Guida definitiva per creare firma e-mail nel 2023

La firma e-mail contengono numeroso informazioni utili e sono certamente un segno di professionalità. Ecco quindi una guida su come creare firme per e-mail moderne ed efficaci

La firma delle e-mail spesso viene sottovalutata tra gli strumenti di marketing, ma può essere un modo particolarmente efficace per i team di marketing e di vendita di promuovere i loro prodotti e servizi. Se inseriscono alcuni elementi nelle loro firme e-mail, le aziende possono raggiungere in modo efficace il loro pubblico di riferimento e aumentare l’esposizione del loro marchio. In questo articolo ti spiegheremo come utilizzare le firme delle email per promuovere i tuoi servizi o prodotti!

Che cos’è una firma e-mail?

La firma email è una porzione di testo che si trova alla fine di un’email e che riporta i dati di contatto professionali e il marchio dell’azienda. Alcune firme di email presentano anche immagini, collegamenti ipertestuali e call-to-action (CTA) cliccabili, che propongono offerte, prodotti e servizi rilevanti per il destinatario dell’e-mail.

Conosciuta anche con il nome “piè di pagina”, la firma delle e-mail è separata dal corpo principale dell’e-mail e non deve prevalere sul contenuto di ciò che si comunica. Al contrario, devono semplicemente concludere l’e-mail con eleganza, raccontando al lettore chi sei, chi è la tua azienda e come contattarti.

Perché ti serve?

In definitiva, la firma dell’e-mail è un mezzo per imprimere professionalità ad ogni e-mail che invii. Una firma efficace ti consente di:

Fornire ai tuoi destinatari t utte le informazioni principali per contattare te e la tua aziend

Incrementare la percezione del marchio utilizzando un design che sia coerente con la palette di colori e l'estetica generale della tua azienda.

Far spiccare la tua e-mail dalla casella di posta sempre più piena.

Portare traffico ai tuoi canali social

Dare alle tue email uno stile e un'aria professionale

Dimostrare uniformità a livello aziendale, con tutti i membri del team che utilizzano un template simile.

Non c’è dubbio: investire del tempo e dell’energia per perfezionare la tua firma e-mail vale davvero quanto l’oro.

Elementi essenziali di una firma e-mail

Nome : comincia la tua firma e-mail con il tuo nome, seguito dal nome del tuo blog. Questo aiuta i destinatari a riconoscerti e ad associarti alla tua azienda.

Informazioni di contatto : aggiungi il tuo indirizzo e-mail come punto di contatto principale. Puoi anche aggiungere il tuo numero di telefono o altri dettagli rilevanti se preferisci essere contattato via più canali.

URL del Sito : inserisci un collegamento ipertestuale all'URL del tuo blog per invitare i destinatari a visitare il tuo sito web e conoscere i tuoi contenuti.

Link ai Social Media : inserisci icone o collegamenti ipertestuali ai tuoi profili attivi sui social media. Ciò consente ai destinatari di connettersi facilmente con te su piattaforme come Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, migliorando la tua presenza sui social media.

Ritratto o Logo Professionale : includi un ritratto professionale o il logo del tuo blog per personalizzare la tua firma e-mail e consolidare l'identità del tuo marchio. Questo elemento visivo dà un tocco professionale e aiuta i destinatari a riconoscerti.

Tagline o Breve Descrizione : aggiungi una tagline sintetica o una breve descrizione che racchiuda l'essenza del tuo blog. Questa può essere uno slogan, la tua mission o una breve descrizione di ciò che fa la tua azienda.

: aggiungi una tagline sintetica o una breve descrizione che racchiuda l’essenza del tuo blog. Questa può essere uno slogan, la tua mission o una breve descrizione di ciò che fa la tua azienda. Disclaimer Legale o Informativa sulla Privacy: a seconda del tipo di blog e dei suoi requisiti a livello legale, valuta l’opportunità di inserire alla fine della firma della tua e-mail eventuali disclaimer o informative sulla privacy.

10 modi per utilizzare la firma e-mail per fare marketing

Qui di seguito analizzeremo 10 modi per utilizzare in modo efficace la tua firma e-mail per incrementare le tue operazioni di e-commerce marketing:

Promuovi i prodotti e le offerte più recenti

La tua firma e-mail è il posto perfetto per esporre i tuoi prodotti e le tue offerte più recenti. Inserendo un piccolo banner o un’immagine che metta in evidenza un’offerta o una promozione in corso, puoi richiamare l’attenzione dei destinatari e spingerli a visitare il tuo sito web per effettuare un acquisto.

Inserisci i link ai social media

Usa la tua firma e-mail come un modo per convogliare il traffico verso le tue piattaforme di social media. Aggiungi i link ai tuoi account sui social media, invitando i destinatari a seguirti e a interagire con il tuo marchio.

Fornisci informazioni sull’assistenza clienti

Prevedi una riga nella tua firma e-mail che mostri le informazioni relative all’assistenza clienti: è un ottimo modo per rendere più semplice per i clienti chiedere aiuto. Puoi inserire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail o un link a una pagina di assistenza sul tuo sito.

