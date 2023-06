Guida al software dei casino online Playtech

Playtech, cos’è e qual è la sua storia. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato al software dei casino online

Se avete mai giocato in un casinò online, molto probabilmente vi siete imbattuti nel software Playtech. Perché, vi chiederete? Semplicemente perché Playtech è una delle più antiche e affidabili società di software per casino online ancora in attività. È possibile trovare i loro giochi in tutti i siti di gioco d’azzardo affidabili. Ma prima di passare in rassegna i loro giochi, vorremmo parlarvi di come l’azienda si è sviluppata nel corso degli anni.

Breve storia di Playtech

Playtech è stata fondata da Teddy Sagi nel 1999. Ha fondato la società insieme a partner provenienti dai settori del gioco d’azzardo, dell’ingegneria del software e del multimediale. Il loro primo prodotto di casino online è stato lanciato nel 2001. Pochi anni dopo, nel 2006, Playtech ha quotato in borsa la sua società sul mercato AIM di Londra. La valutazione era di 950 milioni di dollari. Sebbene la loro IPO sia stata un successo, il momento non poteva essere peggiore, poiché è stato lo stesso anno in cui è stata approvata la UIGEA negli Stati Uniti. Di conseguenza, le azioni di Playtech sono crollate del 40%. Sei anni dopo, l’azienda si è trasferita sul mercato principale della Borsa di Londra e poco dopo è stata inserita nell’indice FTSE 250. Nonostante il temporaneo calo delle azioni, Playtech ha continuato a crescere, acquisendo diverse società negli ultimi 5-10 anni.

Alcune delle aziende acquisite sono:

Videobet Gaming Technology Solutions – All’epoca, GTS era uno dei principali sviluppatori di software.

Virtue Fusion Limited – È uno sviluppatore e licenziatario di prodotti di bingo online.

Intelligent Gaming Solutions – Fornitore di soluzioni per la gestione dei casinò.

PT Turnkey Solutions Limited – Un altro fornitore di soluzioni gestionali.

Mobenga – Sviluppatore leader di giochi per cellulari.

Ash Gaming – Uno studio di sviluppo di giochi.

Di conseguenza, è diventata una forza enorme nel settore del gioco d’azzardo. Playtech gestisce decine, se non più di 100 casinò, sale da poker, sale bingo e scommesse sportive. Oggi Playtech conta oltre 5.000 dipendenti, con uffici in 17 paesi diversi. Dispone di 140 licenze globali e opera in 20 giurisdizioni regolamentate.

Quali giochi offre Playtech?

Parliamo ora dei diversi giochi di casino online che Playtech ha in serbo. Secondo il loro sito web, hanno più di 600 giochi – anche se questo varia da casinò a casinò. È possibile accedere alla loro libreria di giochi dal casinò prescelto, mentre la metà dei giochi è disponibile su telefoni cellulari e tablet. Tenete presente che i seguenti elenchi non includono tutti i giochi Playtech. Ma questo dovrebbe darvi un’idea di cosa aspettarvi da un casinò Playtech.

Slot machine come Age of the Gods, Buffalo Blitz e Ugga Bugga;

Blackjack;

Baccarat;

Poker;

Roulette;

Video poker;

Giochi con croupier dal vivo.

Una delle cose più interessanti delle macchine da gioco Playtech sono le slot a tema supereroi. Ce ne sono diversi che ruotano intorno alla Marvel, tra cui Hulk, X-Men, Wolverine, Iron Man e il Punitore. Ma ci sono anche diverse slot machine DC da giocare, come Batman, Superman e Wonder Woman. Playtech ha anche più di 30 giochi con jackpot progressivo. La maggior parte di questi fa parte di una rete progressiva, il che significa che il denaro contribuisce al jackpot indipendentemente dal luogo in cui il gioco viene giocato.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.