acquisto di coinvolgimento, come mi piace, iscritti o visualizzazioni, non vi è nessuna legge che lo vieta pertanto, è una pratica del tutto legale. Al tempo stesso, come accennato precedentemente, aumentare il traffico tramite fonti illegittime come bot va contro i termini di servizio della piattaforma, ed è pertanto fondamentale scegliere con cura a chi affidarsi.

4. Chiunque può comprare le visualizzazioni e gli iscritti YouTube?

Fortunatamente, ogni proprietario di un canale YouTube può trarre vantaggio dall’acquisto di visualizzazioni o iscritti. Se avete una piattaforma con un seguito significativo, potete acquistare interazioni per aumentare le statistiche ancor di più. D’altra parte, i proprietari di canali alle prime armi potrebbero usarlo per iniziare la loro avventura sui social media e iniziare ad ottenere un po’ di traffico che smuova il canale da una situazione stagnante e senza visualizzazioni.

5. Come si comprano visualizzazioni, mi piace o iscritti YouTube?

In realtà, acquistare interazioni YouTube è piuttosto semplice. Per quello è fondamentale prendersi il tempo, come minimo, di trovare fornitori che offrano servizi reali e sicuri. Una volta trovato il sito che fa a caso vostro, il procedimento è spesso lo stesso. Si fornisce il link del proprio canale o video YouTube, si seleziona la quantità di acquisto, e si procede al pagamento. A seconda del sito, è poi possibile vedere i primi incrementi di visualizzazioni, mi piace o iscritti in un periodo che va dai pochi minuti fino alle 48-72 ore. Seppur più complicato e talvolta costoso, è anche possibile impostare acquistare visualizzazioni per proprio conto impostando una campagna su YouTube ads. (Google ads).

6. Quanto costa acquistare visualizzazioni YouTube nel 2023?

È chiaro che il prezzo per acquistare visualizzazioni dipenderà dal fornitore e dalla qualità delle visualizzazioni. Ad esempio, visualizzazioni italiane da YouTube ads con un targeting verso persone interessate, avrà un costo maggiore rispetto a una promozione su siti web esterni e senza targeting. Tuttavia, la forbice di prezzo per acquistare visualizzazioni YouTube nel 2023 va dai 7 ai 20 euro per 1000 visualizzazioni, con il prezzo medio sui 12 euro per 1000 visualizzazioni. Il prezzo medio lo abbiamo calcolato usando i 20+ siti menzionati in questo articolo.

7. Quanto costa acquistare iscritti YouTube nel 2023?

Anche il costo di acquistare iscritti YouTube viene influenzato da qualità e fornitore. Tuttavia, in questo caso la forbice di prezzo è ancora maggiore. Infatti, per acquistare 1000 iscritti YouTube si parte dai 20 euro fino ad arrivare ad oltre 100 euro per pacchetto da 1000. Il prezzo medio del 2023, per 1000 iscritti YouTube, si aggira sui 65 euro.

8. Se acquisto visualizzazioni YouTube, devo acquistare anche iscritti e mi piace?

Non vi è nessun vincolo che vi obbliga ad acquistare anche iscritti e mi piace quando acquistate visualizzazioni. Tuttavia, il consiglio è di considerare che tipologia di visualizzazioni acquistate. Ad esempio, LenosTube offre visualizzazioni da Google e YouTube Ads che, naturalmente, porteranno anche iscritti e interazioni. Oltre a ciò, offrono mi piace gratuiti in ogni campagna.

Ma, qualora il servizio di visualizzazioni da voi acquistato non preveda un incremento anche di iscritti e mi piace, allora dovete considerare anche l’acquisto di questi. D’altronde, un video con 5000 visualizzazioni YouTube ma zero Mi piace è alquanto strano.

Riguardo la sicurezza di lanciare diverse campagne contemporaneamente, non ci dovrebbero essere problemi, ma consigliamo sempre di contattare il vostro fornitore di fiducia per assicurarvi sia cosi. Inoltre, potrebbero anche fornirvi uno sconto qualora decidiate di acquistare diversi pacchetti contemporaneamente!

9. Qual è il sito migliore per acquistare servizi YouTube in Italia?

I siti che abbiamo preparato e ricercato per voi sono tra i migliori disponibili nel 2023. Poi, il migliore dipenderà anche da considerazioni personali, come il budget e la qualità che state cercando, ed il servizio specifico.

Considerando il servizio specifico, riteniamo che quelli di seguito siano i migliori:

LenosTube, per l’acquisto di visualizzazioni reali e italiane

TTYT e MediaMister, per l’acquisto di, rispettivamente, iscritti italiani e iscritti internazionali

RapidItaly, per l’acquisto di servizi con partenza rapida e Mi piace YouTube.

Ovviamente, ricordatevi di fare anche la vostra ricerca e, quando acquistate per la prima volta, limitarvi ad acquisti di piccole dimensioni per vedere se il servizio offerto fa al caso vostro.

Conclusione

In conclusione, farsi strada su YouTube è più facile di quanto si possa pensare se si utilizza uno dei migliori siti che abbiamo scovato per voi, in grado di fornire visualizzazioni o altre interazioni di qualità e sicure! Le possibilità sono numerose, sia che vogliate acquistare iscritti al vostro canale YouTube, aumentare le visualizzazioni o migliorare l’interazione attraverso i Mi piace. Se scegliete fonti affidabili, potete migliorare immediatamente i vostri risultati e profitti sui social media come YouTube.