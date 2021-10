Quando oggi si parla di Gioco Responsabile ci si riferisce alla mission e alla vision che accompagnano il fare dell’industria del gioco d’azzardo online

Si tratta di un protocollo che rappresenta il cardine su cui il settore sta basando tutte le sue operazioni e tutte le sue strategie, anche a seguito di un imprevisto boom (consulta le ultime statistiche sul gambling online) che ha travolto tutti i rami del settore nel periodo del Covid-19.

Si tratta del concetto che semplifica al meglio tutte le teorie sul gaming: divertimento con vincita in denaro che non deve andare oltre l’aspetto ludico e intrattenente. Insomma, va bene tutto fuorché perdere il controllo. Come sottolineato dagli esperti di Info Casino, “a questo protocollo prendono parte tutti i casinò online del circuito legale, italiani compresi, che pertanto espongono anche il logo del Gioco Responsabile”.

In cosa si traduce, in parole povere? In una serie di misure e strumenti validi all’aiuto del giocatore.

Gioco Responsabile, mission e vision dell’azienda del gioco d’azzardo

Tutti gli operatori pertanto mettono a disposizione una serie di strategie valide sia a combattere la dipendenza da gioco sia a prevenire la stessa. Nel concreto, si legge ancora sul sito di Info Casino, gli strumenti sono due.

Si tratta del limite di deposito e dell’autoesclusione, da non sottovalutare ed utili per ogni giocatori. Per un rapido controllo della propria attività di gioco, certamente, ma anche per l’imposizione di limiti da non superare nella maniera più assoluta. Due modi per evitare che una situazione di svago e leggerezza degeneri in qualcosa di più grave. Ma come si gestiscono questi strumenti?

Il primo, il limite di deposito, può avere variabile durata: giornaliero, settimanale e mensile.

Si può arginare in qualche modo? No, nella maniera più assoluta poiché i limiti possono sì essere modificati, ma in caso di aumento, il cambio ha valore solo dopo sette giorni. La riduzione, al contrario, è immediata.

I limiti di deposito vengono stabiliti dai giocatori subito dopo la pratica dell’iscrizione. L’autoesclusione, invece, è una sorta di ultimatum. Una misura più restrittiva della limitazione sui depositi, che consente di bloccare per un certo periodo di tempo la possibilità di scommettere online su ogni piattaforma. Attivando l’autoesclusione il giocatore entra in un registro nazionale di autoesclusi, privato e inconsultabile.

A quel punto il software dei casino online, in modo automatico, impedirà sia di effettuare depositi che scommesse. Sarà sempre invece consentito il prelievo delle vincite.

Esistono due tipi di autoesclusione: determinata, cioè con una scadenza, ed indeterminata, irreversibile e senza tempo. Strumento, questo, più che valido per prendersi anche solo una pausa per evitare che la situazione sfoci verso direzioni sbagliate.