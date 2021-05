Hosting provider: un’alternativa ai più conosciuti

Sul mercato degli hosting provider è arrivata una realtà molto interessante che propone un nuovo modo di “vivere” il sito web e gli strumenti digitali di cui tutti i business non possono più fare a meno

Per chi non lo sapesse gli hosting provider sono aziende che forniscono una sorta di spazio virtuale in cui vengono collocati i contenuti di un sito web per far sì che questo sia navigabile dai consumatori finali in modo rapido, fluido ed efficiente.

Il mondo dei siti web è cambiato molto velocemente e ha aperto le porte anche a chi non ha approfondite conoscenze dei linguaggi di programmazione. Certamente per creare un sito web, con prezzi hosting competitivi e su una piattaforma di content management, occorre pur sempre una preparazione di base. Tuttavia la semplificazione delle procedure ha sicuramente consentito l’accesso anche a chi, da autodidatta, vuole imparare a progettare siti web.

iSpeed: la novità del momento

Il mercato oggi si caratterizza per un’incredibile varietà di aziende che offrono questo genere di servizi e, per questo, oggi te ne presentiamo una poco conosciuta in Italia ma pur sempre molto valida per chi cerca alternative ai soliti provider già noti. Se sei appassionato di siti web e ami tenerti aggiornato su questo genere di argomenti, quindi, potresti andare a dare uno sguardo a iSpeed. Si tratta di una realtà poco conosciuta a livello italiano ma che offre ottime soluzioni per tutte le tipologie di business.

iSpeed è un brand che appartiene ad H2M Studio S.r.l., una realtà nata dall’incontro dell’esperienza pluriennale di alcuni professionisti provenienti da ICT, programmazione e Cloud Computing. Questo gruppo di esperti ha messo a frutto le proprie capacità imprenditoriali per dare vita ad una nuova esperienza d’uso e ad un set di servizi essenziali per far decollare il proprio business.

Perché piace ai clienti?

Sin da subito è stata accolta da migliaia di clienti sia privati che provenienti dal mondo delle Pubbliche Amministrazioni per una serie di ragioni. In primo luogo vi è l’abbondanza di servizi proposti pensati per attività e imprese di tutte le dimensioni. Inoltre l’azienda propone soluzioni altamente personalizzabili proprio per andare incontro a qualsiasi esigenza di business da portare online.

Nello specifico iSpeed è un nuovo ed innovativo servizio di hosting che fa base su Google Cloud e che offre prezzi concorrenziali e suddivisi in quattro piani di abbonamento. Per siti web di piccole dimensioni o per chi è alle prime armi con questo genere di sistemi il piano base, Copper, offre già di per sé una scrivania completa di ben dieci caselle mail, un sottodominio e tante altre funzioni con assistenza dedicata 24/7.

Tra le principali caratteristiche apprezzate dai clienti menzioniamo sicuramente l’intuitività d’uso dei pannelli di controllo e la tempestività del supporto per gestire qualsiasi evenienza. Per esempio l’installazione del CMS per iniziare a progettare il sito web è stata estremamente semplificata per cui basterà un click per completare l’operazione. Quanto alla sicurezza iSpeed include il database MySql, le caselle mail per dare un tocco più professionale alla tua azienda e il certificato SSL/Http incluso.