Gratta e Vinci online da 25€: cosa c’è da sapere

Se volete tentare la fortuna con un Gratta e Vinci, potete provare con una variante online da 25€: ecco i dettagli

Il Gratta e Vinci è una lotteria istantanea presente da diversi anni, per l’esattezza dal 1994. Col passare del tempo ha saputo rinnovarsi, trovando nuovi spunti di intrattenimento in grado di risultare interessanti per un pubblico ampio e variegato.

Ciò è stato reso possibile soprattutto grazie all’introduzione dei biglietti in formato digitale, a fronte di diverse fasce di prezzo tra cui scegliere e altrettante modalità di gioco.

Ne sono un esempio i Gratta e Vinci da 25 euro, un gruppo di biglietti che mette a disposizione la possibilità di accedere a vincite più rilevanti di quanto non avvenga con altre tipologie. Per quanto il costo iniziale da sostenere risulti maggiore, l’importo minimo da portare a casa, quando centrato, riesce a compensare: è infatti pari a 40€.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sui Gratta e Vinci online da 25€, analizzando come funziona il meccanismo e come verificare l’esito della giocata.

Come si gioca ai Gratta e Vinci da 25 €

Il meccanismo che sta alla base dei Gratta e Vinci online da 25€ è semplice e intuitivo. Vediamo insieme come procedere:

La prima cosa da fare è aprire un conto di gioco , cosa che è possibile fare tramite i canali autorizzati del Gratta e Vinci, inclusa l’app ufficiale My Lotteries.

Il secondo step consiste nel selezionare il biglietto che più si preferisce tra quelli con fascia di prezzo pari a 25€.

Una volta letto il regolamento, non resta che iniziare a giocare . È possibile prendere una maggiore dimestichezza cimentandosi con la modalità demo . La giocata in questo caso è gratuita, ma se si vince l’importo non può essere riscosso.

Quando si gioca con soldi veri non resta che verificare l’esito della giocata e, in caso di vincita, riscuotere.

Come verificare l’esito della giocata

Il modo più semplice per verificare l’esito della giocata nel caso dei biglietti online con fascia da 25€ è quello di utilizzare l’app Verifica Gratta e Vinci Lotto, per Android, ma anche per IOS. Il suo nome, come abbiamo già avuto modo di accennare, è My Lotteries e risulta valida, oltre che per la popolare lotteria istantanea, per altri giochi quali Lotto, 10eLotto, MillionDAY e Lotteria Italia.

L’utilizzo è gratuito e risulta sicuro: l’applicazione, infatti, è approvata in ogni sua parte dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente preposto in Italia a tutela di un gioco responsabile e consapevole. La verifica è immediata, essendo il programma collegato al sistema del conto di gioco, nonché di facile consultazione. La user experience è pensata per essere user friendly, risultando semplice da fruire anche per quanti non sono ancora pratici con le nuove tecnologie.

Come riscuotere in caso di vincita

E se l’esito della giocata risultasse positivo? Come bisogna fare per riscuotere? Dipende dall’importo: