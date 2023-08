GoSplit: come funziona il nuovo sito per condividere abbonamenti online

Volete risparmiare sugli abbonamenti ai servizi online? Potete utilizzare GoSplit, il nuovo sito per condividere gli abbonamenti online. Vediamo come funziona

I servizi offerti in abbonamento sono sempre di più. Dalla piattaforme di streaming come Netflix o Disney+, fino ai servizi di cloud come DropBox o Google Drive, le persone devono sborsare cifre sempre più elevate ogni mese per potervi accedere. Tuttavia molti di questi servizi possono essere condivisi tranquillamente tra più persone. Per esempio un servizio di VPN può tranquillamente proteggere diversi dispositivi contemporaneamente. Condividere un servizio con altre persone permette di abbattere i costi, ma spesso è complicato trovare altre persone interessate. E poi diventa complesso gestire ogni mese lo scambio di denaro.

Ecco che entra in gioco GoSplit, un nuovo sito che permette di condividere abbonamenti online in modo semplice. Vediamo come funziona!

GoSplit: condividere abbonamenti online è facile!

GoSplit è un sito web che ti consente di condividere i costi di abbonamenti digitali multi-account con familiari e amici. In questo modo, tutti possono risparmiare denaro sugli abbonamenti a servizi online. Ad esempio, se hai un abbonamento Disney+, puoi condividere il tuo account con un amico o un familiare e dividere il costo dell’abbonamento a metà. Oppure, se hai un abbonamento a Spotify Premium, puoi creare un gruppo di condivisione e accedere alla tutta la tua musica preferita senza pubblicità ad un prezzo molto più conveniente.

Rispetto al tradizionale scambio di password tra amici, GoSplit è una alternativa semplice e sicura per condividere abbonamenti digitali. Il sito web offre una varietà di funzionalità per garantire che i dati siano protetti, tra cui la crittografia end-to-end e la verifica in due passaggi.

Come funziona GoSplit

Utilizzarlo è molto semplice! Essenzialmente possiamo fare 2 cose: condividere il nostro abbonamento oppure aderire ad un gruppo di condivisione già creato. Nel primo potremo creare un gruppo di condivisione. Il sito di GoSplit offre una bacheca dove pubblicare gli annunci per attirare iscritti e un gruppo privato dove chattare e condividere informazioni. Ci sono due opzioni di condivisione:

Via password : in questo caso i vostri co-iscritti dovranno avere accesso al nome utente e password associati all’abbonamento da condividere

: in questo caso i vostri co-iscritti dovranno avere accesso al nome utente e password associati all’abbonamento da condividere Via link: in questo cosa verrà condiviso solamente un link di accesso

Il proprietario dell’account condiviso può fissare il prezzo di adesione che gli altri dovranno pagare per accedere alle suddette informazioni.

Se invece volete semplicemente aderire ad un gruppo di condivisione, vi basterà trovarne uno nella bacheca del sito, pagare la quota di associazione e potrete avere accesso alla password o al link di condivisione.

Le promo-lancio di GoSplit

Per promuovere la sua attività, il sito ha preparato una interessante campagna promozionale. GoSplit offre infatti un programma di affiliazione che ti consente di guadagnare denaro invitando amici e familiari a registrarsi sul sito web. Per ogni nuovo riferimento che completa un acquisto o condivide con successo un abbonamento, guadagnerai € 2. Per ogni rinnovo o acquisto successivo, guadagnerai €0,70. Ad esempio, se 10 utenti si registrano su GoSplit tramite il tuo link di affiliazione e completano con successo l’acquisto della loro prima sottoscrizione senza rimborsi, guadagnerai €27. Inoltre, per ogni successivo rinnovo o acquisto, guadagnerai €7 al mese. Per partecipare al programma di affiliazione, devi creare un account su GoSplit e quindi richiedere un link di affiliazione. La campagna terminerà il 31 agosto, quindi affrettatevi!

Ma ci guadagneranno anche i nuovi iscritti che riceveranno 1 euro di sussidio direttamente sul loro portafoglio GoSplit, utilizzabile per l’acquisto di qualsiasi prodotto.

Inoltre per chi riuscirà a garantire volumi elevati di nuovi iscritti, ci saranno ulteriori premi: 50 euro per chi porterà almeno 50 iscritti e ben 120 euro per chi porterà 100 iscritto. Ai primi 3 che porteranno 100 nuovi utenti, spetterà anche un bonus di 30 euro.

Insomma, se volete guadagnare qualcosa in più nei prossimi mesi, vi conviene iscrivervi e cominciare a fare pubblicità! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!