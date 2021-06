Hosting WordPress, cosa cambia da un normale hosting?

Per prima cosa un Hosting WordPress è dotato di un servizio di supporto molto efficiente. I provider, infatti, gestiscono soltanto la piattaforma WordPress, indi per cui non si perde tempo con altre piattaforme o intermediari

Chiunque sia intenzionato a realizzare un sito web non può fare a meno di prendere in considerazione su quale hosting orientarsi. Con questo termine, per chi non lo sapesse, ci si riferisce ad un servizio che consente di ospitare dei dati in un server, i quali sono fondamentali per far funzionare correttamente un sito web. Una sorta di spazio virtuale dove vengono caricati i dati necessari e che si può trovare online in diverse tipologie. Una delle tipologie più diffuse è proprio l’Hosting WordPress.

WordPress: info utili

WordPress non è altro che un CSM, ovvero un Content Management System, il quale permette di usare e aggiornare facilmente tutte le informazioni presenti su un sito web. Si tratta del sistema più diffuso ed utilizzato al mondo per creare e gestire siti web.

Al CSM in questione si può associare un Hosting, che raccoglie i dati necessari, come per esempio gli utenti registrati al sito. Ovviamente ci sono diversi Hosting WordPress disponibili. Su Ilmarketer.com trovi una guida dettagliata alla scelta del miglior hosting per WordPress, in questo modo sarai in grado di leggere un articolo dedicato con tutte le specifiche e gli aspetti da considerare del caso.

Ma vediamo nel dettaglio alcuni vantaggi essenziali di un hosting WordPress e in cosa differisca da un normale hosting.

Hosting WordPress: vantaggi essenziali

Per prima cosa un Hosting WordPress è dotato di un servizio di supporto molto efficiente. I provider, infatti, gestiscono soltanto la piattaforma WordPress, indi per cui non si perde tempo con altre piattaforme o intermediari. Il supporto, inoltre, è suddiviso in determinati settori di cui si specializza: ciò è fondamentale, visto e considerato che spesso ci si può imbattere in dipendenti attivi nel supporto che non siano adeguatamente preparati. Con il supporto che garantisce un Hosting WordPress si può evitare tantissimo tempo perso.

Oltre a questo, va considerato che un Hosting WordPress sia ottimizzato proprio per questo CSM. Spesso si incorre nel problema di velocizzare i tempi di caricamento delle pagine del sito, e risulta necessario cambiare Hosting. Con questo tipo di servizio, invece, si avrà a disposizione tutto ciò che serve la velocizzazione e l’ottimizzazione di un sito.

La scelta può sicuramente essere orientata dal fatto che sia un Hosting particolarmente intuitivo e facile da utilizzare. Non è necessario essere dei veri e propri programmatori, tutt’altro. La semplificazione dei servizi è uno dei punti di forza: nella maggior parte dei casi parliamo di implementazione e organizzazione di servizi aggiuntivi in pochissimi minuti. In poco tempo si potrà rendere il proprio sito web accattivante e facile da usare.

Hosting WordPress gestito

Una delle possibilità che sicuramente può essere molto interessante per quanto riguarda l’Hosting WordPress è quello gestito. Si tratta di una soluzione ottimale per chi voglia trasformare un sito web in uno strumento di marketing eccellente.

Con un Hosting WP gestito si può godere di una serie di servizi aggiuntivi. Per esempio, si potrà ottenere un server ottimizzato per il CMS, con caratteristiche tecniche volte ad influenzare positivamente le prestazioni del sito. Difatti, vengono garantite tutte le caratteristiche che siano adeguate a WordPress, ottimizzandole e migliorando la velocità e la compatibilità del sito, per evitare possibili intoppi.

Il server dedicato è qualcosa da non sottovalutare. Un Hosting standard, generalmente, ospita il sito su server condivisi con altri siti web e questo potrebbe tradursi in un servizio di qualità minore. Ricordiamo che la sicurezza va tutelata in maniera molto significativa quando si ha a che fare con un sito internet. I virus possono infettare un sito e rimanere attivi anche sul server, intaccando le pagine. Con un Hosting WP gestito si può godere di uno spazio personalizzato.

Oltre a ciò, consideriamo che ci possa essere anche la possibilità di godere di temi e plugin costantemente aggiornati. In ogni momento, ogni giorno, ci sarà un tecnico dedicato che si occuperà di aggiornare i plugin e i temi per far sì che il sito sfrutti al massimo tutte le potenzialità e che possa essere giudicato positivamente dai motori di ricerca.