Offri sconti esclusivi

Stimola le persone a iscriversi alla tua mailing list offrendo sconti esclusivi agli iscritti. Puoi inserire una riga nella firma della tua email per promuovere gli sconti, insieme a un link a una landing page dove iscriversi.

Metti in evidenza i valori e la mission del tuo marchio

La tua firma e-mail è un luogo straordinario dove mettere in mostra i valori e la mission del tuo marchio. Se inserisci una tagline o la mission nella tua firma, puoi comunicare ciò che il tuo marchio rappresenta e lasciare un’impressione indelebile nei tuoi destinatari.

Integra recensioni e testimonianze dei clienti

Incentiva la testimonianza sociale e instaura un rapporto di fiducia con i tuoi clienti inserendo nella firma della tua e-mail recensioni e testimonianze di clienti. Puoi inserire una o due citazioni di clienti soddisfatti o un link a una pagina del tuo sito dove i clienti possono trovare altre recensioni.

Aggiungi una call-to-action per iscriversi alla tua newsletter

Usa la tua firma email come strumento per accrescere la tua mailing list inserendo una call-to-action per iscriverti alla tua newsletter. Puoi farlo inserendo un pulsante o un link di iscrizione nella tua firma o semplicemente chiedendo ai destinatari di iscriversi alla tua newsletter.

Aggiungi un link al tuo blog o al tuo centro risorse

Utilizza la tua firma e-mail per condurre il traffico verso il tuo blog o il tuo centro risorse, dove i clienti possono reperire informazioni utili sui tuoi prodotti. Se inserisci un link al tuo blog o al tuo centro risorse nella firma, puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti risorse preziose e aiutarli a prendere decisioni d’acquisto informate.

Inserisci un link a Google Maps per raggiungere il tuo negozio fisico

Se il tuo negozio ha una sede fisica, aggiungi un link al tuo negozio su Google Maps nella firma della tua e-mail. Così facendo, i clienti potranno trovare facilmente la tua posizione e ottenere indicazioni stradali, oltre a migliorare il tuo posizionamento sui motori di ricerca.

Condividi il link alle pagine del tuo negozio sui vari marketplace, come Amazon o eBay.

Inserendo un link alle pagine dei marketplace come Amazon o eBay, i negozi online possono raggiungere un pubblico più vasto e aumentare la visibilità del loro marchio. Questo può contribuire ad aumentare le vendite e a migliorare l’esperienza dei clienti.

Come si crea una firma e-mail nel 2023?

La creazione di una firma e-mail per te o per il tuo team è un modo fantastico per promuovere la tua attività e incrementare la notorietà del marchio con ogni e-mail che tu e il tuo team inviate. Ecco i passaggi da seguire per realizzare una firma e-mail professionale ed efficace:

Raccogli le informazioni necessarie: cerca di raccogliere tutte le informazioni necessarie che vuoi inserire nella tua firma e-mail, ad esempio il tuo nome, il tuo incarico, il nome della società, l’indirizzo, il numero di telefono, l’URL del sito web e i link ai social media. Usa un generatore di firme e-mail: se non possiedi le competenze tecniche per realizzare una firma email personalizzata, valuta la possibilità di utilizzare un generatore di firme e-mail come MySignature. Queste piattaforme propongono template facili da usare e un’interfaccia drag-and-drop per creare una firma e-mail professionale in pochi clic. Scegli un modello: decidi il modello della tua firma e-mail. Puoi utilizzare un template o creare il tuo stile utilizzando un software di grafica. Verifica che il modello sia professionale e in linea con il tuo marchio. Aggiungi le tue informazioni: inserisci le informazioni che hai reperito nel modello della tua firma e-mail. Assicurati che le tue informazioni di contatto siano precise e aggiornate. Aggiungi elementi promozionali: valuta la possibilità di inserire elementi promozionali nella tua firma e-mail, come link ai tuoi prodotti più recenti, sconti esclusivi per gli iscritti alla mailing list e recensioni dei clienti. Puoi anche aggiungere una call-to-action per iscriversi alla tua newsletter e un link al tuo blog o al tuo centro risorse. Testa la tua firma: prima di mettere all’uso la tua firma e-mail, testala inviandoti un’e-mail di prova per assicurarti che venga visualizzata correttamente e che tutti i link funzionino. In particolare, verifica l’aspetto della firma sui dispositivi mobili e utilizza le dimensioni corrette del modello dell’e-mail. Installa la tua firma: installa la tua firma e-mail nel tuo client di posta elettronica, come Gmail o Outlook, osservando le istruzioni per aggiungere una firma e-mail. Aggiorna periodicamente: ricordati di aggiornare periodicamente la tua firma e-mail con le eventuali variazioni dell’azienda od offerte promozionali.

Seguendo questi passaggi, potrai creare una firma e-mail professionale ed efficace per il tuo negozio, che ti consentirà di promuovere la tua attività e di incrementare la visibilità del marchio con ogni e-mail che invierai.

Concludendo, utilizzare una firma e-mail come strumento di marketing può essere un modo semplice ed efficace per promuovere il tuo marchio e interagire con i tuoi clienti. Adottando queste 10 strategie, potrai sfruttare al meglio la tua firma e-mail e portare le tue iniziative di marketing a un livello superiore.