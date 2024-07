Hockey alle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere i tornei

Le Olimpiadi di Parigi 2024 propongono agli appassionati di hockey su prato un’esperienza indimenticabile, con una copertura televisiva e streaming completa che permetterà di seguire ogni momento di azione

I tornei di hockey su prato alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono da seguire con attenzione. Con squadre provenienti da tutto il mondo, sia maschili che femminili, pronte a competere per la gloria olimpica, i fan dell’hockey avranno molte opportunità per seguire le loro squadre preferite. Ma dove si possono vedere i tornei di hockey su prato? Per gli appassionati di hockey su prato, la copertura televisiva sarà ampia e dettagliata.

Le partite saranno trasmesse in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2, disponibili su piattaforme come Sky e DAZN. Inoltre, Eurosport offrirà canali tematici dedicati per seguire ogni evento sportivo nel dettaglio. La Rai trasmetterà le Olimpiadi 2024 in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, offrendo una copertura completa degli eventi più importanti, con un’attenzione particolare agli atleti italiani. Questo significa che anche chi non ha un abbonamento a servizi di Pay TV potrà godersi le partite di hockey su prato.

Hockey alle Olimpiadi di Parigi 2024: streaming online e squadre favorite

Per chi preferisce lo streaming, ci sono diverse opzioni disponibili. Discovery+ sarà la piattaforma principale per seguire tutte le gare olimpiche, inclusi i tornei di hockey su prato, con una copertura al 100% degli eventi. Gli abbonati a Sky Go, NOW TV e DAZN potranno accedere agli stessi canali Eurosport disponibili in TV. Inoltre, la Rai offrirà lo streaming delle partite su RaiPlay, permettendo agli spettatori di seguire le competizioni in diretta ovunque si trovino. I tornei di hockey su prato si concluderanno con le finali l’8 agosto 2024. Le partite si svolgeranno presso lo Stade Yves-du-Manoir, una storica sede sportiva che ha già ospitato eventi olimpici in passato. Le squadre maschili e femminili sono state suddivise in due pool, con le migliori squadre di ogni pool che avanzeranno alle fasi eliminatorie.

Tra le squadre maschili, i Paesi Bassi, la Germania e l’Australia sono tra le favorite, grazie alla loro storia di successi olimpici e alle loro prestazioni recenti. Nel torneo femminile, le squadre da tenere d’occhio includono i Paesi Bassi, l’Argentina e la Gran Bretagna, tutte con una forte tradizione nell’hockey su prato. Sei un fan accanito o un nuovo spettatore? In ogni caso, ci saranno molte opportunità per goderti questo emozionante sport olimpico.

